Как избавиться от запотевания окон зимой

В зимнее время по разным причинам (низкое качество окон, непрофессиональный монтаж, плохая вентиляция в помещении, недостаточное обогревание и т. д.) может наблюдаться запотевание стекол оконного проема. Возможность заменить окна отсутствует, наладить вентиляцию и повысить температуру в комнате также невозможно.

Ситуация кажется безвыходной, если не вспомнить об энергосберегающей пленке, которую можно приобрести в магазине по вполне доступной цене. С ее помощью можно предотвратить запотевание окон, и с такой работой может справиться любой взрослый человек, поскольку для этого не понадобятся специальные знания и профессиональный опыт.В комплект такой пленки входит двухсторонний скотч и подробная инструкция по ее применению. После распаковки пленки обнаруживается, что она имеет ширину 80 см и сложена вдвое. Для работы с такой пленкой понадобятся обыкновенные ножницы, острый нож и бытовой фен.Далее замеряем необходимые размеры окон с максимально возможной точностью, аккуратно переносим их на энергосберегающую пленку и рационально раскраиваем ее с помощью ножниц и ножа.Перед использованием двухстороннего скотча, а, тем более, пленки по основному назначению, оконный переплет и стекла чистим, удаляем грязь и мусор, моем, сушим и обезжириваем рабочие поверхности соответствующими средствами.Теперь мы создали все возможности безошибочно и надежно наклеить двухсторонний скотч на оконный переплет, строго ориентируясь на грани, расположенные ближе к стеклам.На поверхность скотча наклеиваем энергосберегающую пленку и равномерно прогреваем домашним феном с безопасного расстояния, задав соответствующую температуру теплогенерирующему прибору.Поскольку пленка обладает ярко выраженными термоусадочными свойствами, она при нагревании натягивается, становится совершенно незаметной и абсолютно не ухудшает видимость через оконное стекло.Цена пленки в основном определяется ее толщиной и может разниться до троекратной величины. Вместо энергосберегающей пленки можно использовать более доступную по цене пленку ПВХ толщиной до 0,2 мм, которая абсолютно прозрачная и превосходит энергосберегающую пленку по прочностным показателям.Фактическим результатом после поклейки пленки является образование еще одной камеры, которая и будет надежно предотвращать запотевание окон независимо от температуры за пределами помещения.