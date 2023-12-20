Чем знаменита 2000-яя Колонна Траяна в Риме, и Почему она разрушается с катастрофической скоростью

Говоря о памятниках архитектуры древнего Рима, невозможно не вспомнить о Колонне Траяна, возвышающейся в самом центре столицы Италии. 38-метровое беломраморное сооружение, опоясанное лентой барельефов, было воздвигнуто в честь великих побед римлян над даками во время правления императора Траяна и являлось ярким свидетельством расцвета Римской империи вначале II века нашей эры. Однако, простояв почти два тысячелетия, Колонна стала стремительно разрушаться. А причина этому весьма банальна.
Беломраморная Колонна Траяна была построена в 113 году нашей эры по проекту архитектора Аполлодора Дамасского. Главной её особенностью является уникальное рельефное изображение в виде непрерывной ленты, огибающей сооружение снизу доверху. На ленте запечатлены в мраморе сцены военных походов, которые как нельзя точно описывают характер Римской империи, как захватнической страны не знающей пощады. Фактически Колонна Траяна является символом могущества, власти и геноцида над порабощенным народом даков.
Постамент Колонны Траяна, Рим, Италия 113г. н.э./ Бюст императора Траяна - правителя Рима. II век нашей эры.
На барельефе ленты, обвивающей колонну, в исторической последовательности повествуется о двух победоносных войнах (101—102 и 105—106 годов) римского императора Траяна против даков. На изображениях, имеющих большую ценность как историческую, так и культурную, исследователи подсчитали более 2500 человеческих фигур, среди которых 59 раз повторяется образ самого Траяна.
В этой огромной массе можно увидеть и некоторых мифологических персонажей. Так, к примеру, секции барельефа, посвящённые двум войнам, разделены изображением фигуры крылатой Победы Ники, пишущей на щите имя победителя. Здесь также можно увидеть фигуру бога Дуная в образе величественного старца,
Колонна Траяна в Риме. Фрагмент рельефа. Мрамор. Начало 2 века.
Но больше всего уникальнейший исторический образец позднеримского периода поражает тщательной проработкой деталей, благодаря которым мы можем сейчас иметь представление не только о достоверных фактах, но и об обычаях, поведении, быте, одежде, оружии, доспехах римлян и даков той далёкой эпохи.
Интересные факты о Колонне Траяна
Наверняка многим читателям будет интересно узнать не только об исторических фактах, но и о технических характеристиках этого уникального сооружения.
Колонна Траяна в разрезе. (Общий вес сооружения составляет приблизительно 40 тонн). / Гравюра Колонны Траяна. 1645 год.
Колонна имеет форму цилиндра, слегка суженного к верху: его диаметр у пьедестала составляет 3,69 метра, а вверху, у основания капители — 3,2 метра. Сам ствол колонны собран из 17 полых цилиндров, высеченных их каррарского мрамора, общей высотой 30 метров. Внутри полой конструкции имеется винтовая лестница со 185 ступенями, которые ведут на капитель-площадку. Лестница внутри освещается дневным светом через 42 небольших оконных проема, высеченных в стене колонны.
Снаружи ствол колонны 23 раза спиралью огибает лента с рельефным изображением эпизодов войны Рима и Дакии. Говорят, что если её «развернуть», то общая длина составит около 200 метров.
Постамент Колонны Траяна и вход в усыпальницу римского императора.
Основание колонны (фуст) установлен на постаменте (высота 5,5 метров), украшенном барельефами с изображением военных трофеев Траяна, а также высеченной в мраморе памятной надписью, которая гласит, что данная колонна установлена в честь императора Рима, а также о том, что при строительстве Форума Траяна были проведены работы огромного масштаба — срыт целый холм, высотой как раз с колонну.
С юго-восточной стороны пьедестала расположена дверь, которая ведет в усыпальницу Траяна и его супруги. Стоит отметить, что по решению сената и нового императора того времени было сделано исключение из запрета совершать захоронения в городах. Так что колонна в этом случае еще и являлась надгробием римского императора.
Скульптура апостола Петра на капители колонны. / Колонна Траяна, Рим, Италия 113г. н.э.
Венчает Колонну Траяна капитель, по периметру которой расположена небольшая смотровая площадка с ограждением. Здесь установлена фигура апостола Петра, которая своим взором обращена к Ватикану. Однако эта статуя была там не всегда. Изначально колонна была увенчана позолоченной скульптурой орла, который символизировал непобедимость и мужество императора. После смерти Траяна на вершину капители установили скульптуру его самого. И лишь в XVI веке здесь появилась статуя апостола, у которого в руках видим ключи от рая.
К слову эта скульптура - единственное конструктивное изменение, которое Колонна Траяна претерпела за все время своего существования.
Так примерно выглядела Колонна Траяна в годы расцвета Рима. / А так она выглядит сейчас.
И что любопытно, на момент завершения строительства колонны барельеф был окрашен в различные цвета. Сейчас обнаружить следы красочного слоя под силу только специальному оборудованию.
Отражение великих побед
Император Траян (98 - 117). Мрамор. Остия. Музей. / Колонна Траяна в Риме. 113 год н.э.
Император Траян (98 - 117) - один из самых талантливых полководцев и правителей Рима, прославившийся войнами с даками на Дунае, с Арменией и Парфией в Азии. В результате этих войн он добился нового притока рабов, пополнения государственной казны и нового расширения границ Римской империи.
Фигура богини Победы и трофеи римской армии. Колонна Траяна в Риме. Фрагмент рельефа.
Колонна Траяна в Риме представляет собой неторопливое повествование о завоевании Дакии, богатой и свободной страны расположенной вблизи Рима. В результате двух военных кампаний (101–103 и 105–107) император Траян разгромил Дакийское царство. Около полумиллиона человек были проданы в рабство. А захваченная территория стала провинцией Римской империи и была заселена колонистами.
Колонна Траяна в Риме. Фрагмент рельефа. Бог Дунай наблюдает за переправой римских войск.
Так, начиная с фуста колонны, последовательно в хронологическом порядке разворачивается лента событий, показанных в реальной обстановке: медленно текут волны Дуная, на горизонте возвышаются римские сторожевые постройки, подготовка римских воинов к сражению; строительство укреплений; переправа через реку; батальные сцены, отражающие ожесточенные схватки противоборствующих сторон; пленные даки и охваченные огнем их дома; сбор трофеев; лечение раненых солдат; устройство лагерей, осады крепостей и многое-многое другое.
Колонна Траяна в Риме. Фрагмент рельефа. Пленение Децибала — вождя даков.
Колонна Траяна в Риме. Фрагмент рельефа.
Колонна Траяна в Риме. Фрагмент рельефа. Мрамор. Начало 2 в.
Почему памятник древности стремительно разрушается
Римляне на протяжении веков очень ревностно охраняли символ своих побед и завоеваний. В 1162 году был даже издан указ, предусматривающий смертную казнь за повреждение колонны. Именно благодаря этому сегодня мы в ХХI веке имеем возможность созерцать это уникальное архитектурное сооружение.
И хотя в настоящий момент Колонна Траяна продолжает украшать площадь и радовать глаз туристов, за последние несколько десятилетий её состояние значительно ухудшилось. А ведь еще полвека тому назад она имела вполне хорошее состояние, как на её век, невзирая на все потрясения средних веков и мировых катаклизмов нового времени.
Колонна Траяна в Риме. Фрагмент . Мрамор. Начало 2 века.
Но, начиная с конца XX века мраморной колонне наносится колоссальный урон из-за кислотных дождей и автомобильных выхлопных газов, о чем явно свидетельствует разница детализации рельефов с детализацией копий этих рельефов выполненных в XIX и XX веке. Также отмечается, что лучше всего сохранился барельеф в нижней части сооружения; в верхней - его безжалостно разрушают осадки и ветер. Специалисты также отмечают, что на данный момент времени колонна, хотя и незначительно, но отклонилась от своей оси.
Жаль если резьба на колонне Трояна погибнет. Ведь это историческое наследие не только Италии, но и всего культурного мира. Утешает одно - в Музее римской цивилизации хранятся все слепки, снятые специалистами с ленточного барельефа колонны.
Колонна Траяна в центре Рима.
P.S.
Ученые не без основания говорят, чтобы предотвратить разрушение колонны её необходимо держать в закрытом павильоне. Вспомним, что случилось со всемирно известной скульптурой Микеланджело "Давид", которая длительное время находилась под открытым небом и очень пострадала от воздействия атмосферных осадков и выветривания. В конце концов скульптуру вынуждены были перенести в специально построенную эдикулу с верхним светом в Флорентийской Академии изящных искусств.
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