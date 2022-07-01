«Тарасу Бульбе привет!» или«любовь» родителей, которая убивает

Каким должен быть правильный родитель? В первую очередь, он обязан защищать своих детей от зла и насилия, воспитывать их, не ущемлять их права, давать им возможность самостоятельно развиваться и помогать во всем, но, кроме всего этого, родитель обязан не забывать еще и любить своего ребенка. Это главная составляющая хорошей и крепкой семьи. Тем ни менее, на земле есть масса «недородителей», которые лучше бы вообще не рождались или не брали на себя ответственность растить ребенка, потому что их больной, извращенный характер не позволяет им обеспечить достойными условиями проживания свое же чада.
Вместо той любви, которую обязаны давать родители своему ребенку, он получает лишь упреки и побои в свой адрес за малейший проступок. Жестокое обращение с детьми – это, на самом деле, ужасное явление, которое, к сожалению, встречается слишком часто в нашем мире. Итак, представляем вашему вниманию тройку «недородителей», которые «прославились» на весь мир как жестокие тираны и убийцы своих же детей.
1. Джон и Соня Клут
Когда ребенок переступает впервые порог дома людей, которые его усыновили, вполне нормально, что после этого наступает определенный период адаптации к новому жилью и приемным родителям. Ребенок может переживать о том, что его новые мама и папа могут по какой-то либо причине передумать и отправить его обратно. Мы думаем, что для приемных детей Джона и Сони Клут возвращение в детский дом было бы самым лучшим подарком, который они когда-либо получали.
Приемные дети в возрасте 16, 13 и 10 лет регулярно подвергались избиениям, всяческим унижениям, а также пыткам, если их поведением были не довольны родители. Самый старший ребенок свидетельствовал в суде против своей приемной матери. Он говорил, что Соня била его по ногам, использовала суперклей и плоскогубцы, лезла к его половым органам и заставляла детей бить друг друга, потому что «она любила наблюдать, как мы страдаем». Дети в принципе не считались членами этой семьи. Проживали они в старом подвале, а спали в собачьих будках. После показаний, которые были даны ими же в 2012 году, Соня Клут была приговорена к пожизненному заключению, а Джон к 20 годам.
2. Рейчел Трельфа и Наоми Фе
Весьма страшно представить, что эти две ненормальные творили со своими детьми, но то, что они заслуживают по меньшей мере пожизненного заключения, это факт. Рейчел Трельфа и Наоми Фе имели троих детей, но биологической матерью была для них Рейчел. Больше всего они отыгрывались на самом младшем из мальчиков, Лиаме, но и другим сыновьям доставалось сполна. Лиаму вместе со своими братьями регулярно угрожали, запирали в клетки, заставляли их есть собачьи фекалии и рвоту, избивали и оставляли терпеть боль от сломанных костей и гематом, не пытаясь хоть как-то помочь. В конечном итоге, двухлетнего Лиама нашли с таким количеством травм, которые по-хорошему присущи жертвам серьезных автомобильных аварий. Рейчел Трельфа и Наоми Фе не раскаиваются в своих действиях. Наоми утверждает, что в тюрьме она будет на хорошем счету, и ее не будут трогать. Приговор, который вынесли им в Шотландии, составлял 23,5 года для Рейчел Трельфа и 24 года для Наоми Фе. Однако после всего, что они сделали со своими детьми, мы бы сказали, что такое наказание слишком мягкое для таких ненормальных.
3. Меган Хантсман
Уж неизвестно, что двигало этой женщиной, но факт остается фактом, Меган Хантсман является убийцей своих же новорожденных детей. После того как Меган были предъявлены обвинения в убийстве, многие начали ссылаться на то, что женщина является психически больной, и ей необходимо психиатрическое лечение. Как выяснилось позже, у нее действительно была затяжная депрессия, она страдала от алкоголизма и временами употребляла наркотические вещества. Несмотря на то, что женщина хладнокровно убила 6 своих новорожденных детей в период с 1996 по 2006 и складывала их тела в своем гараже в полиэтиленовый пакет, власти Юты, где она проживала, дали ей 30 лет, и по истечении этого срока она может подать прошение на условно-досрочное освобождение. Во время убийств у Меган были и другие дети, которые остались живы и здоровы и очень рьяно защищали свою мать в суде. Нам вот интересно, вам не кажется, что 30 лет это уж слишком мало за 6 убитых младенцев?
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