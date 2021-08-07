Мотель клоунов, где сны всегда сладкие, как сахарная вата

Посреди пустынных далей штата Невада есть мотель, который может показаться воплощением больной фантазии писателя ужастиков в мягкой обложке. Он так и называется — Clown Motel («мотель клоунов»), и здесь обитает целая армия кукол-клоунов со стеклянными глазами. Из окон мотеля открывается чудесный вид на типичное для Дикого Запада кладбище, где покоятся (а может, и беспокоятся) останки местных шахтеров. Атмосфера в мотеле исключительно радостная. По крайней мере, так обещают хозяева.











Здесь останавливаются байкеры, дальнобойщики и другие путешественники, сошедшие с проторенной тропы. Clown Motel, находящийся в местечке Тонопа, — последний форпост перед очередной бесконечной частью пустыни Невада. Вероятно, местоположение, напоминающее оазис, помогло этому мотелю так долго держаться на плаву. Ведь такое количество клоунов всех мастей и размеров выглядит жутковато и способно скорее отпугнуть, чем привлечь туристов.







В этот мотель приезжает очень много гостей из Европы, так как в прошлом году несколько изданий написали о нем, и это, похоже, сделало место модным. Кто еще попадает сюда? Любители клоунов, потерявшиеся путешественники, корреспонденты, которые до ужаса боятся клоунов.







Владелец мотеля — 75-летний Боб Перкетти.

Мотель попал к нему много лет назад на основании контракта, составленного буквально на обрывке бумажки. Один человек очень хотел , чтобы Боб купил мотель, а Боб был не в том положении, чтобы ему отказать. Биография владельца далеко не ограничивается мотелем: он из второго поколения поселенцев Тонопы, его родители были одними из основателей городка в начале 1900-х. Он был шерифом испытательного полигона в пустыне Невада в разгар ядерных испытаний. Он вел успешный гостиничный и ресторанный бизнес в родном городе. Сейчас в Тонопе проживает всего около 2000 человек: шахты закрылись, и население переехало.Коулрофобия — это научное название боязни клоунов. Известно, что этой боязни столько же лет, сколько и профессии клоуна. Дело в том, что человек интуитивно не доверяет человеку в маске, а невозможность видеть настоящее лицо под клоунским гримом не дает нам воспринимать клоунов как себе подобных . Ведь там может скрываться кто угодно, хоть инопланетянин. Кроме того, клоуны трансгрессивны, они не подчиняются общественным правилам и никогда не бывают за это наказаны.Clown Motel не появился сам по себе изначально как мотель. Все началось с коллекции клоунов. В 1993 году горячий поклонник клоунов купил эту коллекцию у клоуна-профессионала Мистера Клоуна (Mister Clown), а потом построил мотель. Почему тот продал ему своих кукол, непонятно, ведь Мистер Клоун и после этого вел обучающие курсы и клоунские гастроли.В мотеле продаются брендированные футболки, кепки и кружки. Можно купить какие-то фигурки клоунов, если поинтересоваться, какие из них продаются. Естественно, вряд ли это будут редкие статуэтки. Тем не менее, люди со всего мира отдают мотелю в дар своих клоунов, некоторые из которых очень редкие и ценные.Ночь в мотеле обойдется примерно в 35 долларов, и это очень неплохое соотношение цены и качества, учитывая , что здесь есть все удобства, бесплатный Wi-Fi и даже можно селиться с животными. В номерах есть мини-бар, телевизор с плоским экраном, а пол в ванной подогревается.Что касается кладбища, здесь похоронены жители городка, умершие в промежутке между 1901 и 1911 годами от неизвестной, но ужасной эпидемии. Здесь похоронен и первый шериф города, и шахтеры, погибшие в пожаре в одной из шахт.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)