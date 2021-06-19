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17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

Создатели мультфильмов часто помешаны на своей работе. Для наиболее преданных фанатов они оставляют в своих произведениях так называемые пасхалки — секреты, которые не так уж просто найти. Пасхалкой может быть персонаж другого мультфильма, случайно мелькающий в кадре, или иная отсылка к другому произведению.

В этом материале мы расскажем вам о том, как мультипликационные персонажи одних мультиков появлялись в других. Готовы поспорить, что о большинстве из них вы не знали.

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Зверополис» / «Холодное сердце».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Зверополис» / «Аладдин».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Русалочка» / «Каникулы Гуффи».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Аладдин» / «Красавица и Чудовище».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Рапунцель: Запутанная история» / «Пиноккио».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Принцесса и лягушка» / «Аладдин».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«101 далматинец» / «Леди и Бродяга».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Холодное сердце» / «Принцесса и лягушка».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Головоломка» / «Рататуй».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Корпорация монстров» / «В поисках Немо».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Великий мышиный сыщик» / «Дамбо».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Оливер и компания» / «101 далматинец».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Русалочка» / «Золушка».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

«Горбун из Нотр-Дама» / «Красавица и Чудовище».

17 сюрпризов в диснеевских мультфильмах, о которых вы наверняка не знаете

Бонус: вы можете увидеть картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера в мультфильме «Красавица и чудовище».

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