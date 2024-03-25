Как каменотес разгадал технологию строительства египетских пирамид и построил каменный замок

Вид сверху на Коралловый Замок

План Кораллового Замка

Обелиск

Эд показывает важные даты, вырезанные на Обелиске: свой год рождения; год, в котором был построен коралловый замок и год, в котором замок был перенесен на новое место.

Планеты и месяц

Солнечные часы

Лунный фонтан

Стол-сердце

Ванна