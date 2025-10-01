Как кусает пиранья

Пираньи постоянно держаться в больших стаях. Если рядом одна, значит совсем скоро покажут свои острые зубы целые сотни, а укус такой рыбы может быть очень силен.











Пираньи настоящие машины смерти в своей пищевой цепочке. Их челюсти созданы так, чтобы отрывать от тела несчастной жертвы целые куски плоти.

Мускулистые тела этих маленьких, но очень грозных рыб, способны на молниеносные рывки к добыче под водой.И сила сжатия челюстей пираньи просто невероятна. Собственно, она самая высокая в мире, относительно размеров тела. Обыкновенная пиранья перекусит человеческий палец в долю секунды, даже не обратив внимания на кость.В истории не зафиксировано ни одного смертельного случая нападения пираний на человека. Но вообще-то, средняя по размеру стая из 400 особей обглодает взрослого человека до костей всего за 5 минут — лучше держаться от водоемов с пираньями подальше , просто на всякий случай.