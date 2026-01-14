С нами не соску...
Знаменитости, поссорившиеся со своими детьми

То, что знаменитости рассказывают о себе, порой далеко от истины. Некоторые звезды не могут публично признаться, что потеряли контакт с собственными детьми!

Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн


Знаменитости, поссорившиеся со своими детьми

Отношения вдовы Курта Кобейна с дочерью — настоящая драма! Фрэнсис Бин родилась 17 августа 1992 года, а Курта нашли мертвым 8 апреля 1994, то есть отца она практически не помнила. С матерью они постоянно ругались. В 17 лет Фрэнсис решила жить с бабушкой по отцу Венди О’Коннор, которая еще в 2003 году оформила на нее опекунство.
Сделать это было несложно: Кортни много лет принимала наркотики и состояла на учете у социальных служб. В последние годы Кортни и Фрэнсис начали общаться чаще, но когда дочь в 2014 году вышла замуж за музыканта Азайю Сильву, матери на свадьбе не было. Кортни объяснила это так: «Если вы думаете, что я хочу извиниться за отсутствие на каком-то важном событии этой недели, подумайте еще раз».

Мадонна и Рокко Ричи


Знаменитости, поссорившиеся со своими детьми Знаменитости, поссорившиеся со своими детьми Отношения Мадонны с бывшим мужем, режиссером Гаем Ричи, много лет были обострены из-за опеки над общим сыном Рокко, родившимся в 2000 году. С 2015 года мальчик живет у отца в Англии и даже завел там девушку, чтобы было больше поводов остаться. В 2015 году он отказался приехать обратно в США после каникул, и Мадонна даже написала в «Инстаграме», как скучает по нему. Год спустя Гай Ричи оформил над ним постоянную опеку. В том же году Рокко попался на хранении марихуаны.

Джон Войт и Анджелина Джоли


Знаменитости, поссорившиеся со своими детьми Отец Анджелины Джоли был в 70-х годах популярным актером. Он оставил семью, когда ей не было и года. Джоли сообщила, что причиной ухода стала его измена, ей неприятно об этом вспоминать и сама она никогда не закрутит романа с женатым человеком. Да, отец и дочь иногда появляются вместе на публике и даже сыграли вместе в фильме «Лара Крофт: расхитительница гробниц».
Тем не менее их отношения не назовешь очень теплыми. Войт однажды признался, что у Джоли — проблемы с головой, а она с самого начала карьеры избавилась от его фамилии, чтобы их ничто не связывало.

Билли Рей Сайрус и Майли Сайрус


Знаменитости, поссорившиеся со своими детьми Майли давно на ножах с отцом. В 2013 году она приоткрыла завесу тайны над их отношениями, когда отец временно разошелся с матерью. Она заявила, что не отвечает на его сообщения и собирается сделать важное заявление. Затем она написала в «Твиттере»: «Даю тебе час, чтобы сказать правду, или я сделаю это за тебя». Вскоре она остыла и удалила пост, но такое проявление эмоций Майли обычно несвойственно.

Крис Дженнер и Роб Кардашьян


Знаменитости, поссорившиеся со своими детьми Давно известно, что Роб, единственный сын Крис Дженнер, имеет сложные отношения почти со всей семьей. То он обнимается с Блэк Чайной, бывшей девушкой тогдашнего бойфренда своей сестры Кайли Дженнер, то сравнивает Ким с актрисами не в ее пользу. Кроме того, он практически никогда не приходит на семейные праздники и мероприятия и отказывается говорить о своих отношениях с матерью. В общем, ведет себя странно!

источник


