Как хранить молоко и молочные продукты

При правильном хранении продуктов, вы не только оберегаете их от порчи, но и сохраняете их пищевую и биологическую ценность. Владение необходимой информацией по хранению продуктов питания также оберегает от отравлений. Всегда соблюдайте сроки годности и условия хранения того или иного продукта, которые указываются на упаковке. Молочные продукты, такие как молоко, кефир, сметана или сливки советуют хранить в чистой закрытой посуде и в месте, куда не попадают солнечные лучи. В закрытой посуде эти продукты не будут впитывать запахи из окружающей среды, и тем самым их вкусовые качества не нарушатся.



Здесь вы узнаете, как правильно стоит хранить молочные продукты, и сколько времени каждый из них хранится.



Сколько хранить молоко

Температура хранения сырого молока

Сколько можно хранить домашнее молоко

Пастеризация в домашних условиях

Как пастеризировать молоко в домашних условиях (видео)

Хранение топленого молока

Как готовить топленое молоко (видео)

Как хранить пастеризованное молоко

Ультрапастеризация

Ультрапастеризация молока (видео)

Сколько хранить в холодильнике молочные продукты

Хранение сыра