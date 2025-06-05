Никто не отравился: 8 несъедобных «лакомств» из СССР, которые ели дети во дворе

Советские дети/ фото: hibiny.ru, garagemca.org
На улице советские дети узнавали о самых странных продуктах, которые можно пробовать на вкус. Об этом рассказывало старшее поколение. Всем было интересно понять, почему муравей кислый, а обычное дерево слаще морковки... Давайте вспомним самые популярные вкусности, которые можно было найти в каждом советском дворе.
1. Калачики
Просвирник/ фото: ekonomstrojdom.ru
Если спросить у советского школьника знает ли он растение просвирник, то, скорее всего, он ответит, что не знает. Но если назвать его «калачиками», то все дети во дворе побегут их показывать. Так вот «калачики» - это зеленые семена просвирника. Советские дети их просто обожали. Обычно их можно было найти на обочине дороги или во дворе на зеленой лужайке. Дети с увлечением их собирали и ели, но не от голода, а от любопытства. Зеленые семена были практически без вкуса и запаха. Но они приятно похрустывали на зубах. «Калачики» были настолько ценными, что они превращались в своеобразную детскую валюту. Горсть «калачиков» можно было обменять на красивый вкладыш.
2. Муравьиная кислота
Муравьи/ фото: uznayvse.ru
Пожалуй, самой экзотической вкусняшкой у советских детей была муравьиная кислота. Ее добывали прямо из муравейника. Для этого нужно было соломинку смочить слюной и опустить в муравьиный ход. Затем подождать 5 минут и можно облизывать — соломинка была ужасно кислой. При виде опасности муравьи забрызгивали соломину своей кислотой на радость детям.
3. Березовые сережки
Березовые сережки/ фото: vashnil.ru
В конце весны — начале лета зацветают березы.идет сокодвижение. Зеленые сережки становятся сочными и сладкими. Их нужно было жевать пока есть вкусный березовый сок, а затем выплевывать. А вот раскрытые желтые сережки для еды уже не подходили — они становились сухими и безвкусными.
4. Смола деревьев
Смола сосны/ фото: laminarts.ru
У советских детей тоже была жевательная резинка. Причем, жвачка была полезной. И это смола! Дети жевали смолу разных деревьев — сосны, черешни, но самой вкусной была у вишни. Она не имела горьковатого привкуса, в отличие от сосновой жвачки. Ароматное клейкое вещество дети собирали вручную. Оно выделялось из поврежденной коры, и при контакте с воздухом застывало в виде больших капель. Удивительно, но такая жевательная резинка укрепляла десна и зубы. Жевать ее было очень полезно!
5. Семена клена
Клен/ фото: Pinterest.com
В топ советских вкусняшек с улицы также попали кленовые семена, которые еще называли вертолетиками. По сути, у семян клена было 2 предназначения. В зеленом виде они служили вкусным перекусом — они напоминают кленовый сироп, а в сухом виде — игрушкой. Если запустить сухие семена клена, они красиво извиваясь полетят в направлении ветра.
6. Сосульки
Советские дети зимой/ фото: change.org
Самым популярным советским леденцов зимой была сосулька. Не было ни одного ребенка, который бы не ел их во дворе. Дети всей толпой облизывали и хрустели прозрачным льдом, который сверкал на солнце. Сосульки ели, чтобы утолить жажду после активных зимних игр, и просто так — ради удовольствия. Правда, дома об этом лучше не рассказывать. Иначе родители возьмут в руки ремень. Именно поедание сосулек было частой причиной заболевания горла у детей.
7. Мел
Дети рисуют мелом/ фото: gallery.ru
В СССР продукты имели натуральный безопасный состав. Кусковой мел тоже был натуральным. Он изготавливался из карбоната кальция. Дети, которым в организме не хватала кальция, неосознанно тянули его в рот. Если во дворе появлялся ребенок с куском мела, то сначала этот белый хрустящий кусочек ели, а потом приступали к рисованию. Также дети могли есть мел в школе в тайне от учителя. Сейчас пробовать на вкус можно не каждый мел. В составе может содержаться гипс, глина и красители.
8. Солдатская соль
Спичка/ фото: culture.ru
В СССР играть со спичками было запрещено. Но если все же ребенку удалось стащить заветный коробочек, то дети начинали готовить популярное лакомство, которое носило название «солдатская соль». Чтобы его приготовить детвора поджигала спичку, ждала когда она прогорит, а затем отделяла черную сгоревшую серу и съедала. Она была соленой со специфическим привкусом и очень напоминала поваренную соль.
Почему это лакомство получило такое название советские дети вряд ли задумывались. Скорее всего, оно пришло с войны, когда голодным людям приходилось заменять соль другими подручными продуктами. Как бы то ни было, но родители ругали детей за этот опасный продукт. Во-первых, спички - детям не игрушки. А во-вторых, сгоревшая сера содержит свинцовый сурик — опасное токсическое вещество.
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