В Мексике появится первая в мире деревня, созданная с помощью 3D-принтера

В Мексике вскоре появится первая в мире деревня, созданная с помощью 3D-принтера. | Фото: 3d-grenzenlos.de/ © New Story.

В рамках программы борьбы с бедностью было выбрано 50 семей. | Фото: newstorycharity. org/ newatlas.com.

Два года специалисты разных компаний разрабатывали проект строительства новой деревни в штате Табаско (визуализация концепта). | Фото: 3d-grenzenlos.de/ © New Story.

Строительство усложняется постоянными дождями, поэтому приходится делать над стройплощадкой крышу. | Фото: yaplakal.com/ habr.com. © New Story.

Каждый дом будет иметь свое подворье с огородом и открытой террасой. | Фото: en24.news/ newatlas.com.

Гостиная в доме, напечатанном на 3D-принтере. | Фото: 3d-grenzenlos.de/ © New Story.

Детская спальня уже полностью готова принимать самых маленьких новоселов. | Фото: newatlas.com/ youtube.com. © New Story.

Кухня в полной комплектации станет прекрасным подарком для малоимущих граждан. | Фото: newatlas.com/ © New Story.

На заднем дворе оформили открытую обеденную зону, а перед крыльцом – террасу для отдыха. | Фото: newstorycharity.org/ © New Story.

В домике, напечатанном на 3D-принтере, полностью оборудована еще одна спальня. | Фото: newatlas.com/ © New Story.

До нового года две семьи уже смогут поселиться в своих новых домах. | Фото: newatlas.com/ © New Story.