Какой советский автомобильный двигатель был самым продвинутым

У многих граждан существует известная степень предубеждения к отечественной и советской автомобильной промышленности. Что ж, СССР действительно не был лидером и новатором в области именно потребительских автомобилей. Впрочем, это отнюдь не означает, что удачных и передовых разработок на этот счет не имелось. Среди прочего создавались и достаточно удачные силовые агрегаты.
Лучший советский двигатель. |Фото: drive2.ru.
В 1967 году в Советском Союзе был создан без преувеличения если не самый лучший автомобильный двигатель, то уж точно один из лучших автомобильных силовых агрегатов своего времени. Это была силовая установка разработки Уфимского завода авиационных моторов - УЗАМ-412. Создавался он специально для автомобиля Москвич-412. Двигатель имел рабочий объем в 1.5 литра и отдачу в 75 лошадиных сил. На момент конца 1960-х годов установка во многом была инновационной. Главный конструктор Александр Андронов утверждал, что в действительности УЗАМ-412 был еще мощнее, и отдача установки достигала 80 л.с.
Выпускался почти 40 лет. |Фото: drive2.ru.
УЗАМ-412 – это был четырехрядный верхнеклапанный агрегат с «мокрыми» запрессованными в алюминиевый блок гильзами. Мотор использовал стальной коленвал с резиновыми манжетами. Привод ГРМ был оснащен роликовой цепью, а клапана имели V-образное расположение относительно распредвала. Угол наклона составлял 52 градуса. Интересной особенностью 412-го было то, что распредвал с широкими фазами, использовавшийся в двигателе, был больше свойственен для спортивных, нежели гражданских авто. Благодаря этому в моторе создавался эффект, схожий с турбонаддувом. Правда, были у такого решения и минусы: на оборотах ниже средних производительность двигателя заметно снижалась…
Новенький Москвич-412. |Фото: auto.ru.
Производились силовые установки УЗАМ-412 с 1967 по 2001 год и устанавливались на самые разные автомобили отечественного производства. В общей сложности мотор получил 10 модификаций. Наиболее знаковой считается модель УЗАМ-412Д. Такие двигатели были менее производительны – мощность упала до 67 л.с, зато более надежны и неприхотливы. Заправлять УЗАМ-412Д можно было даже самым низкокачественным и дешевым АИ-76. Производились такие моторы преимущественно для сельской и сельскохозяйственной техники. При этом у «Д-шки» имелись широкие возможности по форсировке. С парой итальянских карбюраторов «Weber» установку можно было «разогнать» до 92 л.с!
Отличный был двигатель. ¦Фото: himpribor-reaktiv.ru.
В 1990-е годы качество сборки двигателей УЗАМ-412 заметно просело. Появлялось много бракованных моделей. Ситуация стала улучшаться лишь к 2000-ым, однако вскоре мотор просто сняли с производства вместо того, чтобы модернизировать и улучшать конструкцию. В те же времена злые языки стали говорить, что в действительности УЗАМ-412 был копией немецкого BMW M10. Два мотора действительно похожи, однако вместе с тем имеют и много отличий. У моторов разные камеры сгорания и блоки цилиндров. Есть и множество других более мелких отличий, как наличие съемных гильз в советском 412-ом.
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