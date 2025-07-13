Лакомство из советской аптеки: как появился гематоген и из чего его делают на самом деле

В советские годы у детей не было такого большого выбора вкусняшек, как сегодня. Поэтому они искали лакомства в самых разных местах - иногда грызли кисель в брикете или и вовсе смолу с фруктового дерева. А можно было просто зайти в аптеку, где продавалось очень вкусное лекарство. Речь идёт о гематогене - одной из самых странных закусок, чья история и состав впечатляет не меньше, чем вкус и польза.
Удивительное лекарственное лакомство с интересной историей. /Фото: kp.ru
О гематогене обычно отзываются как о довольно странной сладости, польза которой в прямом смысле кровавая — пожалуй, всем детям родители рассказывали, что её делают из крови быка. Однако по виду совсем и не скажешь, ведь известная уже не одно десятилетие вкусняшка из аптеки похожа на застывшую ириску или наоборот, размякший шоколад. А ведь в действительности он был таким не всегда - ни его внешний вид, ни вкус, ни состав не был всегда одним и тем же.
У гематогена не такой пугающий состав, как иногда его рисуют. /Фото: golden-bee.ru
История гематогена традиционно ведётся не от времён Советского Союза, а раньше - оказывается, его изобрели в Швейцарии ещё в 1890 году. Автором этого нестандартного лекарства оказался медик по имени Адольф Гоммель - именно ему принадлежит первая рецептура средства для лечения анемии. Тогда оно представляла собой микстуру, в составе которой действительно была бычья кровь, а ещё яичный желток, как популярные природные компоненты, повышающие уровень гемоглобина в крови.
Дореволюционная реклама гематогена Гоммеля. /Фото: pikabu.ru
Популярность новое лекарство приобрело довольно быстро, а всё из-за высокой актуальности - в те времена хорошим питанием могли обеспечить далеко не всех детей, поэтому анемия была распространённой проблемой.момент догадался, что средство будет дольше храниться, если его высушить. Итогом его разработок стало лекарство под названием «Сангвинол», которое выпускалось уже в форме таблеток.
Жидкий гематоген попытались заменить таблетками. /Фото: ngs.ru
И хотя составить конкуренцию иностранным аналогам отечественный препарат не смог, опыт создания такого лекарства от анемии сохранился. Чем и воспользовались в 1917 году, наладив первое массовое производство гемоглобина всё в той же жидкой форму. Объёмы его изготовления для молодого советского государства были приличными, вот только делали его первоначально не совсем для детей: в те трудные годы основными потребителями были раненые красноармейцы. Поэтому рецептуру препарата изменили - за основу взяли ту самую микстуру с бычьей кровью, но добавили туда также глицерин и вино.
Изначально советский гематоген скупали солдаты. /Фото: pikabu.ru
Новый виток в истории гематогена случился в первые послевоенные годы, когда дети повально страдали от низкого иммунитета и всё той же анемии. Однако для самых маленьких рецептуру необходимо было сменить: какое-то время ещё продавался старый препарат в бутылках, однако рядом с ним на полках аптек появился «Детский гематоген». И вот он как раз был похож на ту мягкую не то ириску, ни то шоколадку. Таким его сделал новый состав, в котором теперь был черный пищевой альбумин, заменивший бычью кровь, сгущёнка, сахар, патока и ванилин.
Привычный нам гематоген появился только после войны. /Фото: pikabu.ru
Этот вариант лекарства заимел у детей и взрослых огромную популярность, и не только из-за своего вкуса и неоспоримой пользы. Всё дело в том, что гематоген был банально доступнее: в ряде советских городов, особенно в отдалённых населённых пунктах, обычная плитка шоколада была дороже, чем батончик из аптеки, который ещё и был там всегда. Поэтому советские малыши гематоген обожали, а сегодня передают любовь к нему собственным детям - благо, лакомство с лекарственными свойствами всё ещё продают, добавляя в него новые вкусы и даже витамины и макроэлементы.
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