5 самых интересных «Мустангов» – свирепых и необузданных

Какими бы легендарными и известными ни были некоторые модели, все они продолжают свое развитие, не останавливаясь на достигнутых успехах. Даже Ford Mustang, любимый автомобиль американской молодежи, продолжает совершенствоваться. Представляем пять экстремальных «Мустангов», которые довольно сильно отличаются от стандартной версии, проявляя свой необузданный нрав.
1. Mustang SVT Cobra
Mustang SVT Cobra могла разогнаться до 100 км/ч за 4,5 секунды/ Фото: ccw-wheel.jp
Выпускавшийся в 2003-2004 годах «Мустанг Кобра» четвертого поколения получил прозвище «Терминатор». Разработчики усовершенствовали силовой агрегат и трансмиссию, благодаря чему, по сравнению с предыдущей моделью, мощность «Терминатора» изрядно возросла.
Поколдовав над двигателем, добились многого. Вместо алюминиевого блока был установлен чугунный, с более прочными поршнями и коваными шатунами – для поддержки наддува. Легкий алюминиевый маховик соединялся с шестиступенчатой трансмиссией. Задняя независимая подвеска сменила традиционную для «Мустанга» балку моста.
Все усовершенствования сказались на динамике. Cobra теперь была способна на разгон до 100 км/час за 4,5 секунды. Хотя максимальная скорость ограничивалась электроникой до 246 км/час, Terminator Cobra умела развить максимальную скорость 290 км/час при снятом регуляторе.
Все эти достижения «зверюги» от компании Форд были возможны благодаря установленному на Cobra 2003 года выпуска 4,6-литровому двигателю V8 с наддувом, выдававшему мощность 390 л. с. и крутящий момент 530 Нм.
2. Mustang Boss 302
Мощность мотора Mustang Boss 302 составляет 450 л. с./ Фото: gallery-aaldering.com
Изначально «Босс 302» разрабатывался как соперник модели Chevrolet Camaro Z/28 для участия в шоссейно-кольцевых гонках Trans-Am в серии SCCA. Но затем, в 1969-1970 годах, автомобиль стали выпускать в качестве дорожной версии, которая получила усовершенствованный высокопроизводительный двигатель, модернизированные подвески и тормоза.
Уже в 2012 году Ford решил возродить Boss 302 в формате двухдверного спортивного купе, хорошенько доработав первоначальный вариант. Обычный для спортивных «Мустангов» двигатель Coyote V8 объемом 5.0 л был усовершенствован, получив кованый коленчатый вал и головки цилиндров с ЧПУ-портами.
Двигатель Boss 302 теперь выдавал 450 л.с. и 515 Нм крутящего момента. Он работал вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач и неразрезным задним мостом. Подвеска «Босса 302» была оснащена более мощными пружинами, более жесткими втулками и задним стабилизатором поперечной устойчивости большего диаметра.
Дорожный просвет стал меньше на полдюйма, чтобы силуэт «Босса 302» был приземистым и более спортивным. Система контроля тяги была дополнена спортивным режимом, добавляя автомобилю гибкости на трассе. Аэродинамические атрибуты – спойлеры, сплиттеры, были скопированы с гоночного Boss 302R.
Улучшенная гоночная версия Boss 302 Laguna Seca, получившая название в честь гоночной трассы Северной Калифорнии, имела спортивные сиденья и оснащалась задним дифференциалом повышенного трения Torsen. Она отличалась измененной настройкой подвески и увеличенным задним стабилизатором.
3. Mustang Shelby GT350
На Mustang Shelby GT350 установлена МКПП Tremec TR-3160/ Фото: perevozki-stolitsa.ru
Этот «Шелби» является вариацией шестого поколения «Мустангов» периода 2015-2020 годов. Заточенный на участие в гонках, GT350 оснащался двигателем V8 Voodoo объемом 5.2 л, с плоским коленвалом. В дальнейшем GT350 стал выходить в виде дорожной версии, которая уже располагала дополнительными функциями комфорта и подходила большему кругу любителей «Мустангов».
Обладающий мощностью 526 л.с. и 582 Нм крутящего двигатель позволял «Шелби» делать разгон от нулевой отметки до 97 км/час за 4,2 секунды. Максимальная скорость, которую развивал этот представитель отряда «Мустангов», достигала 277 км/час. В пару к двигателю Voodoo шла механическая коробка передач Tremec TR-3160 с адаптацией к длительному использованию на трассе.
Для спорткара был спроектирован более низкий профиль капота, чем у стандартного Mustang GT. Для него также предложили литую решетку из углеродного волокна, которая повышала жесткость переднего шасси. Задние сиденья сняли, чтобы снизить вес, стекло в окнах заменили на плексиглас, а капот и передний бампер изготовлялись из стекловолокна. Вдобавок Shelby GT350 располагал мощными тормозами Brembo.
4. Mustang Shelby GT500
Мотор Mustang Shelby GT500 способен выдать 1 тыс. л. с. мощности/ Фото: youtube.com
Еще более свирепый «Мустанг» – это модификация Shelby GT500 третьего поколения, представленная тремя моделями и выходившая в 2020-2022 годах. Первая из них – специальная версия Signature Edition с мотором мощностью 800 л.с., заниженной подвеской и сверхлегким капотом, выпускалась в количестве всего 100 единиц в модельном году.
Версия номер два GT500KR – «Король дорог» оснащалась еще более крупным нагнетателем, способным выдавать 900 л.с. Она имела вентилируемый капот из сухого углеродного волокна, оснащалась выхлопной системой Borla, цельными коваными дисками и улучшенной подвеской. Выпуск автомобиля ограничен 180 единицами по всему миру.
Третья версия GT500 Code Red – «Код красный», первый экспериментальный автомобиль «Шелби», настолько мощный, что превосходит все остальное. Его 5.2-литровый двигатель V8 Predator усилен двойной турбосистемой.
В итоге гоночный монстр способен выдавать более 1000 л.с. на 93-октановым топливе и до 1300 л.с. – при работе на этаноле. Этот вариант Шелби будет производиться в количестве всего 10 единиц в год.
5. Mustang GTD
Mustang GTD способен достичь скорости 325 км в час/ Фото: drive2.ru
Седьмое поколение «Мустанга» представляет показанный в 2023 году Mustang GTD. Это версия гоночного автомобиля GT3, которая будет выходить в модельном ряду 2025 года. Но изюминка GTD в том, что это гоночное авто не для трека, а для общедоступных дорог. Более того, Ford заявляет, что это самый мощный Mustang за всю историю компании.
За эту мощь и скорость отвечает 5.2-литровый двигатель V8 Predator с наддувом – тот же, что и в предыдущем поколении Shelby GT500, с задней трансмиссией. Мощность мотора с именем «Хищник» – 815 л. с. и крутящий момент 900 Нм. Спорткар способен развивать максимальную скорость 325 км/час на самых обычных дорогах.
Подвеска на задней оси имеет горизонтальные амортизаторы, которые могут на 1,5 дюйма уменьшать дорожный просвет при включении режима Track, чтобы привести «Мустанга» в полную боевую готовность. Изготовленный из углепластика кузов восхищает своим невероятным аэродинамическим дизайном.
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