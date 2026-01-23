Чем нельзя чистить микроволновку

Конечно, микроволновка вымазывается не так сильно, как плита или духовка, но все равно ее нужно регулярно отмывать от жира и кусочков еды. Мы рассказываем, какие популярные средства и инструменты не подходят для чистки микроволновой печи, и чем их стоит заменить, чтобы не испортить прибор.



Даже если вы пользуетесь специальной крышкой для микроволновки, полностью избежать загрязнений вряд ли получится.

Жирный налет, подгоревшие частички пищи, разлитый чай или кофе (а вы что, никогда не разогревали его в микроволновке?) постепенно оседают на стенках камеры. Если игнорировать загрязнения, это отрицательно скажется не только на внешнем виде прибора, но также на его работоспособности. Поэтому чистить микроволновку нужно регулярно, а не как придется.Главное правило, которое нельзя нарушать: перед тем, как приступать к уборке, отключите микроволновую печь от сети.Далее расскажем о том, какие популярные средства не подходят для чистки микроволновки и почему. Спойлер: в этот список попал и знаменитый «антижир».Перед тем, как использовать какое-то средство для чистки, внимательно ознакомьтесь с его составом – в нем не должно быть абразивных веществ вроде диоксида кремния, буры, нейлона, меламина и пр. Они могут повредить стенки камеры, а также попасть внутрь нагревательных элементов. Используйте деликатную бытовую химию – возможно, она будет действовать немного дольше, зато микроволновка не пострадает.Металлический скребок и меламиновая губка не подходят для чисткиТоже сразу подумали о мягких поролоновых губках, которые мы обычно используем для мытья посуды?Их как раз можно и нужно использовать для чистки, они не являются опасными. А вот металлические скребки и меламиновые губки лучше оставить для других целей. Они могут поцарапать дно и стенки камеры, что отрицательно скажется на работе микроволновки в целом. Еще один минус меламиновых изделий состоит в том, что они легко крошатся и могут остаться на поверхности прибора – даже если вы тщательно все протрете, риск все равно есть. Как результат – частички губки попадут в пищу, что является недопустимым – меламин очень токсичный материал и может навредить вашему здоровью.Что касается щеток, то их тоже лучше не использовать – они точно так же царапают поверхность, как и жесткие губки. Если под рукой нет поролоновой губки, используйте для чистки мягкую тряпку из микрофибры или полотенце.Антижир может повредить внутренние элементы микроволновки.Популярные средства из серии антижир, конечно, являются эффективными для борьбы с различными пятнами, но обычно у них довольно агрессивный состав. Они уберут одним махом не только накопившийся слой жира и нагара, но также слюдяную пластину, которая защищает генератор микроволновки. После такой чистки пластина начнет расслаиваться и в скором времени испортится. Несколько подобных чисток, и смело можете нести микроволновую печь в ремонт.Тряпку надо хорошо отжимать.Казалось бы, чем может навредить микроволновке обычная вода? Однако именно с ней следует быть максимально осторожным. Не допускайте, чтобы с прибором контактировали мокрая тряпка или губка – хорошо отжимайте их перед тем, как мыть микроволновку. Причем, это правило касается не только внутренней камеры, но и внешних стенок СВЧ-печи. Если вода попадет в нагревательные элементы и другие механизмы, есть риск, что прибор сломается.Интересный факт: В сети можно найти статьи, авторы которых рекомендуют мыть микроволновку под душем. Этого делать категорически нельзя. Вода непременно попадет внутрь СВЧ-печи через технологические отверстия, что приведет к поломке вентилятора, платы управления или целого двигателя. Не является исключением и передняя панель – на нее также нельзя направлять струю воды, потому что жидкость испортит контактные проводники. В результате микроволновка просто не будет отвечать на ваши команды.Используйте специальную крышку для СВЧЧтобы микроволновая печь как можно дольше оставалась чистой, придерживайтесь следующих рекомендаций:• Накрывайте тарелку, в которой разогреваете еду, специальной крышкой. Это предотвратит «разбрызгивание» пищи в процессе нагрева.• После каждого использования микроволновки, проходитесь по дну и стенкам чистой влажной тряпкой и затем оставляйте дверцу прибора открытой, чтобы камера проветривалась.• Один раз в неделю проводите профилактическую чистку – это нужно делать, чтобы загрязнения не засыхали и проще отходили от поверхности камеры. Для этого можно использовать воду с лимоном. Налейте в миску воду, положите несколько долек лимона и отправьте в микроволновку на несколько минут. Пар размягчит пятна, и вы сможете легко их убрать.• Если вы используете микроволновку для разморозки продуктов, обязательно кладите их в глубокую емкость. В противном случае вода будет разбрызгиваться внутри камеры и повредит нагревательные элементы.Яйца могут взорваться.Чтобы не пришлось нести прибор в ремонт или даже покупать новую микроволновку, никогда не делайте следующих вещей:• Не включайте пустую микроволновую печь. Электромагнитные волны будут воздействовать не на еду, а на пластиковые детали и слюдяную пластину. В результате элементы могут прогореть и расплавиться.• Для разогрева в микроволновке не подходят сухарики, семечки, сухофрукты и другие продукты, в которых содержится мало воды. Произойдет то же самое, что и в предыдущем пункте: из-за небольшого количества влаги вместо еды генератор будет нагревать внутренние элементы камеры.