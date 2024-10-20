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10 особенностей Кубы

Вы находитесь на Кубе, если…

10 особенностей Кубы


1) Нигде нет чая. Это просто жесть, но вот реально нет. Все пьют кофе. У людей даже нет чайников в домах. Они не знают, что это такое. Им пофиг, что ты не любишь кофе. Они тебе его обязательно подадут, такой крепкий, что глаза на лоб полезут. Про чай некоторые спросят — «Это такая трава?

». Хочется им ответить в доступных выражениях. Но ты вежливый, ты смолчишь. Чай свергли вместе с диктатурой Батисты.

2) За доллары берут 10 процентов комиссии при обмене. Поэтому все ученые горьким опытом, и едут с евро, ибо 10 процентов берут в фонд борьбы с американским империализмом. Европейский империализм так Кубе не мешает. Американцы (а их сейчас на Кубе много) страшно огорчаются. Кроме того, на Кубе 2 валюты — «конвертируемые песо», приравненные к баксу, и «монеда насиональ» — 25 за 1 конвертируемый песо. Везде принимают обе. Понять это невозможно, это надо постоянно считать и прочувствовать.

3) Даже в марте тут бывают резкие похолодания аж градусов до 12. Тогда народ выходит на улицы, очень уныло закутавшись в одеяла, дрожит и депрессует. Смотрится апокалиптично. Ну да, кто ж в тропиках покупает телогрейки и валенки.

4) Кругом очень много Че Гевары. Он везде. На деньгах и прямо вокруг тебя. В детских магазинах и на рынках рядом с ананасами. Его любят — он революционер и умер молодым.

Как сказал мне один человек, коктейль «Кубинский социализм» — это Маркс, Энгельс, Ленин, в таком же объеме сверху Че Гевара, и много Хосе Марти. Марти — погибший лидер восстания против испанцев-колонизаторов в конце XIX века. Его всюду столько, что Че Гевара от зависти в гробу переворачивается.

5) В магазинах наблюдается полный пиздец. Везде очереди. Ассортимент товаров — как у нас времен Горбачева, то есть какая-то хуйня + американская мороженая курица по 2 доллара за килограмм. Обслуживание в стиле «у меня не 10 рук». Все пытаются лезть без очереди, народ возмущается, стоит ругань на испанском. Социализм — он даже в тропиках социализм.

10 особенностей Кубы

6) За карточками Интернета тоже очереди. Час стоит 2 доллара (как и курица), спекулянты продают за 3-4, иначе давись вместе с народом час-полтора на солнцепеке. Инет есть только в дорогих отелях и на центральных площадях. Качество разное — от полной лажи до вполне приемлемого. Недавно разрешили мобилы, теперь с ними вообще все ходят. И разрешили ещё микроволновки, но с ними на улице я народ не видел.

7) Фиделя вдруг начали хвалить. До этого его все ругали страшно, он утомил долгим пребыванием у власти. А щас смотрят на реформы, и затихли как-то. Как мне сказал один музыкант в Гаване — «не удивлюсь, если через лет пять мы будет приходить к Фиделю на могилу, и в задницу его целовать». Расслоение идет как у нас в девяностых — слишком много стало откровенно бедных, и слишком много резко богатых.

8) В хорошие рестораны появились очереди. Готовят на Кубе из рук вон плохо, поэтому найти заведение, где можно вкусно поесть, непросто. Ты думаешь — откуда у людей бабло? Ведь в ресторане 1 блюдо 5-7 евро, а зарплата средняя — 15 евро. В ответ пожимают плечами и говорят — «Крутимся». Да, воруют тут все. С фабрик выносят сигары, толкают за треть цены. Бармены не доливают. Шоферы госмашин пиздят бензин, строительные рабочие — цемент. Прямо ностальгия, знаете ли.

9) Все заточено под то, чтобы с иностранца содрать больше бабла, и сделано это гениально. Иностранец не может ездить общественным транспортом в другие города — только спецавтобусами за валюту. Отели стоят бешеных денег, и проще останавливаться на квартирах у местных — в среднем 25-40 евро в сутки. Горячей воды может и не быть, но её вам пообещают. А вот кондиционер есть всегда. Правда, когда ночью отключат электричество — мало вам не покажется. Прикольно, когда идёшь, и видишь — Casa Ludmila. Да, много русских имен — Игорь, Владимир, Ирина, Ольга, Люба, Людмила опять же.

10) Музыка звучит везде и всегда. Ощущение, что если враз остановятся все уличные оркестры, каких миллион — Куба умрёт.

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