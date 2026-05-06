6 советов, как оформить квартиру, чтобы не пришлось тратить много времени на уборку

Сделать красивый ремонт в квартире – это только половина дела. Важно оформить интерьер так, чтобы не приходилось тратить на уборку все выходные. Мы рассказываем, на какие нюансы следует обратить внимание и что можно предусмотреть заранее.



Пол под дерево или мрамор – отличное решениеПервое, на что стоит обратить внимание – это отделочные материалы.Не все из них одинаково практичны – вам нужны те, которые просты в уходе и устойчивы к разного рода загрязнениям. У отделки, которая отвечает этим требованиям, должен быть неоднородный рисунок. Идеально подойдет текстура дерева, бетона, натурального камня. Такие поверхности отлично маскируют небольшие пятна и мусор, в отличие от однотонного глянца.Не менее важное значение имеет цвет. Вместо темных оттенков, вроде черного, выбирайте любые «пыльные» – серый, бежевый, хаки, нежно-голубой и пр. Что касается белого, то в больших количествах его тоже лучше избегать. В крайнем случае используйте материалы «под мрамор» или с другим рисунком.Чем больше плитка, тем меньше швовЗнаете, почему дизайнеры все реже используют для отделки маленькую плитку? Потому что получается много швов. Соответственно, они быстро загрязняются и выглядят неухоженно. Конечно, при желании их можно привести в порядок при помощи соды или специального маркера, но кому захочется два часа ползать на коленях, чтобы вернуть плитке красивый внешний вид?Более практичным решением станет крупноформатный материал. Для напольной плитки минимальный размер должен составлять 90х90, а для настенной – 60х120.В ходе эксплуатации вы сразу заметите, насколько такая отделка облегчает жизнь. Полы и стены легче мыть, загрязнения не скапливаются в труднодоступных местах, а швов так мало, что даже если они становятся грязными, это не сильно бросается в глаза.Шкафчики защитят от пыли, а открытые полки – нетКакой бы чистюлей вы ни были, предотвратить регулярное скопление пыли на открытых поверхностях не получится. А ведь она – главный враг чистоты, который превращает ухоженную квартиру в пристанище для мусора. Чтобы пыль меньше оседала на поверхностях, придерживайтесь следующих рекомендаций:• Отдавайте предпочтение закрытым системам хранения: шкафам, комодам, тумбам и пр. Благодаря наличию дверок, содержимое не покрывается пылью и не нуждается в постоянной чистке. Шкафы пусть будут до потолка – тогда наверху не останется зазоров и вам не придется вставать на табуретку, чтобы смести пыль.• Выбирайте гладкие фасады без объемного декора. Их гораздо проще протирать, чем поверхности с рифлеными деталями и фрезеровкой, в которой копится пыль.• Установите качественную систему приточной вентиляции с фильтрами, чтобы пыль не накапливалась в квартире.• «Приземленную» мебель замените подвесными моделями или на ножках. Под ними легче убирать, даже робот-пылесос справится без проблем.Гладкий ковер и обивка диванаТекстиль отлично впитывает грязь и запахи, поэтому так важно выбирать не столько красивые, сколько практичные изделия. Есть два варианта: либо текстиль по минимуму впитывает грязь, либо легко снимается и без проблем стирается в машинке. Если дома живет кот или собака, сразу откажитесь от покупки ворсистых тканей – шерсть пристает к ним намертво, и потом ее получается убрать только специальной щеткой.При выборе мягкой мебели отдавайте предпочтение обивке с плотным плетением и гладкой фактурой. Идеально подойдут флок или микровелюр. Что касается штор, то здесь тоже следует довериться гладким тканям, на которых шерсть, волосы и мусор практически не задерживаются. Ковер должен быть безворсовым, чтобы при необходимости с него можно было смести мусор даже веником.Так вы сможете навести порядок среди мелочейТолько сегодня убрали в квартире, а ощущение захламленного интерьера никуда не делось? Всему виной визуальный шум, который появляется из-за мелких предметов, стоящих на виду. Статуэтки, украшения, косметика, пульты, зарядные устройства, ключи…Продолжать список можно еще долго. У них нет постоянно места жительства, поэтому они постоянно кочуют с одного стола на другой, с одной полки на другую.К счастью, избавиться от визуального шума просто. Достаточно обзавестись красивыми коробками, корзинами или органайзерами, в которые можно сложить мелкие вещи. Также позаботьтесь о разделителях для полок и ящиков – они помогут держать содержимое в порядке, чтобы предметы не путались и не терялись.С такими помощниками вам будет гораздо проще убирать. Не придется переставлять вещи с места на место – поднял корзинку, протер пыль и вернул на место. Быстро, удобно и практично – проверено не одной хозяйкой.Гладкий потолок собирает меньше пылиРаньше почти в каждой квартире был потолок из гипсокартона с коробами, в которых прятали коммуникации, устанавливали точечные светильники и пр. Сейчас такое решение считается не только устаревшим, но и непрактичным. Любые ниши и короба собирают пыль, которую сложно достать без специальных инструментов. Поэтому отдавайте предпочтение лаконичным потолкам под покраску и делайте выводы для шин вместе со светильниками.Практичный интерьер – не значит некрасивый. Если грамотно подойти к оформлению квартиры, получится добиться и эстетичности, и простоты в уборке. Выбирайте износостойкие материалы, тщательно продумывайте хранение, покупайте качественных бытовых помощников, которые облегчат уборку.