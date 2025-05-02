Неочевидные возможности обычных предметов

Нас окружает масса интересных деталей, но, по иронии судьбы, мы просто не обращаем на это внимание. Взять, к примеру, сковороду. Зачем в ее ручке делают отверстие? А на ноже — что за выемки? Какой-такой функционал за всем этим скрывается?

В этом материале вы узнаете несколько секретов вашей кухонной утвари и парочку лайфхаков о том, как собственноручно расширить функционал некоторых кухонных инструментов.

1. Секретная функция дуршлага

2. Отверстие в ложке для спагетти

3. Узоры на молотке для отбивания

4. Ручка для сковороды

5. Выемки на лезвии ножа

Из кастрюли можно сделать пароварку.Ни для кого не секрет, что дуршлаг нужен для слива воды после варки или мытья продуктов. Однако многие пользователи не спешат ограничиваться только этим функционалом. Начнем с того, что дуршлаг часто сравнивают с пароваркой. Почему? Пароварочная машина обрабатывает продукты горячим паром. Дуршлаг сможет выполнять эту же функцию, но есть условия.Во-первых, его нужно поставить на кастрюлю с кипящей водой. В итоге пар будет подниматься вверх и проходить через отверстия, прогревая продукты. Для улучшения эффекта можно накрыть дуршлаг крышкой или любой доступной альтернативой. Так вы сможете добиться эффекта паровой бани. В случае, если дырочки дуршлага оказались слишком широкими, можно застелить его марлей. А если использовать сразу два дуршлага, можно приготовить сразу несколько продуктов.Отверстие в ложке для спагетти выполняет не только функцию дуршлага.Признаюсь, у меня такой ложки нет, оттого ее внешний вид меня заинтересовал. Видите зубчики, расположенные по краям? Они помогают извлекать даже самые изворотливые макаронные изделия. Но что более интересно — так это отверстие, расположенное в самом центре.Оно выполняет роль мини-дуршлага, выпуская лишнюю воду.И все-таки, почему в ложке только одна дырка? К тому же такая широкая? Дело в том, что диаметр отверстия рассчитан на одну стандартную порцию спагетти. Так что перед началом готовки можно собрать спагетти в пучок и продеть их через отверстие, и вуаля, никаких лишних макарон.Поговорим об узорах на молотке для отбивания.Знаете ли вы, почему одна сторона молотка гладкая, а другая — шипованная? Уверена, что вы, как минимум, задумывались об этом. А как максимум — знаете об этом побольше моего.Так вот, каждая из сторон молотка имеет свое предназначение. Шипованная идеально подходит для свинины и курицы, поскольку ее острые зубцы делают мясо более нежным. Кстати, ее же можно использовать для отбивных и котлет.Тем временем гладкой стороной лучше отбивать говядину или телятину: она уплотняет структуру и поэтому сохраняет сочность. Если использовать сторону с шипами, говядина быстро бы потеряла сок.Отверстие на ручке сковородки гораздо полезнее, чем кажется.Вот мы и добрались до секрета сковороды. Зачем в ее ручке предусмотрено отверстие? Начнем с того, что во время готовки в это отверстие можно поместить лопатку или ложку. Таким образом все необходимое будет всегда под рукой, а соус и капли будут стекать обратно в сковородку (при верном наклоне ложки).Еще одно преимущество отверстия — возможность повесить сковородку на крючок и таким образом освободить пространство в шкафах или ящиках.Напоследок поговорим о ножах...Как вы уже догадались, это вовсе не дизайнерский ход, а функциональное решение. Выемки на лезвиях создают прослойку между продуктом и ножом, а значит, к лезвию не липнут влажные или липкие ингредиенты. Также выемки снижают уровень трения, продлевая тем самым остроту ножа и предотвращая деформацию кромки.К наиболее подходящим продуктам для этого ножа относят: мясные деликатесы, нежную рыбу, овощи, мягкие сыры и экзотические фрукты, такие как авокадо или манго.