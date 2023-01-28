Выдающиеся изобретения Ивана Кулибина

Фамилия этого русского изобретателя давно уже стала именем нарицательным. Механик, инженер, великий мыслитель, детища которого так и остались неоцененными в родной стране… Однако, кто может вспомнить хоть одно механическое чудо, сконструированное Кулибиным?
Водоход
Так назвал Кулибин судно, способное двигаться за счет движения реки. Специальные деревянные колеса крутили деревянный же барабан, на который наматывался канат с якорем. Якорь забрасывался вручную вверх по течению. Водоходы (Кулибин сделал два корабля) двигались медленно, но зато позволяли исключить адский труд бурлаков. К сожалению, Екатерина II сочла бурлаков более дешевым «механизмом» — идея великого изобретателя так и не получила развития.
Механические протезы
В 1791 году Кулибин подарил первый в мире механический протез поручику Сергею Непейцыну, потерявшему ногу выше колена. Проект изобретателя был высоко оценен Санкт-Петербургской Медико-хирургической академией, но в производство так и не пошел. Зато во Франции через десять лет наладили серийный выпуск аналогичных протезов.
Дальнеизвещающая машина
Странно, но одна из наиболее интересных и перспективных разработок Кулибина так и не была запущена в производство. Своеобразный оптический телеграф передавал сообщения путем изменения положения реек — приемная станция должна была находиться в прямой видимости передающей. Для этого Кулибин дополнительно придумал специальную систему башен.
Самокатка Кулибина
Трехколесный экипаж Кулибина никак не вписывался в свой 1791 год. Двигался он за счет давления, оказываемого двумя пассажирами на педали. Еще двое пассажиров могли вольготно располагаться в креслах и не делать вообще ничего. Коробка передач, сцепление, маховик и тормоза — придуманные Кулибиным детали и сегодня используются на современных автомобилей. Самокатка развивала внушительную скорость в 16 км/ч.
Подъемное кресло
Проще говоря — лифт. Движение кресла обеспечивали два крепких мужчины, по очереди передвигающих гайки по винтам. Сам Кулибин описывал свое изобретение так: «устройство должно подниматься и опускаться по перпендикулярной линии, но безо всякого притом опасного воображения; ибо вокруг тех столбов извивающиеся линии винтов утвердятся наикрепчайшим образом и составят некоторый род горы или фундаментальной лестницы, на чем вся тяжесть означенного корпуса, опираясь вверх и вниз с перевесом гирь для легкости, движется на колесах». Первое и единственное кресло было установлено в Зимнем дворце Екатерины II.
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