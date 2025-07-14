Дом на колесах – мечта путешественника

Глядя на фотографии этой подборки, понимаешь, насколько свободными должны чувствовать себя эти люди. Обладание домом на колесах - это мечта любого человека, который любит путешествовать, но ненавидит рамки,ограничивающие его мечты. Этим счастливчикам не нужно думать о бронировании билетов и мест в гостиницах, о сутолоке и толчее аэропортов и вокзалов, о количестве багажа, который можно взять в дорогу.
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