Необычные бытовые хитрости

Бытовые хитрости способны облегчить решение домашних вопросов. Именно за это их так любят все, от мала до велика. Сегодня мы расскажем вам о лайфхаках, которые избавят от повседневных хлопот. Уборка с ними станет не только проще, но и намного выгоднее.

Ведь мы научим вас, как можно поддерживать порядок с помощью подручных средств, а не покупных средств.

1. Правильное хранение круп – залог экономии

2. Бахилы не только для больницы

3. Легко и просто снимаем кожуру с томатов

4. Долговечное хранение лимона

5. Чеснок также требует правильного хранения

Больше никаких жучков в крупеТе, кто хоть раз сталкивался с бытовой молью и мелкими жучками в крупах, знают, насколько это может быть затратно. Ведь выкидывать зачастую приходится не только запас круп, но и сами тары для хранения. А ведь этого всего можно избежать. Достаточно лишь хранить крупы как полагается. По нашему совету.Если вы хотите, чтобы проблемы жучков вас миновали, то просто возьмите рулон пищевой фольги. Именно она позволит вам избежать порчи. Достаточно взять небольшой кусочек фольги и скатать пару шариков. Эти шарики необходимо поместить в контейнер, где хранятся крупы. Благодаря им вы надолго забудете о пищевых жучках.Все пригодится в бытуЕсли у вас дома тоже скопился целый шкаф с бахилами, то нужно найти им применение. Не стоит им просто пылиться в шкафу. Ведь они вполне могут помочь вам в быту.Например, когда закончилась пищевая пленка. Именно бахилами можно накрыть тарелку с блюдом, чтобы оно не испортилось. Такая вот нестандартная хитрость позволит вам сэкономить на пищевой пленке и с умом использовать то, что есть дома.Самый полезный кулинарный советКулинария – прекрасное хобби, которое обеспечивает всю семью вкусной едой.Часто в рецептах встречается рекомендация снять с томатов кожуру. Занятие это не самое приятное и быстрое. Многие и вовсе отказываются от приготовления блюда, видя этот пункт. Но на самом деле в этом нет ничего сложного. Если следовать нашим рекомендациям.Достаточно всего лишь наколоть томат на вилку и поднести к зажженной плите. Следует слегка обжечь кожуру над конфоркой, после чего она без проблем сойдет с томата. А вы потратите на очистку всего пару минут.Обычная газета позволит хранить лимон намного дольшеПравильное хранение продуктов – залог экономии в перспективе. Согласитесь, гораздо выгоднее сразу закупать большое количество продуктов. Но что делать с овощами и фруктами, которые портятся буквально за пару дней. Сегодня на примере лимона мы докажем, что правильное хранение способно обеспечить свежесть фрукта надолго.А поможет нам в этом самая обычная газета. Именно в нее следует завернуть лимон, чтобы сохранить его свежесть надолго. Удивительно, но если хранить лимон таким способом, то он действительно останется свежим намного дольше.Вода и масло творят чудесаЧеснок незаменим для многих блюд. Но, к сожалению, он быстро высыхает и теряет свои полезные свойства. Но есть у нас одна бытовая хитрость, используя которую, вы сможете сохранить свежеть чеснока до полугода. Только подумайте, шесть месяцев у вас дома будет свежий и ароматный чеснок.А понадобятся нам лишь банка, вода и пара капель масла. Отправьте чеснок в подготовленную банку и залейте ее водой. Далее к воде следует добавить пару капель масла и поставьте банку в темное место. Хранение по нашему совету обеспечит вас свежим чесноком надолго.