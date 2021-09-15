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Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

Фотограф Наталья Миндра создала фотопроект, где она показывает бесконечную любовь между парами. Фотопроект называется Iubiri Urbane что в переводе означает Городская история любви. Как видно из названия, проект посвящен любовным парам в большом городе.

Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру


Фотограф Наталья Миндра создала фотопроект, где она показывает бесконечную любовь между парами.

Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

Фотопроект называется Iubiri Urbane что в переводе означает Городская история любви.

Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

Наталья ничего не знает о людях, которых снимает.

Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

Находит моделей для съемок она через социальные сети и к каждой фотосессии подходит почти без подготовки.

Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

Таким образом проект Iubiri Urbane показывает разные истории любви, порой игривые, иногда пошлые.

Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

Но всегда естественные и неподдельные.

Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

«Я не пытаюсь убедить кого-то сделать что-то на камеру. Пары должны сами чувствовать, что они хотят и чувствовать себя комфортно и расслаблено в моем присутствии».

Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

«Фотосессия обычно занимает два часа, в течении которого мы общаемся и пытаемся лучше узнать друг друга. Часто пары даже не догадываются, что вот в этот момент я сделала кадр».

Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

«Я начала свой проект год назад. Моя цель состояла в том, чтобы показать любовь во всех ее проявлениях. Я планирую путешествовать по разным странам, чтобы достичь своей цели.

Пока моя цель – съемка пар во Франции, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Венгрии, Великобритании, Нидерландах и Португалии. Но я открыта и для других направлений».

Интимные моменты влюбленных на фото Натальи Миндру

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