Мраук-У - забытый «город восточного великолепия», куда можно добраться только по воде

Храм Андау Тейн, возведенный в 1515-1521 гг. | Фото: amusingplanet.com.
В исторической области Аракан (ныне штат Ракхайн, Мьянма) среди живописных холмов находится малоизвестный архитектурный памятник – средневековый город Мраук-У. Некогда он был столицей мощной Араканской империи, куда стекались торговать голландцы, французы, португальцы, а сегодня от него осталась лишь тень былого величия. Тем не менее, в Мраук-У сохранились десятки старинных индуистских храмов, буддийских пагод, которые удивляют своей красотой и сегодня.
Рассвет, наблюдаемый с пагоды Шветунг. | Фото: amusingplanet.com.
Мраук-У был основан в 1430 году королем Мин Сов Мон. В статусе столицы этот город оставался вплоть до 1785 года. В период расцвета Мраук-У под его контролем находилась половина Бангладеш и западная часть Нижней Бирмы (нынешняя Мьянма).
Священная пагода в Мраук-У. | Фото: amusingplanet.com.
В Европе Мраук-У стал известен как «город восточного великолепия» после того, как португальский миссионер и путешественник Фрай Себастьян Манрике опубликовал эмоциональный рассказ о церемонии коронации короля Тири Тудхаммы в 1635 году, проходившей на территории города.
Монахи и собака на фоне храма в Мраук-У.
Вид на храм Коутаун, который возвели между 1554 и 1556 гг. | Фото: amusingplanet.com.
На сегодняшний день в городе Мраук-У сохранилось немало удивительных археологических памятников, по количеству уступающих только пагодам другого древнего города Паган. Однако Мраук-У не кишит туристами только потому, что до него совсем непросто добраться. В город не ездят автобусы, не летают самолеты. Туда ходят только лодки. Да и то поездка занимает около 7-8 часов.
Скульптурные композиции в коридорах храма Мраук-У. | Фото: amusingplanet.com.
Бирманцы, живущие в Мраук-У. | Фото: amusingplanet.com.
Удивительно то, что здесь руины – просто фон повседневной жизни. Женщины наполняют водой горшки из храмовых колодцев. Скотоводы ежедневно водят свои стада мимо величественных пагод. В отличие от туристического Пагана, в Мраук-У ни один храм не закрыт для посещения. Туда можно беспрепятственно попасть и воочию увидеть изнутри древние храмы Шиттауг (Храм 80000 статуй), Дукхантейн (Храм ординации) и Коутаун (храм 90 000 статуй).
Позолоченная ступа в Мраук-У. | Фото: amusingplanet.com.
Потрясающий пейзаж в Мраук-У. | Фото: amusingplanet.com.
Храм Дукхантейн, возведенный в 1571 году. | Фото: amusingplanet.com.
Коридоры в храме Шиттаунг. | Фото: amusingplanet.com.
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