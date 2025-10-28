Почему козлики могут лазить по отвесным скалам и не падать

В сети уже стало знаменитым фото, где животные спокойно прохаживаются по двухсотметровой дамбе Гувера / Фото: star-citizen.ru

Отвесные скалы для них, как для нас ровная поверхность / Фото: funnybar.ru

В Африке козы взбираются на деревья, чтобы полакомиться вкусной и нежной зеленью / Фото: demotivation.ru

Почему же они не падают

Подобные трюки человеку выполнить даже со специальным снаряжением будет сложно / Фото: wallibex.com

Все дело в том, что у этих животных для скалолазания есть все необходимое и, в первую очередь, раздвоенные копыта / Фото: aquarium-fish-home.ru

Плюс к этому накачанные мышцы и потрясающее чувство равновесия / Фото: pinterest.ru

Когда парнокопытное осознает, что удержаться оно не сможет, то прыгает на следующий уступ / Фото: meinfo.ru

Расстояние, которое альпинист пройдет за час, баран или козел преодолеет за пару минут / Фото: kvazarkms.livejournal.com