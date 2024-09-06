Как Орфей отправился в ад за любимой: Трагическая история хитрого барда греческих мифов

Орфей — бог или простой смертный?

Существует две версии происхождения Орфея.

Приключения Орфея

Вместе с аргонавтами Орфей путешествовал в поисках Золотого Руна.

Трагическая история любви Орфея и Эвридики

Орфей и Эвридика.

Когда Орфей и Эвридика гуляли по лесу, на неё напал сатир.

Орфей очаровал всех обитателей преисподней своей прекрасной музыкой.

Орфей не собирался умирать.

Мрачный конец Орфея

Орфей воссоединился после смерти со своей возлюбленной Эвридикой.