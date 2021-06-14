В Мексике появится первая в мире деревня, созданная с помощью 3D-принтера

Создание полноценного жилья с помощью технологии 3D-печать уже давно ни у кого не вызывает удивления. Поскольку такой способ строительства более экономичный и не требует больших временных затрат, его возможности заинтересовали благотворительные организации, которые пытаются обеспечить крышей над головой малоимущее население. Ярким тому подтверждением стала программа New Story, благодаря которой в скором времени мир увидит целую 3D-деревню для нуждающихся жителей сельской местности Мексики.
В Мексике вскоре появится первая в мире деревня, созданная с помощью 3D-принтера. | Фото: 3d-grenzenlos.de/ © New Story.
3D печать домов становится все более популярной, ведь на создание жилья уходит от суток до нескольких дней, что существенно снижает его стоимость. Особенно актуально такое строительство в труднодоступных местах, куда очень сложно доставить и материал, и тяжелую строительную технику. Просчитав все энергозатраты и финансовые расходы, специалисты некоммерческая организация New Story, занимающейся благоустройством жизни малоимущего населения объявила о создании 3D-деревни для разорившихся фермеров юго-восточной Мексики. Уже не один год эта организация создает жилье для сельского населения, которое проживает в нечеловеческих условиях и если предыдущие проекты основывались на традиционном строительстве, то теперь решили поэкспериментировать.
В рамках программы борьбы с бедностью было выбрано 50 семей. | Фото: newstorycharity. org/ newatlas.com.
Справка: New Story Charity - это некоммерческая организация, которая организовывает строительство домов для людей, живущих в неприспособленных для существования убежищах. Организация была основана в 2014 году и помогла финансировать общественные проекты в четырех странах, благодаря их усилиям уже построено более 2700 домов, что кардинально изменило жизнь более 15 тыс. человек.
Два года специалисты разных компаний разрабатывали проект строительства новой деревни в штате Табаско (визуализация концепта). | Фото: 3d-grenzenlos.de/ © New Story.
Совместно со студией дизайна Fuseproject и строительной компанией Icon и Échale они разработали проект создания целой деревни с помощью технологии 3D-печати. Команда планирует построить 50 домов для 400 человек, которые живут в условиях крайней нищеты, в полуразрушенных временных убежищах.
Строительство усложняется постоянными дождями, поэтому приходится делать над стройплощадкой крышу. | Фото: yaplakal.com/ habr.com. © New Story.
Новое жилище будет полностью адаптировано к потребностям сельской жизни, поэтому планируют организовать настоящие подворья с огородами, отрытыми дворами и площадками. Несмотря на то, что спроектированные дома не очень большие (общая площадь 46,5 м²), но в них будут созданы все условия для комфортной жизни семьи из 4-5 ти человек.
Каждый дом будет иметь свое подворье с огородом и открытой террасой. | Фото: en24.news/ newatlas.com.
Естественно, перед началом строительства группа специалистов исследовали район застройки и разработали проект сооружений в соответствии со стандартными требованиями безопасности. Разработчики гарантируют, что спроектированные строения смогут выдержать не только погодные катаклизмы и землетрясения, так и испытание временем. На все исследования, согласования и разработки ушло практически 2 года, но строительство самой деревни много времени не займет.
Гостиная в доме, напечатанном на 3D-принтере. | Фото: 3d-grenzenlos.de/ © New Story.
Дома изготавливаются с помощью мобильного 3D-принтера «Icon Vulcan II» («Вулкан II»), который позволяет печатать даже в самых отдаленных районах. Агрегаты не требуют дополнительного питания или подключения к воде, но и это еще не все.
Детская спальня уже полностью готова принимать самых маленьких новоселов. | Фото: newatlas.com/ youtube.com. © New Story.
Благодаря особой технологии время создания дома такой площади снижено до 24 часов и во время строительства практически не образуются отходы, что очень благотворно влияет и на финансы и на окружающую среду. После возведения стен к работе приступает бригада строителей, которые устанавливают крышу, двери, окна, проводят электричество, воду и канализацию.
Кухня в полной комплектации станет прекрасным подарком для малоимущих граждан. | Фото: newatlas.com/ © New Story.
Как сообщает New Story, первые два дома уже построены и полностью оборудованы. Учитывая, что этот проект рассчитан на малоимущих граждан, не имеющих достаточных средств к существованию, благотворительная организация взяла на себя и полное обустройство интерьера.
На заднем дворе оформили открытую обеденную зону, а перед крыльцом – террасу для отдыха. | Фото: newstorycharity.org/ © New Story.
В полной комплектации все 50 домов будут переданы счастливым жителям, а чтобы две спальни, гостиная, ванная и кухня не были абсолютно пустыми New Story совместно с другими благотворительными организациями и меценатами смогли обеспечить каждое жилище всем необходимым оборудованием и мебелью. На данный момент эти два дома уже полностью укомплектованы и в скором времени первые новоселы получат собственное благоустроенное жилье.
В домике, напечатанном на 3D-принтере, полностью оборудована еще одна спальня. | Фото: newatlas.com/ © New Story.
В следующем году будут достроены оставшиеся 48 домов, которые передадут тем семьям, которые не имеют стабильного ежемесячного дохода в размере 200 дол. и живут в полуразрушенных лачугах.
До нового года две семьи уже смогут поселиться в своих новых домах. | Фото: newatlas.com/ © New Story.
Как обещают организаторы программы, дома будут переданы практически даром, счастливчикам предоставят ипотечный кредит с 0 % который они смогут выплачивать на протяжении 7 лет, по 20 дол. в месяц, остальные расходы (устроители программы до сих пор так и не озвучили полную стоимость строительства) покроет благотворительный фонд.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии