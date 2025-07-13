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Лакомство из советской аптеки: как появился гематоген и из чего его делают на самом деле



В советские годы у детей не было такого большого выбора вкусняшек, как сегодня. Поэтому они искали лакомства в самых разных местах - иногда грызли кисель в брикете или и вовсе смолу с фруктового дерева. А можно было просто зайти в аптеку, где продавалось очень вкусное лекарство. Речь идёт о гематогене - одной из самых странных закусок, чья история и состав впечатляет не меньше, чем вкус и польза.


Удивительное лекарственное лакомство с интересной историей. /Фото: kp.ru

Удивительное лекарственное лакомство с интересной историей. /Фото: kp.ru

 

О гематогене обычно отзываются как о довольно странной сладости, польза которой в прямом смысле кровавая — пожалуй, всем детям родители рассказывали, что её делают из крови быка. Однако по виду совсем и не скажешь, ведь известная уже не одно десятилетие вкусняшка из аптеки похожа на застывшую ириску или наоборот, размякший шоколад. А ведь в действительности он был таким не всегда - ни его внешний вид, ни вкус, ни состав не был всегда одним и тем же.
У гематогена не такой пугающий состав, как иногда его рисуют. /Фото: golden-bee.ru

У гематогена не такой пугающий состав, как иногда его рисуют. /Фото: golden-bee.ru

 

История гематогена традиционно ведётся не от времён Советского Союза, а раньше - оказывается, его изобрели в Швейцарии ещё в 1890 году. Автором этого нестандартного лекарства оказался медик по имени Адольф Гоммель - именно ему принадлежит первая рецептура средства для лечения анемии. Тогда оно представляла собой микстуру, в составе которой действительно была бычья кровь, а ещё яичный желток, как популярные природные компоненты, повышающие уровень гемоглобина в крови.


Дореволюционная реклама гематогена Гоммеля. /Фото: pikabu.ru

Дореволюционная реклама гематогена Гоммеля. /Фото: pikabu.ru

 

Популярность новое лекарство приобрело довольно быстро, а всё из-за высокой актуальности - в те времена хорошим питанием могли обеспечить далеко не всех детей, поэтому анемия была распространённой проблемой.
Докатилась слава микстуры швейцарского врача и до Российской империи, однако не в оригинальном виде: местный медик Ошер Вайншенкер в какой-то момент догадался, что средство будет дольше храниться, если его высушить. Итогом его разработок стало лекарство под названием «Сангвинол», которое выпускалось уже в форме таблеток.
Жидкий гематоген попытались заменить таблетками. /Фото: ngs.ru

Жидкий гематоген попытались заменить таблетками. /Фото: ngs.ru

 

И хотя составить конкуренцию иностранным аналогам отечественный препарат не смог, опыт создания такого лекарства от анемии сохранился. Чем и воспользовались в 1917 году, наладив первое массовое производство гемоглобина всё в той же жидкой форму. Объёмы его изготовления для молодого советского государства были приличными, вот только делали его первоначально не совсем для детей: в те трудные годы основными потребителями были раненые красноармейцы. Поэтому рецептуру препарата изменили - за основу взяли ту самую микстуру с бычьей кровью, но добавили туда также глицерин и вино.
Изначально советский гематоген скупали солдаты. /Фото: pikabu.ru

Изначально советский гематоген скупали солдаты. /Фото: pikabu.ru

 

Новый виток в истории гематогена случился в первые послевоенные годы, когда дети повально страдали от низкого иммунитета и всё той же анемии. Однако для самых маленьких рецептуру необходимо было сменить: какое-то время ещё продавался старый препарат в бутылках, однако рядом с ним на полках аптек появился «Детский гематоген». И вот он как раз был похож на ту мягкую не то ириску, ни то шоколадку. Таким его сделал новый состав, в котором теперь был черный пищевой альбумин, заменивший бычью кровь, сгущёнка, сахар, патока и ванилин.
Привычный нам гематоген появился только после войны. /Фото: pikabu.ru

Привычный нам гематоген появился только после войны. /Фото: pikabu.ru

 

Этот вариант лекарства заимел у детей и взрослых огромную популярность, и не только из-за своего вкуса и неоспоримой пользы. Всё дело в том, что гематоген был банально доступнее: в ряде советских городов, особенно в отдалённых населённых пунктах, обычная плитка шоколада была дороже, чем батончик из аптеки, который ещё и был там всегда. Поэтому советские малыши гематоген обожали, а сегодня передают любовь к нему собственным детям - благо, лакомство с лекарственными свойствами всё ещё продают, добавляя в него новые вкусы и даже витамины и макроэлементы.

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