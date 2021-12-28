На всю голову: 15 самых странных причесок, которые срочно нужно остричь

15 самых странных причесок
Желание подчеркнуть свою индивидуальность и быть не таким как все присуще каждому из нас. Кто-то выбирает для этого нестандартную одежду, кто-то − необычное хобби, а кто-то идет в парикмахерскую и делает совершенно невообразимую прическу. Но иногда, в погоне за креативностью, можно немного переборщить и стать посмешищем. Мы собрали для вас 15 самых странных причесок, которые гуляют по просторам интернета в последнее время.
Любительница космических мотивов
Космические мотивы
Всевидящее око
Всевидящее око
Когда не словом, а делом готова доказать свою любовь к музыке
Высокая музыка
Чтобы всегда быть в хорошей компании
Арни уже не тот
Вот она, настоящая любовь к лошадям
Женщина-лошадь
Рэперы знают толк в моде
Рэпер-ниндзя
Современная Стервелла де Виль
Стервелла де Виль
Марио уже не тот
СуперМарио
А это, простите, что такое? Кольца Сатурна???
Кольца Сатурна
Вот он, патриотизм! А вам слабо?
Стрижка патриота
Медуза-Горгона? Или любительница змей?
Медуза-Горгона
Хотабыч, ты вернулся???
Современный старик Хотабыч
Когда нет денег на новогоднюю елку
Прическа новогодняя
Супер-мега ирокез
Ирокез
Маскировка для орнитологов. Уровень «Бог»
Прическа настоящего орнитолога
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