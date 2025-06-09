А могла быть «Сталинской»: зачем в СССР сделали «Докторскую» колбасу

Мясокомбинат/ фото: fotostrana.ru
Докторская колбаса многим из нас знакома с самого детства. Мы даже не задумываемся, почему она так называется, но интуитивно знаем, что колбаса с таким названием - самая лучшая! А вот почему мясной продукт получил нестандартное название, давайте узнаем из истории ее происхождения!
В СССР существовало много разных видов колбас. И названия у них были разные: «Чайная», «Телячья», «Любительская» и та самая «Докторская», но знаменитой стала только она одна. Советские граждане готовы были часа стоять в очереди в колбасном магазине, лишь бы только получить заветный батон колбасы.
1. Открытие советского бренда натуральной колбасы
Докторская колбаса/ фото: goodfon.ru
Если верить информации из классической книги по кулинарии 1952 года «Книга о вкусной и здоровой пище», то вареная колбаса «Докторская» впервые появилась на полках магазинов в конце 30-х годов. Ее производство началось после поездки в США Анастаса Микояна, действующего народного комиссариата пищевой промышленности. Главной задачей командировки было изучение техники измельчения мяса на американском мясоперерабатывающем комбинате. После дегустации заграничных колбас, нарком привез несколько идей, как улучшить советское производство и качество мясных изделий. Вскоре вышел указ о строительстве нового мясного комбината в Москве. Производство той самой докторской колбасы и еще других видов мясных продуктов началось уже в 1936 году. За 2 года работы удалось организовать 9 цехов, а вскоре комбинат переименовали в завод и присвоили имя наркома — А.
2. Легендарный состав по ГОСТу
Докторская колбаса 1936 года/ фото: ru.pinterest.com
Согласно документации, в состав докторской колбасы должны были входить 3 вида мяса и незначительное количество сала. Для изготовления 100 килограммов продукта нужно взять 15 килограммов говядины высшего сорта, 60 килограммов нежирной свинины, 25 килограммов жирной свинины, 2.5 килограмма поваренной соли, 30 граммов селитры, 100 граммов сахара и 30 граммов кардамона. В этом рецепте продумано все до мелочей — он впервые был обнародован в 1938 году в книге Абрама Конникова «Колбасы и копчености». Сейчас это раритетное издание. Рецепт помогали разрабатывать советские диетологи.
Докторская колбаса, приготовленная по рецепту научно-исследовательского института, получилась вкусной, качественной и диетической. В 1940 году у продукта появился свой ГОСТ. Но такой продукт разработали не просто так.
3. Колбаса спасла население от нехватки белка
Торгово-Закупочное предприятие/ фото: ru.pinterest.com
Колбаса создавалась для людей особой категории. Это советские граждане, которые нуждались в лечебном питании — пациенты с заболеваниями пищеварительной системы, люди, перенесшие длительный голод во время военных конфликтов. Здоровому населению тоже было полезно употреблять докторскую колбасу. В отличие от мяса, она была доступна для покупки большей части населения. Средняя стоимость за 1 килограмм колбасы составляла 2 рубля 30 копеек.
Входящие в состав колбасы продукты лечили анемию, восстанавливали уровень белка в организме, повышали иммунитет, укрепляли общее здоровье и давали силу. Именно благодаря лечебным свойствам ее назвали «Докторской».
4. Первоначальное название колбасы было другим
Вареная колбаса/ фото: m.fotostrana.ru
Существует теория, что приказ о создании диетического мясного продукта издал сам Иосиф Сталин. Правительство начало думать, чем заменить дефицитное и дорогое мясо. Причем, заменить нужно было так, чтобы оно стало доступно всем советским гражданам и приносило столько же пользы как белок животного происхождения. Тогда и была придумана вареная колбаса. Ее первое название было «Сталинская» колбаса. Но даже в наши дни название звучит неоднозначно. И ее решили переименовать в «Докторскую».
5. Советский тренд на колбасу
Очередь в советский магазин/ фото: m.fotostrana.ru
Докторская колбаса быстро стала популярной в стране. Советские хозяйки заменяли ей мясо, готовили бутерброды, добавляли в омлет, салаты, готовили супы и клали в портфели школьникам. Мясной продукт назначали в больницах в качестве лечебного питания. А в партийных буфетах продавалась в готовых бутербродах, солянке, яичнице и в салате Оливье. Докторская колбаса не нуждалась в рекламе. Ее вкус знал каждый советский гражданин. Она считалась настоящим деликатесом и атрибутом благополучной жизни.
Современная докторская колбаса
Бутерброд с колбасой/ фото: jonsmithsubsfranchise.com
С годами рецептура докторской колбасы неоднократно изменялась. На ее состав оказывали влияние разные события в стране — Великая Отечественная война, послевоенное время, неурожай зерновых культур и сокращение поголовья скота. А после распада СССР производители стали проводить эксперименты, нарушая оригинальную рецептуру ради личной денежной выгоды. Мясной продукт уже нельзя было назвать диетическим. Колбаса содержала яйца, крахмал, молоко, субпродукты и пищевые добавки. С каждым годом процентное содержание мяса в колбасе только снижалось. Сейчас тоже продают докторскую колбасу, но от советской осталось одно название. Теперь ее не назовешь лечебной - доктор такую колбасу точно не пропишет в качестве лекарства.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии