Истории происхождения знаменитых спортивных игр

Играете ли вы в них или просто наблюдаете в качестве зрителя — спортивные игры являются значительной частью жизни многих людей. Кроме того что это зрелище, спортивные игры также связаны с национальной идентичностью многих стран, являясь индустрией на миллиарды долларов.
Вы когда-нибудь задавались вопросом, как зародились эти спортивные игры? Даже если вам кажется, что знаете, самое интересное в том, что истории происхождения спортивных игр наполнены мифами и легендами. Вот реальные истории о том, как появились эти любимые игры:
10. Лакросс
Лакросс — это старейшая спортивная командная игра в Северной Америке, которая зародилась среди коренных американцев Восточного Вудленда и некоторых индейских племён Великих равнин. В игру играли воины племени, чтобы поддерживать свою физическую форму. Многие правила отличались от современного лакросса.
Кроме поддержания воинов в хорошей форме, эта игра также имела важное значение для общества, способствуя укреплению дипломатических союзов и поддерживая социальный конформизм. Вдобавок, они использовали её как форму почитания богов.
В 1840-х годах игрой заинтересовались европейцы, и в августе 1844 году состоялся первый матч между командой из Европы и индейцами-могавками (Mohawk).
В 1856 году в Квебеке, Канада, был сформирован Монреальский клуб по лакроссу (Montreal Lacrosse Club). После визита в Монреаль принца Уэльского в августе 1860 года популярность лакросса возросла ещё больше.
Через месяц после визита принца дантист по имени Уильям Джордж Бирз (William George Beers) написал первые официальные правила игры и инструкции и заменил мяч из оленьей кожи на резиновую версию. С тех пор популярность игры возросла, и в настоящее время в Северной Америке существуют две профессиональные лиги лакросса.
9. Гольф
Истоки гольфа являются предметом жарких споров. Всю заслугу приписывают себе шотландцы и, надо сказать, у них есть на это определённое право. Современное образование игры началось в середине XV века в Шотландии. Правила того времени включали в себя размахивание клюшкой по мячу и перемещение его из точки А в точку B, используя по возможности наименьшее количество ходов.
Однако существуют доказательства того, что корни игры уходят в небольшой город Лунен-ан-де-Вехт (Loenen aan de Vecht) в Нидерландах, когда в эту игру там сыграли в 1297 году. Этот год был началом ежегодной традиции, когда на день рождественских подарков (Boxing Day) (26 декабря) горожане сыграли в игру под названием «кольф» («colf»). Игра состояла из двух команд по 4 человека, которые по очереди ударяли по деревянному мячу деревянной палкой в сторону нескольких последовательных целей.
Кроме упоминания о «кольфе» в 1927 году, существуют и другие доказательства о гольфоподобных играх, в которые играли по всем Нидерландам за века до того, как в шотландской литературе в 1636 году появилось первое упоминание о гольфе. Однако, как говорилось ранее, по этому поводу ведутся жаркие споры, и многие шотландцы не верят, что это является правдой.
8. Хоккей (на льду)
Канадцев обычно считают вежливыми и скромными людьми, Тем не менее, существует то, чем многие канадцы могут очень эмоционально и гордо похвастаться — тем, что хоккей на льду является их национальным наследием. По их словам, это их игра. Они в ней лучшие, и они её придумали.
Однако согласно одной книге, опубликованной в 2014 году, хоккей, вероятно, появился в Англии. Существуют упоминания об этой игре, сделанные ещё в начале 1790-х годов, и, кроме того, остаётся неясным, кто именно придумал эту игру. Известно, что игра была популярна в Англии на протяжении многих веков. Среди известных людей, которые играли в хоккей, упоминают короля Эдварда VII и Чарльза Дарвина.
Касаемо того, почему игру назвали именно так, существует теория, что изначально в качестве шайбы использовалась корковая пробка. Пробки повсеместно использовались как затычки для пивных бочонков, а популярным напитком того времени был «хок эль» (hock ale).
Причина, по которой Канада часто ассоциируется с хоккеем, в том, что первый публичный матч был организован в Монреале 3 марта 1875 года. До этого в эту игру просто играли по случаю.
7. Регби
Игра регби, якобы, получила своё начало в 1876 году, когда 16-летний Уильям Уэбб Эллис (William Webb Ellis), играя в футбол в Школе Рагби (Rugby School) в Уорикшире (Warwickshire), Англия, взял мяч в руки и побежал вместе с ним. К сожалению, эта история не может быть правдой, потому что Эллис умер в 1872 году, то есть за 4 года до событий, которые ему приписывают.
В реальности игра действительно возникла в школе города Рагби, и этому способствовал директор школы Томас Арнольд (Thomas Arnold). Правила впервые были написаны в 1845 году, и, считается, что игра выросла из футбола, но остаётся неясным, кто был первым человеком, взявшим мяч в руки и побежавшим вместе с ним.
После окончания школы ученики, обучившиеся игре, захотели продолжить играть в неё уже будучи взрослыми. Так были организованы первые игры между графствами, приведшие к образованию первых клубов, что, в свою очередь, привело к формированию в 1884 году Международного совета регби (Rugby Football Board).
6. Крикет
Для многих жителей Северной Америки крикет является немного загадочной и кажется довольно сложной игрой. Однако крикет любим во многих других странах по всему миру, собирая миллиарды зрителей. На самом деле, это второй по популярности в мире вид спорта.
Как полагают, крикет возник в XIII веке в английской сельской местности, где в него играли пастухи. В качестве цели использовалась калитка загона для овец, а мячом из ветоши или шерсти забивали в цель. Игрок соперников должен был использовать кривую пастушью трость, чтобы отбить мяч и предотвратить его попадание в цель.
Игра обрела популярность по всему региону: в неё продолжали играть на протяжении веков. Первый зафиксированный матч по крикету (с участием 11 игроков в каждой команде) состоялся в 1697 году в графстве Суссекс (Sussex). Его призовой фонд составил 50 гиней.
Восемь лет спустя состоялся первый матч между графствами: в нём приняли участие команды Кента (Kent) и Суррея (Surrey). Вероятно, правила на тот момент уже существовали, однако наиболее старые правила игры, известные специалистам, датируются 1744 годом.
5. Теннис
Считается, что ещё древние египтяне, греки и римляне играли в своеобразную форму тенниса. Однако происхождение современного тенниса датируется примерно 1000 г. н.э., когда в одном французском монастырей в него стали играть монахи. Они играли с помощью своих рук и деревянного мяча, поэтому игра больше была похожа на волейбол.
Сеткой обычно служила верёвка, протянутая через двор. Здесь также родилось и название этой спортивной игры. Во время игры монахи выкрикивали «тени́» («tenez»), что в переводе с французского означает «держи!», бросая при этом мяч.
В течение последующих двух веков игра обрела популярность по всей Европе, и к XIII веку насчитывалось уже 1800 крытых кортов. К 1500 году широкое распространение получили деревянные рамы ракеток, перетянутые струнами из овечьих кишок, а также мячи, изготовленные из пробки.
Однако та игра существенно отличалась от современного тенниса, который появился в 1873 году, когда впервые были опубликованы правила игры. В 1877 году в Уимблдоне (Wimbledon) состоялся первый теннисный турнир, на котором было принято решение о форме судейства и принят теннисный метод подсчёта очков.
4. Баскетбол
Бьёмся об заклад, для вас не было неожиданностью то, что канадцы утверждают, что являются изобретателями хоккея. Однако знали ли вы, что канадцы на самом деле изобрели одну из самых любимых в Америке спортивных игр, баскетбол?
Доктор Джеймс Нейсмит (James Naismith) из Олмонта (Almonte), провинция Онтарио, родился в 1861 году. После нескольких лет работы лесорубом он получил учёную степень в области физического воспитания в Университете Макгилла (McGill University) в Монреале. После окончания обучения он переехал в США, где получил работу в Международном тренировочном центре YMCA (International YMCA Training School) в Спрингфилде (Springfield), штат Массачусетс.
Там ему поручили найти подходящее занятие для группы «неписправимых». Зимы в Новой Англии были холодными, и парни были вынуждены оставаться в помещении: им быстро наскучивали игры, предназначенные для закрытых помещений, в которые они играли целыми днями. Нейсмит разработал баскетбол, опираясь на игру под названием «утка на скале» («Duck on a Rock»), в которую играл, будучи ребёнком. Нейсмит взял у дворника две корзины для фруктов, которые повесил на противоположных сторонах спортивного зала, и использовал футбольный мяч.
Первая игра состоялась 21 декабря 1891 года и закончилась со счётом 1-0. В конечном итоге, на дне корзин вырезали отверстия, потому что дворнику надоело каждый раз подниматься по лестнице, чтобы вынимать оттуда мяч.
С тех пор популярность игры стала расти, а Нейсмит дожил до того момента, когда баскетбол стал Олимпийским видом спорта в 1936 году в Берлине. Создатель этой спортивной игры скончался 28 ноября 1939 года.
3. Бейсбол
Самая распространённая легенда о появлении бейсбола гласит, что он был изобретён в Куперстауне (Cooperstown), Нью-Йорк, летом 1839 года Абнером Даблдэем (Abner Doubleday). Придумав игру, Даблдэй пошёл дальше и стал героем гражданской войны в США. Единственная проблема заключается в том, что всё это неправда. В 1839 году человек с таким и именем и фамилией жил в Уэст-Пойнте (West Point).
Бейсбол, вероятно, произошёл из двух английских игр. Первая игра под названием «английская лапта» была детской игрой, пришедшей в Новую Англию вместе с колонистами, а вторая игра — крикет.
Годом основания современного бейсбола можно назвать 1845 год, когда группа ньюйоркцев сформировала бейсбольный клуб New York Knickerbocker Baseball Club. Наиболее влиятельным членом клуба был банковский служащий по имени Александер Джой Картрайт (Alexander Joy Cartwright), который придумал многие из правил, ставших основой бейсбола.
2. Американский футбол
Первая игра, которая, в конечном счёте, стала американским футболом, прошла между игроками из Принстона (Princeton) и Ратгера (Rutgers) 6 ноября 1869 года. Однако это было больше футбольным матчем. После игры йельцы разработали свою собственную спортивную игру и назвали её «бостонская игра» («The Boston Game»).
Она была немного похожа на футбол, но если игрок преследовался соперником, он мог поднять овальный мяч и бежать с ним, либо отбросить его, либо передать пас. Если же за ним не бежал игрок из команды противника, то он должен был ударить по мячу ногой.
14 и 15 мая 1874 года йельцы принимали у себя команду Университета Макгилла из Монреаля, у которых тоже был свод своих собственных правил для футбола. В первый день они играли в «бостонскую игру». Во второй день они играли в «макгилльскую версию» футбола, в которой было больше элементов от регби. В каждой команде было по 11 игроков, они играли овальным мячом, и игрок мог поднять мяч и побежать с ним в любой момент.
После двух игр йельская команда решила, что им больше понравилась версия Университета Макгилла и приняла эти правила. Да, вы прочли правильно: основы американского футбола были разработаны канадским университетом.
1. Футбол
Футбол сегодня является самой популярной спортивной игрой в мире, и, возможно потому, что он является врождённой частью человеческой жизни. Игры, подобные футболу, могут быть датированы ещё 2500 г. до н.э., когда в Древнем Египте люди пинали мяч во время праздника плодородия.
В Китае с 476 по 221 г. до н.э. люди играли в игру под названием «чичу» («jichu»), что примерно можно перевести как «удар по мячу ногой». Смысл игры был в том, чтобы бросать кожаный мяч, набитый перьями, через ткань, развешанную между двумя стойками. Игроки могли использовать любую часть своего тела, за исключением рук. Воины играли в эту игру, чтобы поддерживать себя в форме.
В похожую игру также играли и в Древнем Риме. В каждой команде было по 27 игроков, и они должны только были сделать так, чтобы мяч оказался в воротах другой команды. А поскольку действие происходило в Древнем Риме, люди часто получали травмы и были убиты во время игры, что звучит гораздо более захватывающе, чем просмотр современного футбола.
В игры, напоминавшие футбол, продолжали играть вплоть до Средневековья, а современная эра футбола началась в 1863 году. Тогда регби-футбол и футбол откололись друг от друга, и в Англии была сформирована Футбольная ассоциация (Football Association). Этот руководящий орган разработал большинство правил и руководств, давших рождение современному футболу.
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