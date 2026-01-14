Знаменитости, поссорившиеся со своими детьми

То, что знаменитости рассказывают о себе, порой далеко от истины. Некоторые звезды не могут публично признаться, что потеряли контакт с собственными детьми!



Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн

Мадонна и Рокко Ричи

Джон Войт и Анджелина Джоли

Билли Рей Сайрус и Майли Сайрус

Крис Дженнер и Роб Кардашьян