Кондуктор для высверливания точных отверстий под шканты

При желании можно справиться с этой работой и без всяких самодельных приспособления и кондукторов.
Вот только это займет больше времени. Да и всегда есть риск накосячить: не там метку поставили или при сверлении рука дрогнула.
В сегодняшней статье расскажем, как изготовить своими руками приспособление-кондуктор, с помощью которого можно будет высверливать отверстия под деревянные шканты (пригодится при сборке мебели).
Необходимые материалы:
- деревянный брусок;
- металлические пластины (полосы);
- болты.
Используя самодельное приспособление, вы сможете легко и быстро просверлить соосные отверстия в заготовках, которые стыкуются перпендикулярно друг другу.
Своим личным опытом изготовления кондуктора для высверливания отверстий под шканты поделился с нами автор YouTube канала GRINwood.
Основные этапы работ
Подготавливаем болты (потребуется восемь штук) и высверливаем в них продольные отверстия.
Это можно сделать как на токарном, так и на сверлильном станке.
В первых четырех болтах нужно будет высверлить отверстия диаметром 10 мм, в остальных — диаметром 8 мм.
Далее отпиливаем деревянный брусок требуемой длины. Размечаем заготовку и высверливаем в ней отверстия под болты. Нарезаем в них резьбу.
Если нет метчика подходящего диаметра — ничего страшного.
Резьбу можно нарезать при помощи болта или резьбовой шпильки. В авторском видеоролике (в конце статьи) подробно показано, как это сделать.
На следующем этапе подготавливаем металлические пластины с отверстием и болты с шайбами.
Затем высверливаем в деревянном бруске дополнительные отверстия и нарезаем в них резьбу. Теперь можно приступать к сборке кондуктора.
Работать этим приспособлением очень просто. Сначала высверливаем отверстия в первой заготовке, а потом — во второй.
Устанавливаем деревянные (мебельные) шканты, и соединяем обе заготовки вместе. Стыковка просто идеальная!
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