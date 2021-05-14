Суперпроект СССР, или как советский учёный планировал выращивать апельсины в Якутии и обогреть Аляск

В середине прошлого века началось стремительное развитие ядерной энергетики, что повлекло за собой огромное количество проектов, связанных с использованием энергии мирного атома. Среди них были поистине грандиозные научные разработки. Однако хватало и трудов сродни известным китайским кампаниям по уничтожению воробьёв и выплавке чугуна кустарным способом в домнах, построенных на каждом подворье, или фантастическому прожекту великого комбинатора Остапа Бендера по переносу столицы в заштатные Васюки и организации там межгалактического шахматного турнира.
Как возникла идея построить дамбу через Берингов пролив
Берингов пролив — фотография со спутника./Фото: imag.one
Известно, что на материке Евразия климатические условия местностей, находящихся на одной географической широте, существенно разнятся. Температурный режим территорий России намного суровее, чем в Европе. Например, тёплая и почти бесснежная зима Лондона – и морозы со снежными заносами находящегося практически на той же широте Комсомольска-на-Амуре. Причина этому кроется в тёплых водах течения Гольфстрим, которое зарождается в Атлантическом океане. Огибая западные берега Европы и Скандинавский полуостров, Гольфстрим попадает в Северный Ледовитый океан и отдаёт ему часть тепла. Однако, как следует согреть акваторию и прибрежную зону не дают холодные воды, поступающие из Тихого океана через Берингов пролив. Создаваемые ими циркуляции тормозят движение Гольфстрима и разворачивают его в обратном направлении.
В 50-х годах ХХ века появился проект изменения климатических условий Северного полушария, разработанный советским учёным и инженером Петром Михайловичем Борисовым. Суть новации заключалась в перекрытии Берингова пролива дамбой. Во-первых, сооружение преградит доступ циркулирующим в Арктике тихоокеанским течениям, охлаждающим Гольфстрим и тормозящим его на пути на восток. Кроме того, на плотине планировалось установить мощные насосы для перекачки вод северных морей в Тихий океан. Это должно было создать дополнительное течение, способствующее «протягиванию» тёплого Гольфстрима вплоть до берегов Аляски. По утверждению Борисова, тепло Атлантики сможет превратить северное побережье страны в тропики, благоприятные для выращивания цитрусовых; растопить арктические льды, облегчив навигацию; улучшить климат Канады и американской Аляски.
По расчётам Петра Михайловича, при тогдашнем уровне развития строительных технологий проект мог быть реализован за 8-10 лет – при условии поддержки США и Канады.
Ядерный фейерверк, или как Борисов планировал снабдить энергией огромные насосы
Подводная часть многолетних паковых льдов не превышает 13 м. Для того, чтобы они не снесли плотину, а переползали через неё, её верхней части необходимо было придать соответствующую форму./Фото: tradernet.ru
Согласно расчётам, общая мощность насосов для перекачки морской воды составила 25 миллионов кВт. Такое количество энергии могла обеспечить только сеть атомных электростанций, которые планировалось установить по обе стороны пролива. Достижения ядерной энергетики должны были использоваться и при выполнении самой ответственной части проекта – подготовке дна для укладки бетонных блоков 89-километровой дамбы.
В пробурённые скважины надлежало заложить термоядерные заряды общей мощностью в несколько десятков мегатонн и в течение нескольких минут произвести серию взрывов. Остаётся только догадываться, почему, предлагая к внедрению главный проект своей жизни, Борисов умолчал о катастрофических последствиях, которые мог повлечь за собой этот ядерный фейерверк.
Почему не удалось реализовать проект Борисова
Для снабжения энергией огромных насосов на американском и советском берегах Берингова пролива следовало поставить мощные атомные станции./Фото: topwar.ru
Прежде всего приходилось учитывать тот факт, что когда-то русская Аляска уже давно была американским штатом, поэтому для воплощения замысла Петра Михайловича требовалось, как минимум, согласие США. К тому же, масштабность программы, естественно, подразумевала её огромную стоимость.
Немаловажной была также техническая оснащённость строительства. Качественное и своевременное выполнение столь грандиозного проекта одной страной было невозможным. Требовалась поддержка других стран, в первую очередь – Соединённых Штатов. Однако обострение холодной войны между двумя сверхдержавами, вызванное возведением Берлинской стены, усугублением Карибского кризиса, разведывательным полётом американского пилота Фрэнсиса Пауэрса не позволили мечтам Борисова осуществиться.
Ледниковый период, или какие катастрофические последствия для Земли имел бы проект Борисова
Сегодня русские и американские учёные пришли к выводу, что проект Борисова привёл бы к катастрофическим изменениям климата на огромных территориях планеты./Фото: liteamay.nyc3.digitaloceanspaces.com
Сегодняшняя наука отрицает позитивные результаты внедрения детища Петра Борисова. Более того, учёные утверждают, что реализация проекта неминуемо привела бы к экологическим катастрофам. Прокачка через Берингов пролив огромных масс воды из бассейна Ледовитого океана существенно снизила бы температуру на Камчатке и в Приморском крае, на западном побережье Соединённых Штатов, в Японии и Полинезии. Непредсказуемы и последствия нарушения циркуляции Гольфстрима. Не исключено, что он мог «замереть» в Атлантике, после чего из водных глубин стали бы подниматься холодные массы. В Европе существенно похолодало бы, а на Евразию начали наступать арктические вечные льды. Таким образом, создались бы предпосылки для нового ледникового периода, а об апельсинах пришлось бы забыть надолго. К таким выводам пришли учёные Института биофизики клетки Российской АН. Образование льдов в устьях больших северных рек грозило изменением их русел, вследствие чего могли оказаться затопленными огромные территории Сибири. Не исключено, что это новое море настолько увеличило бы полноводность реки Дон, что под воду ушла бы значительная часть Краснодарского края.
В прогнозирование последствий перекрытия Берингова пролива внесли свою лепту и американские климатологи из Колорадского университета. По их мнению, даже сохранение нормального функционирования Гольфстрима не привело бы ни к чему хорошему. А именно: при потеплении в тундровых регионах СССР и Канады процесс таяния паковых льдов и вечной мерзлоты привёл бы к образованию огромных заболоченных площадей. Кроме того, в атмосферу попали бы колоссальные объёмы углекислого газа и метана, содержащихся подо льдами. А это – прямой путь к парниковому эффекту со всеми вытекающими последствиями: изменениями рельефа и очертаний материков, гибелью лесов, обрушением почв, наводнениями в одних регионах и засухами в других.
Ныне человечество гораздо осмотрительнее относится к идеям вмешательства в природные процессы, а проект Петра Борисова имеет ценность лишь в качестве своеобразного памятника отечественной науке.
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