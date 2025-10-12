5 упражнений без инвентаря, которые помогут исправить осанку

Плохая осанка - результат поголовной гаджетозависимости населения нашей планеты сегодня. Мобильные телефоны склонили наши шеи вперёд, а это ведёт к болезням. В данном материале показаны 5 простых упражнений для верхних отделов позвоночника, которые, если выполнять их каждый день всего пару минут, смогут улучшить осанку без корсетов и докторов.
1. Сведение лопаток
Корректор осанки.
Это упражнение нужно выполнять минимум 1 минуту в день, максимум – в каждый свободный момент. Если выбрать второй вариант, то осанка может улучшиться уже через неделю. Выполнять его можно как стоя, так и сидя. Принцип выполнения следующий. Нужно завести руки с согнутыми локтями назад. За заведение рук отвечают плечи. Следующее, что нужно сделать – максимально свести лопатки. Как только ощутится сильная работа в мышцах в области (на грани дискомфорта), где у модели на фото сводится крестик бретелей, можно констатировать верное выполнение данного корректирующего осанку упражнения. После упражнения какое-то время практикующему будет невозможно ссутулиться – это удивительный эффект. Таким образом позвоночник научится привыкать к задуманному природой здоровому положению.
2. Релакс на пенном блоке для фитнеса или мягком мяче (под лопатками)
Это помогает улучшить осанку. / Фото:
Если регулярно отдыхать, лежа областью чуть ниже лопаток на мяче или йога-кирпиче, то осанка начнет исправляться на глазах. Важно полностью расслабиться, закрыть глаза, разомкнуть челюсть, руки положить ладонями вверх. Ноги могут быть прямыми или согнутыми в коленях – по самочувствию.
3. Раскрытие грудной клетки
Раскрываем грудную клетку, чтобы улучшить осанку.
Это очень легкое упражнение, которое можно удерживать сколь угодно долго. Нужно сесть по-турецки или в полулотос на пол, затем максимально вывести грудную клетку вперед («грудь колесом» в простонародье), ладони поставить на пол за таз, пальцами вперед.
4. Поза рыбы
Улучшаем осанку без корсетов. / Фото: polzaotvrachey.com
Одно из самых древних упражнений из мира йоги, оно обеспечивает всестороннее развитие тела и исправляет осанку. Самыми важными его свойствами является коррекция осанки и разгрузка мышц спины. Нужно лечь на пол, затем сформировать опору из локтей примерно в области талии, затем поднять максимально грудную клетку вверх, а голову поставить на пол макушкой. Если это получаться будет легко, можно оторвать руки от пола, завести их назад.
5. Наклон к прямым ногам сидя с ровной спиной
Упражнения для хорошей осанки. / Фото: yoga.ru
Это, наверное, самое эффективное упражнение для спины и лопаток из существующих. Принцип выполнения следующий. Нужно сесть на пол с прямыми ногами. Пальцы ног должны постоянно тянуться к животу. Затем нужно добиться того, чтобы спина была идеально ровной. Для этого можно использовать зеркало, если из домашних подсказать некому. А затем нужно осуществлять наклон вперед, держа спину ТОЛЬКО ровной. Если выполнение верное – сразу же ощутится сильная работа в области лопаток и чуть ниже. Голову нужно держать ровно, обычно появляется второй подбородок. Наклон с ровной спиной – мощный корректор осанки. Неважно, насколько низок наклон, главное, чтобы спина была прямая. Нескольких сантиметров вполне достаточно для начала, потом наклон будет увеличиваться по мере практики, а складка лбом в голени - вовсе не обязательная цель.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии