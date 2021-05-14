Суперпроект СССР, или как советский учёный планировал выращивать апельсины в Якутии и обогреть Аляск

Как возникла идея построить дамбу через Берингов пролив

Берингов пролив — фотография со спутника./Фото: imag.one

Ядерный фейерверк, или как Борисов планировал снабдить энергией огромные насосы

Подводная часть многолетних паковых льдов не превышает 13 м. Для того, чтобы они не снесли плотину, а переползали через неё, её верхней части необходимо было придать соответствующую форму./Фото: tradernet.ru

Почему не удалось реализовать проект Борисова

Для снабжения энергией огромных насосов на американском и советском берегах Берингова пролива следовало поставить мощные атомные станции./Фото: topwar.ru

Ледниковый период, или какие катастрофические последствия для Земли имел бы проект Борисова

Сегодня русские и американские учёные пришли к выводу, что проект Борисова привёл бы к катастрофическим изменениям климата на огромных территориях планеты./Фото: liteamay.nyc3.digitaloceanspaces.com