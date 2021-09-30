10 способ приготовить буженину так, чтобы захотелось добавки

Сочная, ароматная, со специями, запечённая в духовке или приготовленная в мультиварке – нежная буженина, которая с первого кусочка тает во рту. И как оказалось, рецептов её приготовления несметное количество. Хотите с соевым соусом и мёдом? Пожалуйста! С квасом и мятой? Запросто! А что насчёт пива, имбиря и яблока?
1. Буженина в духовке с соевым соусом и мёдом
Буженина с мёдом и соевым соусом. \ Фото: homecookingfarmtotable.ca.
Свинина – идеальный вариант для приготовления буженины. Сочное и ароматное мясо, замаринованное в соевом соусе с мёдом, а после запечённое в духовке до сногсшибательного аромата и пикантной корочки сто процентов сведёт с ума кого угодно.
Ингредиенты:
• Свинина - 1 кг;
• Чеснок - 8 зубчиков;
• Соль и перец - по вкусу;
• Соевый соус - 2 ст.л;
• Мёд - 1 ст.л;
• Растительное масло - 1 ч.л.
Буженина из свинины в духовке. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Мясо хорошо промыть;
• Высушить бумажным полотенцем;
• На куске мяса сделать надрезы кончиком ножа;
• Чеснок очистить и нарезать на равномерные кусочки;
• Нашпиговать свинину чесноком;
• Посолить, поперчить, полить соевым соусом, натереть мёдом;
• Отправить в холодильник на 1 час;
• Форму для запекания смазать маслом;
• Выложить в неё свинину;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 1 час;
• Каждые 10-15 минут поливать буженину выделившимся соком;
• Перед подачей при желании украсить мелко рубленной свежей зеленью.
2. Буженина с квасом и мятой
Буженина с квасом и мятой. \ Фото: yummly.com.
Ещё один оригинальный рецепт – буженина, приготовленная с мятой и квасом. Необычное сочетание ингредиентов сделает это блюдо поистине вкусным и сочным.
Ингредиенты:
• Свинина - 900 г;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Чеснок - 6 зубчиков;
• Соль и перец по вкусу;
• Приправа для мяса - 1 ч.л;
• Квас- 700 мл;
• Мята - 1 веточка;
• Уксус 6% - 1 ч.л;
• Лавровый лист - 1 шт.
Пальчики оближешь. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Мясо хорошо промыть холодной водой;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Лук и чеснок нарезать небольшими кусочками;
• В мясе сделать небольшие надрезы;
• И нашпиговать его луком и чесноком;
• Посолить, поперчить, добавить специи;
• Переложить в глубокую миску;
• И залить мясо квасом;
• Добавить мяту, уксус, лавровый лист;
• Накрыть крышкой (или пищевой плёнкой);
• Отправить в холодильник на 1 час;
• Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 40-60 минут;
• Перед подачей нарезать равномерными ломтиками.
3. Буженина с пивом и сидром
Так вкусно, что невозможно устоять. \ Фото: tasteofhome.com.
Как оказалось, что маринадом для буженины может быть не только классический чеснок с уксусом и специями, а и сидр с пивом.
Ингредиенты:
• Свинина - 900 г;
• Лёгкое светлое пиво - 150 мл;
• Яблочный сидр - 150 мл;
• Дижонская горчица - 3 ст.л;
• Коричневый сахар - 1 ст.л;
• Гвоздика - 3 шт;
• Лавровый лист - 2 шт;
• Соль и перец по вкусу.
Буженина с пивом и сидром. \ Фото: smak.ua.
Способ приготовления:
• Смешать горчицу, соль, перец и сахар;
• Натереть свинину получившимся соусом;
• И переложить в глубокую форму для запекания;
• Полить пивом и сидром;
• Добавить лавровый лист и гвоздику;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час;
• Периодически поливать мясо соусом из формы;
• Достать из духовки;
• Накрыть фольгой;
• Оставить на 15 минут;
• Перед подачей украсить зеленью.
4. Буженина с имбирём, горчицей и яблоком
Просто объедение. \ Фото: yasno-product.com.ua.
Приготовив такую буженину, вы порадуете себя и своих близких ярким и насыщенным ароматом, а также пикантным вкусом.
Ингредиенты:
• Свинина - 700-800 г;
• Яблоко - 1 шт;
• Корень имбиря - 2 см;
• Чеснок - 4 зубчика;
• Розмарин - 1 веточка;
• Соевый соус - 5 ст.л;
• Оливковое масло - 3 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• Зерновая горчица - 2 ч.л;
• Растительное масло для смазывания формы.
Очень вкусная домашняя буженина. \ Фото: patee.ru.
Способ приготовления:
• Имбирь измельчить ножом;
• Чеснок нарезать небольшими кусочками;
• Розмарин разобрать на веточки;
• Смешать масло, соевый соус, имбирь и перец;
• В мясе сделать надрезы и нашпиговать чесноком и розмарином;
• Переложить мясо в пакет;
• Залить соусом;
• Закрепить край пакета и хорошенько встряхнуть, чтобы соус распределился по всему мясу;
• Отправить в холодильник на 8-12 часов;
• Достать свинину и просушить на бумажном полотенце;
• Яблоко натереть на мелкой тёрке;
• Смешать с остатками горчицы, соевым соусом и имбирным маринадом;
• Сковороду смазать растительным маслом;
• Разогреть на максимальном огне;
• Обжарить свинину со всех сторон до золотистой корочки;
• Слегка остудить мясо;
• И смазать горчично-яблочным соусом;
• Положить в рукав для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час;
• После разрезать рукав и оставить ещё на 15-20 минут.
5. Буженина с мандаринами и паприкой
Буженина с мандаринами и паприкой. \ Фото: google.ru.
Такую буженину можно назвать поистине королевским блюдом. Так что, приготовив его однажды, вы попросту не захотите расставаться с ним никогда.
Ингредиенты:
• Свинина - 1 кг;
• Вода - 1 л;
• Соль- 6 ч.л;
• Тимьян - 4 веточки;
• Лавровый лист - 3 шт;
• Перец горошком душистый - 7-8 шт;
• Мандарины - 2 шт;
• Чеснок - 4 зубчика;
• Паприка - 1 ч.л;
• Молотый кориандр - 1 ч.л;
• Зерновая горчица - 1 ч.л;
• Смеси перцев (молотый) - 1 ч.л.
Сочно, вкусно, ароматно. \ Фото: vseretsepti.ru.
Способ приготовления:
• В кастрюле соединить воду, соль, тимьян, душистый перец, лавровый лист;
• Из одного мандарина выдавить сок;
• После нарезать его на кусочки, добавив в кастрюлю;
• Вскипятить рассол;
• После остудить до комнатной температуры;
• Переложить в него мясо;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на 10-12 часов;
• Половину чеснока пропустить через пресс;
• Смешать с паприкой, кориандром, горчицей, смесью перцев, соком второго мандарина;
• После мясо достать из рассола и просушить на бумажном полотенце;
• Оставшуюся половину чеснока нарезать небольшими кусочками;
• Сделать в свинине надрезы;
• Нашпиговать чесноком;
• И обмазать маринадом со всех сторон;
• Завернуть в фольгу;
• Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 2 часа;
• Готовую буженину достать из духовки;
• Оставить ещё на 30-40 минут;
• После развернуть и подавать к столу.
6. Буженина с вином и гранатовым соусо
То, что нужно для сытного ужина. \ Фото: chudo-povar.com.
Вино, гранатовый соус и сочный кусок мяса, который стоит поторопиться запечь в духовке, дабы приготовить ароматную и невероятно вкусную буженину.
Ингредиенты:
• Свинина - 2½ кг;
• Чеснок - 5 зубчиков;
• Сухое белое вино - 200 мл;
• Гранатовый соус - 6 ст.л;
• Молотый кориандр - 2 ст.л;
• Молотый мускатный орех - 1 ч.л;
• 1½ столовой ложки соли;
• ½ чайной ложки молотого чёрного перца;
• Соль по вкусу.
Перед таким блюдом невозможно устоять. \ Фото: milaclub.com.
Способ приготовления:
• Чеснок измельчить или пропустить через пресс;
• Смешать с вином, гранатовым соусом, мускатным орехом, солью и перцем;
• Свинину промыть и просушить бумажным полотенцем;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Оставить в холодильнике на сутки;
• Мясо периодически переворачивать, чтобы оно равномерно промариновалось;
• Свинину поместить в рукав для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5-2 часа;
• После аккуратно разрезать пакет и оставить ещё на 15-20 минут, чтобы мясо подрумянилось.
7. Буженина на плите с кориандром и красным перцем
Отварная буженина с красным перцем и кориандром. \ Фото: gastronom.ru.
Нет возможности приготовить буженину в духовке? Не беда. Вооружайтесь отличным рецептом, благодаря которому вы с лёгкостью приготовите отварную, не менее вкусную и сочную буженину на плите.
Ингредиенты:
• Свинина - 1 кг;
• 1½ литра воды;
• ½ моркови;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Соль - 2 ч.л;
• Душистый перец - 5-6 горошин;
• Чёрный перец - 5-6 горошин;
• ½ чайной ложки кориандра;
• Лавровый лист - 1 шт;
• Чеснок - 4 зубчика;
• ½ чайной ложки молотого чёрного перца;
• ¼ чайной ложки молотого красного перца.
Пикантная и сочная буженина. \ Фото: multivarenie.ru.
Способ приготовления:
• В кипящую воду положить морковь и лук;
• Когда овощи закипят - добавить свинину;
• Бульон должен полностью покрывать кусок мяса;
• Варить на среднем огне 40-45 минут;
• Добавить перец горошком (душистый и чёрный), кориандр и лавровый лист;
• Готовить ещё 20 минут;
• После выключить огонь;
• Оставить мясо в бульоне до полного остывания;
• Чеснок пропустить или измельчить через пресс;
• Смешать с молотым чёрным и красным перцем;
• Получившейся смесью натереть мясо;
• Завернуть в фольгу;
• Отправить в холодильник на 10-12 часов.
8. Буженина в микроволновке с чесноком и изюмом
Сочная домашняя буженина. \ Фото: vkusnoe-doma.ru.
Хотите получить нежную и более диетическую буженину? Тогда приготовьте её в микроволновке с чесноком и изюмом.
Ингредиенты:
• Свинина - 800-900 г;
• Кипяток - 400 мл;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Изюм - 2-3 ч.л;
• Соль - 2 ч.л;
• Молотый чёрный перец - 1 ч.л;
• Растительное масло - 1 ст.л;
• Лавровый лист - 5-6 шт.
Буженина с изюмом и чесноком. \ Фото: tveda.ru.
Способ приготовления:
• Мясо хорошо вымыть в холодной воде;
• Высушить на бумажных полотенцах;
• Чеснок нарезать средними кусочками;
• Изюм замочить на 3-4 минуты в тёплой воде;
• На куске мяса сделать небольшие надрезы;
• И нашпиговать изюмом и чесноком;
• Натереть солью с перцем;
• Отправить на 1 час в холодильник;
• Разогреть масло в сковороде на сильном огне;
• Обжарить свинину со всех сторон до румяной корочки;
• Переложить мясо в посуду для микроволновки;
• На дно положить лавровый лист;
• Залить мясо кипятком, накрыть крышкой и поставить в микроволновку;
• Готовить 15-20 минут на максимальной мощности;
• После перевернуть мясо;
• И вновь готовить 15-20 минут.
9. Буженина в пароварке с розмарином и тмином
Буженина в пароварке. \ Фото: vkusno.ucoz.ua.
Ещё один прекрасный рецепт для тех, кто привык вести здоровый образ жизни, но при этом любит поесть очень вкусно.
Ингредиенты:
• Свинина - 1 кг;
• Квас - 100 мл;
• Чеснок - 6 зубчиков;
• Чёрный перец - 5-7 горошин;
• Тмин - 1 ч.л;
• Розмарин - 1 щепотка;
• Соль по вкусу;
• Красный молотый перец - 1 щепотка;
• Сахар - 1 щепотка;
• Растительное масло - 1 ч.л.
Сочно, вкусно и полезно. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Чеснок нарезать мелкими кусочками;
• Перец крупно растолочь;
• Смешать всё с тмином, солью, красным перцем и сахаром;
• Мясо вымыть и просушить на бумажных полотенцах;
• На мясе сделать надрезы;
• Нашпиговать чесноком;
• Смесью специй натереть свинину;
• Оставить на 20-30 минут при комнатной температуре;
• Масло разогреть в сковороде на сильном огне;
• Свинину обжарить до золотистой корочки со всех сторон;
• Отправить кусок мяса на решётку пароварки;
• В поддон налить квас;
• Готовить 30-40 минут;
• Готовой буженине дать остыть прямо в пароварке.
10. Буженина в мультиварке с соевым соусом и куркумой
Буженина в мультиварке. \ Фото: cookpad.com.
Самый простой способ приготовить сочную и постную буженину – так это воспользоваться мультиваркой.
Ингредиенты:
• Свинина - 1 кг;
• Соевый соус - 3 ст.л;
• 1½ столовой ложки растительного масла;
• ½ чайной ложки листовой горчицы;
• ½ чайной ложки куркумы;
• Приправа для мяса - 1 ч.л.
Приятного аппетита! \ Фото: sovkusom.ru.
Способ приготовления:
• Соевый соус смешать с маслом, горчицей, куркумой и приправой для мяса;
• Свинину вымыть;
• Обтереть и просушить на бумажных полотенцах;
• Мясо намазать маринадом;
• Отправить в холодильник на 4-5 часов;
• Чашку мультивибратор смазать маслом;
• Выложить мясо;
• Готовить 1½ часа в режиме «Тушение» в обычной мультиварке или 40 минут в скороварке;
• После достать буженину;
• Накрыть фольгой;
• Дать остыть;
• Подавать с мелко рубленной свежей зеленью.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии