Как кусает пиранья

Пираньи постоянно держаться в больших стаях. Если рядом одна, значит совсем скоро покажут свои острые зубы целые сотни, а укус такой рыбы может быть очень силен.

Как кусает пиранья



Пираньи настоящие машины смерти в своей пищевой цепочке. Их челюсти созданы так, чтобы отрывать от тела несчастной жертвы целые куски плоти.

Мускулистые тела этих маленьких, но очень грозных рыб, способны на молниеносные рывки к добыче под водой.

Как кусает пиранья

И сила сжатия челюстей пираньи просто невероятна. Собственно, она самая высокая в мире, относительно размеров тела. Обыкновенная пиранья перекусит человеческий палец в долю секунды, даже не обратив внимания на кость.



В истории не зафиксировано ни одного смертельного случая нападения пираний на человека. Но вообще-то, средняя по размеру стая из 400 особей обглодает взрослого человека до костей всего за 5 минут — лучше держаться от водоемов с пираньями подальше, просто на всякий случай.

