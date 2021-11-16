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  • Murad Saparov
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Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

При желании можно справиться с этой работой и без всяких самодельных приспособления и кондукторов.

Вот только это займет больше времени. Да и всегда есть риск накосячить: не там метку поставили или при сверлении рука дрогнула.

В сегодняшней статье расскажем, как изготовить своими руками приспособление-кондуктор, с помощью которого можно будет высверливать отверстия под деревянные шканты (пригодится при сборке мебели). 

Необходимые материалы:

  • деревянный брусок;
  • металлические пластины (полосы);
  • болты.

Используя самодельное приспособление, вы сможете легко и быстро просверлить соосные отверстия в заготовках, которые стыкуются перпендикулярно друг другу.

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Своим личным опытом изготовления кондуктора для высверливания отверстий под шканты поделился с нами автор YouTube канала GRINwood.

Основные этапы работ

Подготавливаем болты (потребуется восемь штук) и высверливаем в них продольные отверстия.

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Это можно сделать как на токарном, так и на сверлильном станке.

В первых четырех болтах нужно будет высверлить отверстия диаметром 10 мм, в остальных — диаметром 8 мм. 

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Далее отпиливаем деревянный брусок требуемой длины. Размечаем заготовку и высверливаем в ней отверстия под болты. Нарезаем в них резьбу.

 

Если нет метчика подходящего диаметра — ничего страшного. 

Резьбу можно нарезать при помощи болта или резьбовой шпильки. В авторском видеоролике (в конце статьи) подробно показано, как это сделать. 

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

На следующем этапе подготавливаем металлические пластины с отверстием и болты с шайбами.

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Затем высверливаем в деревянном бруске дополнительные отверстия и нарезаем в них резьбу. Теперь можно приступать к сборке кондуктора. 

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Работать этим приспособлением очень просто. Сначала высверливаем отверстия в первой заготовке, а потом — во второй. 

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Устанавливаем деревянные (мебельные) шканты, и соединяем обе заготовки вместе. Стыковка просто идеальная!

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

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