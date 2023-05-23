Свое признание наручные часы получили не так давно — в начале XX века. За это время они стали одними из самых популярных аксессуаров. На сегодняшний день наручные часы доступны абсолютно всем слоям населения. Безусловно, они отличаются ценой и качеством.
Состоятельные люди стремятся иметь в своем арсенале дорогостоящие, эксклюзивные модели, которые способны подчеркнуть их статус. Предлагаем вашему вниманию подборку из 10 самых дорогих часов в истории, которые были проданы с аукционов.
10. Piaget, Emperador Temple — $3,3 млн
Швейцарский производитель роскошных часов Piaget был основан в 1874 году Джорджем Пьаже. Первоначально Пьяже занимался только производством часовых механизмов, но в начале 20 века начал разрабатывать собственные часы.
На сегодняшний день самой дорогой моделью Piaget является Emperador Temple (Храм императора). Эти часы сделаны по принципу «два в одном» — два циферблата, усыпанных бриллиантами, скрыты друг под другом. Один циферблат украшен 481 алмазом бриллиантовой огранки, 207 алмазом, ограненным в стиле «багет» и одним, ограненным в стиле «изумруд». Другой циферблат украшен 162 камнями в бриллиантовой огранке и 11 бриллиантами в стиле «багет». Браслет часов усыпан 350 бриллиантами «багетной» огранки.
9. Patek Philippe, 1928 Single-Button Chronograph — $3,6 млн
Компания Patek Philippe & Co была основана в 1851 году польским часовщиком Антонием Патеком и французским часовщиком Адрианом Филиппом. С тех пор компания стала известна своими часами высочайшего качества. Глядя на модель «Однокнопочный хронограф» 1928 года, можно задаться вопросом, почему с первого взгляда «обычные» часы могут стоить так дорого. Во-первых, это Patek Philippe, что автоматически гарантирует идеальное качество сборки. Во-вторых, именно эти часы — единственная сохранившаяся модель Patek Philippe, сделанная из белого золота. Данные часы были созданы специально для анонимного покупателя всего за один год до наступления Великой депрессии..
8. Patek Philippe, 1939 Platinum World Time — $4 млн
Часы Patek Philippe стали известными почти сразу, как их начали производить в середине 19-го века. Часами этой компании пользовались королева Виктория, папа Пий IX, а также много других известных мировых лидеров. Платиновые часы «Всемирное время» от Patek Philippe были проданы в 2002 году по рекордной на то время цене в $ 4 млн. Хотя, на первый взгляд, они не выглядят особо сложными, благодаря поворотной панели на лицевой стороне можно узнать время в 41 различных городах и странах по всему миру.
7. Louis Moinet, Meteoris — $4,6 млн
Луи Муане, который является одним из величайших часовщиков в истории, считается изобретателем хронографа. Он многому научился во время совместной работы с другим знаменитым французским часовщиком Абрахамом-Луи Бреге. Часами Louis Moinet пользовались Томас Джефферсон, Джеймс Монро и Наполеон Бонапарт. Meteoris — одни из наиболее интересных часов, созданных за все время. Технически, Meteoris представляет собой набор из четырех часов с турбийонами, каждые из которых очень отличаются от других. В четверо часов разного дизайна были интегрированы фрагменты метеоров с Марса, Луны, Меркурия и астероида.
6. Breguet & Fils, No.2667 Precision Stop-Watch — $4,6 млн
Начиная с 18-го века продажи часов Абрахама-Луи Бреге неизменно собирали аншлаг на аукционах. Мастерство часовщика Бреге было непревзойденным, поэтому среди его клиентов значились Людовик XVI, Наполеон Бонапарт, царь Александр I, король Георг III, Артур Уэлсли и королева Виктория. Модель № 2667 представляет собой часы с секундомером с двумя часовыми механизмами. Сделаны они из 18-каратного золота и платины.
5. Hublot, Big Bang — $5 млн
Швейцарский производитель Hublot явно следовал принципу Джорджа Пьаже – если нужно повысить стоимость чего-либо, то необходимо украсить это как можно большим количеством алмазов. Hublot взял одну из своих обычных моделей «Большой Взрыв» в качестве шаблона, чтобы сделать их роскошную версию. В результате получились часы, инкрустированные 1282 алмазами стоимостью в $ 5 миллионов. Приобрела Big Bang для своего мужа певица Бейонс.
4. Patek Philippe, Calibre 89 — $6 млн
Большинство других часов Patek Philippe в этом списке являются относительно старыми моделями. Но эта модель была выпущена в 1989 году, когда швейцарский производитель роскошных часов решил отпраздновать свое 150-летие, выпустив «самые сложные часы в мире». В «Калибре 89» есть 18 различных функций, такие как карта звездного неба, термометр, индикатор восхода и заката солнца, индикатор лунных фаз, хронометр и полный календарь с днями, месяцами и годами. Чтобы выпустить четверо часов этой модели, потребовалось 9 лет исследований, разработки и производства.
3. Patek Philippe, Henry Graves Jr. Supercomplication Pocket Watch — $11 млн
В 1925 году любитель часов и банкир Генри Грейвз-младший заказал Patek Philippe создать уникальные карманные часы, чтобы выиграть спор с автомагнатом Джеймсом Уордом Паккардом относительно того, у кого из них более сложные часы. Восемь лет спустя Patek Philippe создал для Грейвса самые сложные часы ручной работы в мире. В них было 24 функции, в том числе вечный календарь, карта ночного неба Нью-Йорка, индикаторы фаз Луны, запаса хода, а также восхода и захода солнца.
2. Chopard 201-Carat — $25 млн
Второе место на сегодняшнем списке заняли часы, которые выглядят так, будто были созданы ребенком из осколков драгоценных камней, бисера, блесток и кучи клея. Модель «201 карат» швейцарского производителя роскошных часов Chopard полностью покрыта 201 каратами алмазов. В общей сложности часы усыпаны 874 бриллиантами всевозможных цветов и размеров, крупнейшим из которых является 15-каратный розовый бриллиант. Три самых крупных бриллианта в форме сердца связаны с пружинным механизмом, который «открывает» их, как лепестки цветка, чтобы показать циферблат.
1. Breguet Grande Complication, Marie Antoinette — $30 млн
Перед тем, как Авраам-Луи Бреге основал свою часовую компанию 1775 году, он был известен в высшем обществе, как ученый-математик. Бреге был знаком даже с французской королевской семьей, в частности, с Марией-Антуанеттой. Королева была так очарована часами Breguet, что заказала Аврааму-Луи сделать часы, в которых были бы все известные функции на то время (согласно данным другого источника, часы заказал любовник королевы, граф Ханс Аксель фон Ферзен). Бреге начал работу над проектом в 1782/83 годах, но закончил часы только его сын в 1827 году. К этому времени Мария-Антуанетта, граф фон Ферзен и Бреге были уже мертвы. Часовщикам Breguet заказали сделать копию часов Марии-Антуанетты в 2005 году, но вместо 45 лет на этот раз понадобилось только 3 года.
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