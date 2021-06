В Мексике появится первая в мире деревня, созданная с помощью 3D-принтера

В Мексике вскоре появится первая в мире деревня, созданная с помощью 3D-принтера. | Фото: 3d-grenzenlos.de/ © New Story.

В рамках программы борьбы с бедностью было выбрано 50 семей. | Фото: newstorycharity. org/ newatlas.com.

Два года специалисты разных компаний разрабатывали проект строительства новой деревни в штате Табаско (визуализация концепта). | Фото: 3d-grenzenlos.de/ © New Story.

Строительство усложняется постоянными дождями, поэтому приходится делать над стройплощадкой крышу. | Фото: yaplakal.com/ habr.com. © New Story.

Каждый дом будет иметь свое подворье с огородом и открытой террасой. | Фото: en24.news/ newatlas.com.

Гостиная в доме, напечатанном на 3D-принтере. | Фото: 3d-grenzenlos.de/ © New Story.

Детская спальня уже полностью готова принимать самых маленьких новоселов. | Фото: newatlas.com/ youtube.com. © New Story.

Кухня в полной комплектации станет прекрасным подарком для малоимущих граждан. | Фото: newatlas.com/ © New Story.

На заднем дворе оформили открытую обеденную зону, а перед крыльцом – террасу для отдыха. | Фото: newstorycharity.org/ © New Story.

В домике, напечатанном на 3D-принтере, полностью оборудована еще одна спальня. | Фото: newatlas.com/ © New Story.

До нового года две семьи уже смогут поселиться в своих новых домах. | Фото: newatlas.com/ © New Story.

Создание полноценного жилья с помощью технологии 3D-печать уже давно ни у кого не вызывает удивления. Поскольку такой способ строительства более экономичный и не требует больших временных затрат, его возможности заинтересовали благотворительные организации, которые пытаются обеспечить крышей над головой малоимущее население. Ярким тому подтверждением стала программа New Story, благодаря которой в скором времени мир увидит целую 3D-деревню для нуждающихся жителей сельской местности Мексики.3D печать домов становится все более популярной, ведь на создание жилья уходит от суток до нескольких дней, что существенно снижает его стоимость. Особенно актуально такое строительство в труднодоступных местах, куда очень сложно доставить и материал, и тяжелую строительную технику. Просчитав все энергозатраты и финансовые расходы, специалисты некоммерческая организация New Story, занимающейся благоустройством жизни малоимущего населения объявила о создании 3D-деревни для разорившихся фермеров юго-восточной Мексики. Уже не один год эта организация создает жилье для сельского населения, которое проживает в нечеловеческих условиях и если предыдущие проекты основывались на традиционном строительстве, то теперь решили поэкспериментировать.New Story Charity - это некоммерческая организация, которая организовывает строительство домов для людей, живущих в неприспособленных для существования убежищах. Организация была основана в 2014 году и помогла финансировать общественные проекты в четырех странах, благодаря их усилиям уже построено более 2700 домов, что кардинально изменило жизнь более 15 тыс. человек.Совместно со студией дизайна Fuseproject и строительной компанией Icon и Échale они разработали проект создания целой деревни с помощью технологии 3D-печати. Команда планирует построить 50 домов для 400 человек, которые живут в условиях крайней нищеты, в полуразрушенных временных убежищах.Новое жилище будет полностью адаптировано к потребностям сельской жизни, поэтому планируют организовать настоящие подворья с огородами, отрытыми дворами и площадками. Несмотря на то, что спроектированные дома не очень большие (общая площадь 46,5 м²), но в них будут созданы все условия для комфортной жизни семьи из 4-5 ти человек.Естественно, перед началом строительства группа специалистов исследовали район застройки и разработали проект сооружений в соответствии со стандартными требованиями безопасности. Разработчики гарантируют, что спроектированные строения смогут выдержать не только погодные катаклизмы и землетрясения, так и испытание временем. На все исследования, согласования и разработки ушло практически 2 года, но строительство самой деревни много времени не займет.Дома изготавливаются с помощью мобильного 3D-принтера «Icon Vulcan II» («Вулкан II»), который позволяет печатать даже в самых отдаленных районах. Агрегаты не требуют дополнительного питания или подключения к воде, но и это еще не все . Благодаря особой технологии время создания дома такой площади снижено до 24 часов и во время строительства практически не образуются отходы, что очень благотворно влияет и на финансы и на окружающую среду. После возведения стен к работе приступает бригада строителей, которые устанавливают крышу, двери, окна, проводят электричество, воду и канализацию.Как сообщает New Story, первые два дома уже построены и полностью оборудованы. Учитывая, что этот проект рассчитан на малоимущих граждан, не имеющих достаточных средств к существованию, благотворительная организация взяла на себя и полное обустройство интерьера.В полной комплектации все 50 домов будут переданы счастливым жителям, а чтобы две спальни, гостиная, ванная и кухня не были абсолютно пустыми New Story совместно с другими благотворительными организациями и меценатами смогли обеспечить каждое жилище всем необходимым оборудованием и мебелью. На данный момент эти два дома уже полностью укомплектованы и в скором времени первые новоселы получат собственное благоустроенное жилье.В следующем году будут достроены оставшиеся 48 домов, которые передадут тем семьям, которые не имеют стабильного ежемесячного дохода в размере 200 дол. и живут в полуразрушенных лачугах.Как обещают организаторы программы, дома будут переданы практически даром, счастливчикам предоставят ипотечный кредит с 0 % который они смогут выплачивать на протяжении 7 лет, по 20 дол. в месяц, остальные расходы (устроители программы до сих пор так и не озвучили полную стоимость строительства) покроет благотворительный фонд.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: