7 известных пар, которые решились на создание семьи в неволе

Свадьба ассоциируется, в первую очередь, с праздником: невеста в белом платье, жених в костюме, цветы, множество гостей и шампанское. Но иногда браки заключаются и в местах лишения свободы, где обычно не до торжественного антуража, гостей и, естественно, спиртного. Впрочем, вступающим в брак, кончено, если их связывают настоящие чувства обычно абсолютно всё равно, какая обстановка вокруг них. В нашем сегодняшнем обзоре – известные фигуранты, которые решились создать семью в неволе.
Александр Макаров и Елена Изофатова
Александр Макаров и Елена Изофатова. / Фото: www.tomsk-novosti.ru
Возлюбленная бывшего мэра Томска работала журналисткой на местном телеканале и поначалу никаких особых чувств к нему не питала. Скорее, относилась к нему с предубеждением, как к любому чиновнику. Ухаживать за Еленой экс-мэр начал после того, как его освободили из-под стражи в 2010 под подписку о невыезде: с 2006 года велось расследование по делу о превышении Александром Макаровым служебных полномочий. В 2012 году Александр Макаров и Елена Изофатова официально зарегистрировали свои отношения. Бракосочетание происходило в стенах исправительной колонии № 3 г. Иркутска. В 2016 Макаров был освобождён условно-досрочно. В настоящее время он по-прежнему счастлив со своей третьей супругой Еленой Изофатовой, которая младше своего мужа на 26 лет.
Леонид Ковязин и Евгения Тарасова
Леонид Ковязин и Евгения Тарасова. / Фото: www.takiedela.ru
Вятский журналист, снимавший митинг на Болотной площади в Москве в 2012 году, а после бросившийся помогать митингующим, находился под стражей с сентября 2012 по декабрь 2013 года, когда Леонида Ковязина освободили по амнистии. В СИЗО и состоялось бракосочетание журналиста и его невесты Евгении Тарасовой. В качестве свидетелей были мамы жениха и невесты, а ещё брат жениха Василий. Зато за окнами СИЗО множество людей собрались, чтобы поддержать Леонида и поздравить его с бракосочетанием. Правда, вели себя «гости» тихо, лозунги не выкрикивали и транспарантами не размахивали, а просто выражали свою поддержку тем, кто создавал свою семью за решёткой.
Ильдар Дадин и Анастасия Зотова
Ильдар Дадин и Анастасия Зотова. / Фото: www.zekovnet.ru
Известный оппозиционный активист оказался первым осуждённым в России за многократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. Находясь в СИЗО, Ильдар Дадин в 2016 году по разрешению Басманного суда столицы женился на правозащитнике Анастасии Зотовой, с которой начал встречаться почти за два года до ареста. Церемония прошла в стенах СИЗО. 26 февраля 2017 года Дадин был освобождён, а уже в мае заявил о своём разводе с женой. По словам активиста, причиной расставания стала измена Анастасии.
Сергей Полонский и Ольга Дерипаско
Сергей Полонский и Ольга Дерипаско. / Фото: www.korrespondent.net
Российский предприниматель, осуждённый в 2017 году на 5 лет по делу о мошенничестве, содержался в «Матросской тишине» с 2015 по 2017 года после того, как был депортирован из Камбоджи, где проживал на собственном острове в течение трёх лет. В июне 2016 года он официально зарегистрировал свой брак с гражданской женой Ольгой Дерипаско, отношения с которой к тому моменту длились уже 12 лет. Накануне свадьбы Ольга сообщила в интервью, что за время пребывания в СИЗО Полонский написал ей почти 400 писем, по одному в день.
Сергей Полонский и Ольга Дерипаско. / Фото: www.nkna.ru
Предложение эксцентричный бизнесмен сделал своей невесте весьма экзотично: во время заседания суда по рассмотрению его апелляционной жалобы Полонский протянул Ольге сквозь прутья решётки вручную свёрнутое бумажное колечко. После церемонии им разрешили часовое свидание, однако даже это не испортило их настроения: молодожёны были счастливы несмотря ни на что. Спустя чуть больше года после свадьбы предпринимателя освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, и он смог, наконец, воссоединиться со своей возлюбленной.
Никита Белых и Екатерина Рейферт
Никита Белых и Екатерина Рейферт. / Фото: www.ngs.ru
Никита Белых тоже сделал предложение Екатерине Рейферт во время заседания суда. Бывший губернатор Кировской области, обвинённый в получении взятки, женился на любимой женщине 14 ноября, а спустя две недели, 30 ноября 2017 года, они обвенчались в стенах «Лефортово». При этом Никита Белых познакомился со своей будущей женой в интернете, обратив внимание на стихи, написанные самой Екатериной, и опубликованные на её страничке в социальной сети. После того, как суд приговорил Никиту Белых к 8 годам лишения свободы, экс-губернатор отбывает наказание в колонии № 5 в поселке Клекотки Рязанской области. В начале августа 2019 года Екатерина сообщила о своём разводе с мужем якобы из-за поступающих в её адрес угроз, связанных с её бизнесом.
Михаил Абызов и Валентина Григорьева
Михаил Абызов и Валентина Григорьева. / Фото: www.24smi.org
Эта свадьба пока что не состоялась, но Михаил Абызов, бывший министр «Открытого правительства», обвиняемый в крупном хищении и выводе денег за рубеж, уже сделал предложение своей гражданской жене Валентине Григорьевой, которое она приняла. Их знакомство состоялось в социальной сети уже после того, как политик развёлся со своей первой женой, а в 2018 году у Михаила Абызова и Валентины Григорьевой родился сын Матвей.
Валентина Григорьева. / Фото: www.scandaly.ru
До знакомства с будущим мужем девушка служила бортпроводницей «Аэрофлота», успела окончить технический университет, получив диплом маркетолога, а ещё она принимала участие в третьем и четвёртом сезонах реалити-шоу «Топ-модель по-русски».
Константин Котов и Анна Павликова
Константин Котов и Анна Павликова. / Фото: www.polit.ru
17 октября 2019 года сочетались браком сразу двое фигурантов по громким политическим делам. Константин Котов уже осуждён на четыре года за нарушение правил проведения публичных мероприятий, Анна Павликова проходит по делу организации «Новое величие», по которому все участники обвиняются в создании экстремистского сообщества, имеющего своей целью захват власти. Сначала в СИЗО находилась Анна, а Костя был одним из тех, кто её поддерживал.
Анна Павликова в день бракосочетания. / Фото: www.theins.ru
Когда Анну выпустили под домашний арест, молодые люди начали встречаться во время двухчасовых прогулок, разрешённых девушке. Осуждение жениха стало сильным ударом по девушке, у которой состояние здоровья и так оставляло желать лучшего. Они стали мужем и женой в «Матросской тишине», а когда им доведётся встретиться, совершенно непонятно, ведь условиями содержания под домашним арестом не предусмотрено разрешение на посещении мужа в колонии.
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