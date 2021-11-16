Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

При желании можно справиться с этой работой и без всяких самодельных приспособления и кондукторов.

Вот только это займет больше времени. Да и всегда есть риск накосячить: не там метку поставили или при сверлении рука дрогнула.

В сегодняшней статье расскажем, как изготовить своими руками приспособление-кондуктор, с помощью которого можно будет высверливать отверстия под деревянные шканты (пригодится при сборке мебели).

Необходимые материалы:

деревянный брусок;

металлические пластины (полосы);

болты.

Используя самодельное приспособление, вы сможете легко и быстро просверлить соосные отверстия в заготовках, которые стыкуются перпендикулярно друг другу.

Своим личным опытом изготовления кондуктора для высверливания отверстий под шканты поделился с нами автор YouTube канала GRINwood.

Основные этапы работ

Подготавливаем болты (потребуется восемь штук) и высверливаем в них продольные отверстия.

Это можно сделать как на токарном, так и на сверлильном станке.

В первых четырех болтах нужно будет высверлить отверстия диаметром 10 мм, в остальных — диаметром 8 мм.

Далее отпиливаем деревянный брусок требуемой длины. Размечаем заготовку и высверливаем в ней отверстия под болты. Нарезаем в них резьбу.

Если нет метчика подходящего диаметра — ничего страшного.

Резьбу можно нарезать при помощи болта или резьбовой шпильки. В авторском видеоролике (в конце статьи) подробно показано, как это сделать.

На следующем этапе подготавливаем металлические пластины с отверстием и болты с шайбами.

Затем высверливаем в деревянном бруске дополнительные отверстия и нарезаем в них резьбу. Теперь можно приступать к сборке кондуктора.

Работать этим приспособлением очень просто. Сначала высверливаем отверстия в первой заготовке, а потом — во второй.

Устанавливаем деревянные (мебельные) шканты, и соединяем обе заготовки вместе. Стыковка просто идеальная!