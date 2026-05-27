Как быстро и просто защитить сад от ос

Все мы знаем, что пчелы являются прекрасными опылителями и представить без них сад просто невозможно. Но что насчет ос? Осы — нежеланные гости в саду, они не несут особой пользы растениям и, кроме того, их укусы очень часто вызывают аллергические реакции. Сократить количество ос в саду довольно просто.
Достаточно подобрать правильные растения, которые за счет содержащихся в них веществ и сильного аромата будут отпугивать ос.
Эвкалипт
Эфирные масла, содержащиеся в эвкалипте отлично отпугивают ос
Цитронелла
Ароматная лимонная трава защитит сад не только от ос, но и от мух и комаров
Бругмансия
Необычный кустарник со множеством свисающих трубчатых цветов источает довольно сильный аромат, который не нравится осам
Герань
Всеми любимая герань не только украсит сад, но и защитит вас от насекомых
Гвоздика
Осы не переносят сильный запах гвоздики
Бархатцы
Эффектные и простые в уходе бархатцы помогут вам избежать нападения ос
Тимьян
Пряность, обладающая сильным приятным ароматом, нравится человеку, что нельзя сказать об осах
Базилик
Еще одно травянистое растение с прекрасным ароматом и вкусовыми качествами
Чеснок
Чеснок обладает сильным ароматом, который неприятен для большинства насекомых, в том числе и для ос
Полынь
Сильный запах полыни — прекрасное средство для борьбы с осами
Мята
Выращивая мяту в своем саду, вы получите не только ароматное дополнение к блюдам, но и средство от надоедливых ос
Огурцы
Удивительно, но даже огурцы способны избавит сад от пчел: им не нравится горечь и кислотность в кожуре.
Мята болотная
Растение отлично подходит для выращивания в контейнерах, а аромат мяты отпугнет ос
