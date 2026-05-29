Зачем во время варки в кастрюлю со свеклой нужно класть хлебную корочку




То, что варить свеклу нужно в течение длительного времени (около двух часов), известно практически каждому. Многим знакома ситуация, когда ставишь на плиту, отвлекаешься и в итоге забываешь, что там вообще что-то варится. Опытные хозяйки придумали различные способы ускорить эту процедуру и сделать ее более комфортной, минимизируя распространение не очень приятного запаха в процессе приготовления овоща.


Свекла - очень вкусный и полезный овощ / Фото: chikabonita.net

Перед приготовлением овощ следует очистить / Фото: vsezap24.ru

Для начала свекла хорошо моется. Убирать хвостик или чистить овощ не нужно. Можно просто вымыть или воспользоваться щеткой в случае, если загрязнения стойкие. После чего можно приступать к варке.
Свекла сварится за час, если ее положить в кипящую, а не в холодную воду / Фото: nastroy.net

Чтобы сократить время приготовления свеклы вдвое, существует маленькая хитрость. Достаточно сначала довести воду до кипения, и только потом опустить в нее овощ. А для сохранения красивого и яркого цвета можно добавить одну чайную ложку сахара или половину ложки уксуса.
В процессе кипения свекла наполняет жилое помещение неприятным запахом / Фото: yandex.ru

Есть еще один момент – насыщенный и не очень приятный аромат, издаваемый овощем в процессе приготовления. Запах наполняет не только кухню, но и другие помещения. При этом, вытяжка не всегда помогает.

Для нейтрализации запаха в емкость, в которой варится свекла, следует бросить хлебную корочку (хлеб черный) и все это варить вместе. Аромат и в самом деле меняется в лучшую сторону.
Готовую свеклу следует поместить в холодную воду, так она будет хорошо чиститься / Фото: recepti24.ru

Готовую свеклу следует поместить в холодную воду, так она будет хорошо чиститься / Фото: recepti24.ru
