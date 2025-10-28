С нами не соску...
Почему козлики могут лазить по отвесным скалам и не падать




И профессиональные альпинисты, и просто любители гор отлично знают, что эти самые горы ошибок людям не прощают. Передвигаться здесь следует крайне осторожно, следя внимательно за тем, куда становишься, за что хватаешься руками. Малейшая оплошность может стоить жизни. А вот с горными баранами и козами ситуация прямо противоположная.
Если посмотреть на них, то складывается впечатление, что они ничего не слышали о гравитации и законах физики, да их это и не беспокоит. Отвесные скалы для них, как для нас ровная поверхность.

В сети уже стало знаменитым фото, где животные спокойно прохаживаются по двухсотметровой дамбе Гувера / Фото: star-citizen.ru

В сети уже стало знаменитым фото, где животные спокойно прохаживаются по двухсотметровой дамбе Гувера / Фото: star-citizen.ru


Отвесные скалы для них, как для нас ровная поверхность / Фото: funnybar.ru

Отвесные скалы для них, как для нас ровная поверхность / Фото: funnybar.ru


 

В сети уже стало знаменитым фото, где животные спокойно прохаживаются по дамбе Гувера. Высота здесь двести метров. Делают это они не просто ради прогулки, а чтобы соль полизать, которой в привычном для них рационе, пище растительного происхождения, слишком мало. Вот и пополняют они таким необычным образом дефицит NaCl.
В Африке козы взбираются на деревья, чтобы полакомиться вкусной и нежной зеленью / Фото: demotivation.ru

В Африке козы взбираются на деревья, чтобы полакомиться вкусной и нежной зеленью / Фото: demotivation.ru

 

Их родственники из Африки ведут себя подобным образом. Конечно, скал в этом регионе не так уж и много, но разве это может остановить животных. Они забираются на деревья целыми стадами. Цель такого променада – полакомиться вкусной и нежной зеленью.

Почему же они не падают


Подобные трюки человеку выполнить даже со специальным снаряжением будет сложно / Фото: wallibex.com

Подобные трюки человеку выполнить даже со специальным снаряжением будет сложно / Фото: wallibex.com


 

Так как человеку подобные действия недоступны и повторить их даже со специальным снаряжением и навыками крайне сложно, а некоторые и вообще невозможно, он не понимает, почему законы физики не действуют на парнокопытных.
На самом деле действуют, только они научились применять их в своих целях.

 
Все дело в том, что у этих животных для скалолазания есть все необходимое и, в первую очередь, раздвоенные копыта / Фото: aquarium-fish-home.ru

Все дело в том, что у этих животных для скалолазания есть все необходимое и, в первую очередь, раздвоенные копыта / Фото: aquarium-fish-home.ru

 

А все дело в том, что у этих животных для скалолазания есть все необходимое и, в первую очередь, раздвоенные копыта. Прочный каркас из кератина покрывает ножки лишь снаружи, защищая их от всевозможных повреждений. Внутри этого «панциря» располагаются подушечки, шершавые и очень мягкие. Когда ножка животного касается какой-либо поверхности, стопы принимают ее форму. Получается эффект приклеивания.

 
Плюс к этому накачанные мышцы и потрясающее чувство равновесия / Фото: pinterest.ru

Плюс к этому накачанные мышцы и потрясающее чувство равновесия / Фото: pinterest.ru

 

 
Когда парнокопытное осознает, что удержаться оно не сможет, то прыгает на следующий уступ / Фото: meinfo.ru

Когда парнокопытное осознает, что удержаться оно не сможет, то прыгает на следующий уступ / Фото: meinfo.ru

 

Плюс к этому накачанные мышцы и потрясающее чувство равновесия. В случае, когда парнокопытное осознает, что удержаться оно не сможет, то прыгает на следующий уступ, останавливаясь лишь тогда, когда не почувствует под ногами твердую и надежную точку опоры.

 
Расстояние, которое альпинист пройдет за час, баран или козел преодолеет за пару минут / Фото: kvazarkms.livejournal.com

Расстояние, которое альпинист пройдет за час, баран или козел преодолеет за пару минут / Фото: kvazarkms.livejournal.com

 

Повторить эти действия нереально. Руки и ноги человека к этому просто не приспособлены. Конечно, современное снаряжение альпинистов помогает в ряде случаев обмануть природу. Но расстояние, которое альпинист пройдет за час, баран или козел преодолеет за пару минут. И этим все сказано.

источник

Ссылка на первоисточник
