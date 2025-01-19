Приёмы для маленького санузла, которые сделают его удобным

Вместительный санузел – понятие растяжимое, ведь главное в этом вопросе не площадь, а потребности человека. Кто-то будет чувствовать себя комфортно на трех квадратных мерах, а кому-то будет недостаточно и десяти. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту в ванной, составьте план того, что вам действительно нужно.

Прием 1: Объедините ванную и туалет

Прием 2: Тщательно выбирайте ванну

Прием 3: Спрячьте бачок

Прием 4: Задействуйте угол

Прием 5: Установите правильную дверь

Прием 6: Установите в санузле мини-раковину

Прием 7: Отдайте предпочтение зеркальному шкафу

А потом возьмите на заметку беспроигрышные приемы для оформления маленьких санузлов из нашей статьи.Когда речь заходит о ремонте в ванной, важно понимать, что именно вам хотелось бы там видеть, какие вещи важны для комфортного времяпрепровождения в комнате. Стиральная машина? Душевая кабина? Сушилка? А может шкаф для бытовой техники или несколько полок для полотенец? Нарисуйте план расположения мебели и сантехники в комнате. Остается свободное место для передвижения? Прекрасно. Нет? Значит, от чего-то придется отказаться. Или не придется, если вы воспользуетесь приемами, приведенными ниже.Так вы увеличите полезную площадьСамое простое, очевидное, но вместе с тем радикальное решение, которое позволит увеличить площадь маленького санузла – это объединение туалета и ванной комнаты. Таким образом вы избавитесь от перегородки, визуально уменьшающей пространство, а во-вторых, откроете места, которые до этого считались неэффективными и малофункциональными. Например, там где раньше была дверь в туалет, можно будет разместить шкаф для банных принадлежностей или стиральную машину вместе с сушилкой. Также после сноса стены появится свободный участок для бойлера или большой ванны, в которой будут помещаться все члены семьи, а не только те, чей рост не превышает 160 см.Обратите внимание: Если в процессе перепланировки вы не меняете общие границы помещений, тогда для объединения ванной с туалетом вам не нужны никакие специальные разрешения. Также не понадобится проект и техническое заключение. Однако в техпаспорте квартиры эта процедура должна быть зафиксирована, ведь вместо двух комнат у вас образуется одна. Если этого не сделать, вы не сможете продать квартиру.Обращайте внимание на внутренние размеры ванны.При выборе ванны мы обычно обращаем внимание только на ее внешние размеры, а вот форму чаши часто игнорируем. И очень зря, ведь многие производители предлагают модели, раздутые внешне, и скромные снаружи. Таким образом они экономят на материале, но мы, в силу своей неопытности, упускаем этот момент. Понятно, что для крохотных санузлов это наихудший вариант ванны.Еще одна неудачная идея – устанавливать в маленькой комнате джакузи. Во-первых, практически все они объемные снаружи. Во-вторых, вам нужно будет регулярно очищать фильтры, а значит, вы не сможете установить джакузи вплотную к унитазу – периодически придется снимать экран, поэтому подход к трубам должен быть свободен.Если же вы давно мечтаете о джакузи, хорошей альтернативой может стать гидромассажная душевая кабина, стойка или даже потолочный душ. Единственное условие, которое предъявляют к подобной сантехнике – сильный напор воды в трубах. Помните, что стоимость такой сантехники напрямую зависит от количества режимов – чем их больше, тем она дороже.Спрячьте бачок в стену, чтобы он не перегружал ваннуюМногие люди выбирают унитазы со встроенной инсталляцией, так как думают, что они занимают меньше места в комнате. На самом деле это не так, ведь толщина инсталляции без обшивки – минимум 12 см. А вот с эстетической точки зрения это действительно более выигрышная модель. Так как же сэкономить место за счет унитаза? В этом вопросе вам поможет фальшстенка высотой до потолка. За ней получится спрятать смывную систему, а также установить плоский бойлер. А еще это отличное место для обустройства шкафа. Таким образом вы сможете задействовать всю площадь стены без ущерба пространству комнаты.Поставьте в угол раковину или шкафУглы в комнатах часто остаются пустыми, а ведь это бесконечный источник идей для хранения, тем более в маленьком помещении, где каждый свободный метр – на вес золота. Обратите внимание на угловую мебель или даже сантехнику – в ассортименте современных магазинов, которые следят за трендами, можно без проблем найти угловой унитаз или раковину. А еще лучше – изучить сайты производителей, которые предлагают подобные изделия, а уже потом через них выйти на дилеров конкретной марки. Если же вы ищите более бюджетное решение, тогда просто займите угол полками – так вы тоже сможете улучшить эргономику и функциональность комнаты.Пусть дверь будет не классическая, а складнаяПервое правило, о котором нужно помнить, когда речь заходит о маленькой ванной комнате – дверь не должна открываться вовнутрь. Казалось бы, мелочь, однако так вы теряете огромное количество полезной площади. Поэтому самый лучший вариант – перевесить. Если такой возможности нет, тогда обратите внимание на складную дверь. Это компромиссный вариант, который не займет много места в проходе и не закроет часть стены. Также можно отдать предпочтение сдвижной конструкции, но она «съест» не менее дести сантиметров стены, этот нюанс следует учитывать.Раковина не должна занимать много местаЕсли в квартире живет не больше двух человек, то объединение ванной и туалета будет целесообразным. Если же у вас большая семья, такая перепланировка будет нежелательна: только представьте, какая очередь будет образовываться по утрам, ведь всем нужно в душ, в туалет, почистить зубы и так далее. В этом случае имеет смысл установить в туалете маленькую раковину, например, угловую – тогда после посещения уборной вы сможете сразу помыть руки, а не ждать, пока освободится ванная.Единственный нюанс, с которым вы можете столкнуться в процессе выбора и покупки раковины – это ее цена. Так как вам нужна будет раковина нестандартных размеров, скорее всего, ее стоимость будет значительно выше. Обращайте внимание на модели с тонкостенными чашами – она такая же комфортная, как и обычная, но при этом более эргономичная.Еще один вариант – «комбоунитаз», в котором гармонично совмещены унитаз и маленькая раковина, вода из которой поступает в бачок. Увы, цена такого удобного и функционального изобретения на данный момент заоблачная, так как подобных моделей на рынке совсем немного.Дверцы могут быть зеркальными как внутри, так и снаружиОдно из главных правил, которые следует соблюдать при обустройстве маленькой ванны, звучит так: мебель должна быть многофункциональной. Именно за счет этого получается сэкономить площадь в комнате без ущерба вашему личному комфорту. Взять, к примеру, шкаф. Кроме функции хранения, он может также выполнять и функцию расширения пространства. Для этого лишь нужно повесить на его дверцу зеркало. Еще лучше, если внутри полки будут подсвечиваться – это также пойдет на пользу вашей ванне. А совсем идеально, когда дверцы при открытии не занимают места. Ищите модели с фасадами, открывающимися вверх или в стороны. Также есть откидные дверцы. Если же у шкафа распашные дверцы, пусть они будут зеркальными изнутри – благодаря такой особенности мебели вы получите обзор со всех сторон.