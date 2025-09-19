Десятка лучших кинопоцелуев

Хорошее кино — оно как вино, с годами становится только лучше, и хочется пересматривать его снова и снова. И во многом красоты и популярности фильму добавляют именно поцелуи главных героев. Порой их ждешь весь фильм, негодуя, почему же им все не удается никак поцеловаться. А иногда поцелуй может стать для кого-то из героев последним и приобретает особенно трогательный характер.

В любом случае красивые и в чем-то необычные кинопоцелуи достойны отдельного поста. Вот, собственно, и он. 1. Поцелуй мистический: «Привидение» Фильм 1990 года в свое время завоевал сердца зрителей трогательной историей и прекрасным актерским составом, а также получил две статуэтки «Оскар». Кроме того, лента заканчивается самым романтическим прощальным поцелуем между Патриком Суэйзи и Деми Мур.2. Поцелуй классический: «Унесенные ветром» История отношений Ретта Батлера и Скарлет О’Хара — те еще американские горки, исполненные Кларком Гейблом и Вивьен Ли. Парочка каждый раз старается целоваться с разным чувством, не давая зрителям отвлечься от их эмоций. Особенно запоминается «насильственный» поцелуй по знакомой схеме: сначала девушка упирается, а потом расслабляется . 3. Поцелуй семейный: «Мистер и миссис Смит» Главная пара Голливуда — Анджелина Джоли и Брэд Питт — то ли действительно хорошие актеры, то ли всеми правдами и неправдами смогли сохранить страсть в отношениях. Во всяком случае, в фильме «Мистер и мисс Смит» Бранджелина целуются так, что многим семьям хотелось бы узнать их секрет.4. Поцелуй советский: «Служебный роман» Самый целомудренный поцелуй в нашем списке. Несмотря на всю скромность и сдержанность Новосельцева и Калугиной, это проявление чувств в свое время вызывало бурные эмоции у зрителя, да и сейчас мало кто остается равнодушным, пересматривая комедию Рязанова . 5. Поцелуй катастрофический: «Титаник» Сцена из фильма Кэмерона, где главные герои целуются на корме корабля, — без преувеличения одна из самых запоминающихся за всю историю кинематографа.Ведь тысячи влюбленных и не очень пар пытались повторить поцелуй юного Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет перед опасностью айсберга. 6. Поцелуй дождливый: «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн в образе Холли Голайтли стала персоной, которой уже не одно десятилетие поклоняются многие девушки, лелея все сопутствующие ей детали и в стиле, и в жизни. И почти все они мечтают повторить ее поцелуй с Джорджем Пеппардом. 7. Поцелуй гимнастический: «Человек-паук» Лобзания из этого фильма сложно повторить, если ваш партнер не супергерой или в крайнем случае не гимнаст. Экранный поцелуй, где Человек-паук целует свою избранницу, свисая вниз головой, — мечта многих юных мальчиков, увлекающихся комиксами. Впрочем, взрослые девочки тоже неравнодушны к таким порывам.8. Поцелуй красочный: «Маска» Ставший уже классикой фильм «Маска» 1994 года запомнился романтикам поцелуем «позеленевшего» Джима Керри и совсем юной Камерон Диас. Один из самых ярких кинопоцелуев происходит на сцене ночного клуба на фоне громкой музыки, света и абсолютного праздника жизни. 9. Постановочный: «Мои черничные ночи» Первый «европейский» фильм Вонг Кар-Вай — сплошная сентиментальность и символичность, каждый шаг героев , каждая мелочь в кадре — определенный знак. Неудивительно, что поцелуй главных героев — абсолютно постановочная картинка, лишенная спонтанности, но это вовсе не делает ее хуже.10. Апокалиптический: «Последняя любовь на Земле» Один из последних фильмов о приближающемся конце света — история катастрофы и любви. Последний поцелуй Юэна Макгрегора и Евы Грин не просто поцелуй-воссоединение двух влюбленных, а действительно последнее, что происходит на Земле . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: