Как быстро и просто защитить сад от ос

Все мы знаем, что пчелы являются прекрасными опылителями и представить без них сад просто невозможно. Но что насчет ос? Осы — нежеланные гости в саду, они не несут особой пользы растениям и, кроме того, их укусы очень часто вызывают аллергические реакции. Сократить количество ос в саду довольно просто.

Эвкалипт

Цитронелла

Бругмансия

Герань

Гвоздика

Бархатцы

Тимьян

Базилик

Чеснок

Полынь

Мята

Огурцы

Мята болотная

Достаточно подобрать правильные растения, которые за счет содержащихся в них веществ и сильного аромата будут отпугивать ос.Эфирные масла, содержащиеся в эвкалипте отлично отпугивают осАроматная лимонная трава защитит сад не только от ос, но и от мух и комаровНеобычный кустарник со множеством свисающих трубчатых цветов источает довольно сильный аромат, который не нравится осамВсеми любимая герань не только украсит сад, но и защитит вас от насекомыхОсы не переносят сильный запах гвоздикиЭффектные и простые в уходе бархатцы помогут вам избежать нападения осПряность, обладающая сильным приятным ароматом, нравится человеку, что нельзя сказать об осахЕще одно травянистое растение с прекрасным ароматом и вкусовыми качествамиЧеснок обладает сильным ароматом, который неприятен для большинства насекомых, в том числе и для осСильный запах полыни — прекрасное средство для борьбы с осамиВыращивая мяту в своем саду, вы получите не только ароматное дополнение к блюдам, но и средство от надоедливых осУдивительно, но даже огурцы способны избавит сад от пчел: им не нравится горечь и кислотность в кожуре.Растение отлично подходит для выращивания в контейнерах, а аромат мяты отпугнет ос