Лакомство из советской аптеки: как появился гематоген и из чего его делают на самом деле

Удивительное лекарственное лакомство с интересной историей. /Фото: kp.ru

У гематогена не такой пугающий состав, как иногда его рисуют. /Фото: golden-bee.ru

Дореволюционная реклама гематогена Гоммеля. /Фото: pikabu.ru

Жидкий гематоген попытались заменить таблетками. /Фото: ngs.ru

Изначально советский гематоген скупали солдаты. /Фото: pikabu.ru

Привычный нам гематоген появился только после войны. /Фото: pikabu.ru