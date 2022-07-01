«Тарасу Бульбе привет!» или«любовь» родителей, которая убивает

Каким должен быть правильный родитель? В первую очередь, он обязан защищать своих детей от зла и насилия, воспитывать их, не ущемлять их права, давать им возможность самостоятельно развиваться и помогать во всем, но, кроме всего этого, родитель обязан не забывать еще и любить своего ребенка. Это главная составляющая хорошей и крепкой семьи. Тем ни менее, на земле есть масса «недородителей», которые лучше бы вообще не рождались или не брали на себя ответственность растить ребенка, потому что их больной, извращенный характер не позволяет им обеспечить достойными условиями проживания свое же чада.







Вместо той любви, которую обязаны давать родители своему ребенку, он получает лишь упреки и побои в свой адрес за малейший проступок. Жестокое обращение с детьми – это, на самом деле, ужасное явление, которое, к сожалению, встречается слишком часто в нашем мире. Итак, представляем вашему вниманию тройку «недородителей», которые «прославились» на весь мир как жестокие тираны и убийцы своих же детей.



1. Джон и Соня Клут

2. Рейчел Трельфа и Наоми Фе

3. Меган Хантсман