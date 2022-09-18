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Глаза зеркало души – поразительный и удивительный детский взгляд

Малыши еще многое не видели в этой жизни и пока еще мало что знают, но глядя в их глаза, создается ощущение, что вся правда, горечь, красота мира, чудеса и тайны Вселенной сконцентрированы именно в них – таких чарующих, удивительных и поразительных..

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

Глаза зеркало души - поразительный и удивительный детский взгляд

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