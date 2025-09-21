Кёнигсберг: зачем именно его забрал Сталин, и что стало с местными немцами

Свои права на Кёнигсберг Советский союз заявил еще в 1943 году в самый разгар войны, когда ставке стало понятно, что рано или поздно, но война все-таки закончится в Берлине, а не за Уралом. Союзники хотели отдать Восточную Пруссию после войны Польше. Однако, после Потсдамской конфедерации в 1945 году эта земля все-таки ушла в руки СССР. Зачем вообще советам потребовался этот островок Европы?
Старый немецкий город. /Фото: pinterest.com.
Когда-то славяне жили на Рейне, однако за многие столетия они были вытеснены или ассимилированы германцами. К слову, если начать разбираться в немецких фамилиях, то окажется, что многие из них происходят именно из плода ассимиляции славян и германцев.земля переходила из рук в руки. Она принадлежала немцам, русским и полякам. Подержать в руках Восточную Пруссию успела в XIX столетии даже Франция!
В войну городу досталось. /Фото: russian.rt.com.
Если отбросить весь государственный пропагандистский официоз по поводу «исконных земель» что Германии, что Польши, что России, то окажется, что интересовала всех европейцев Восточная Пруссия по двум основным причинам. Первая – эта земля является воротами в Прибалтику со стороны Западной Европы. Кёнигсберг, а ныне Калининград, - со времен X века нашей эры важнейший незамерзающий порт. В стародавние времена он использовался для торговли на Балтике и пиратства.
Главный интерес - порт. /Фото: prussia39.ru.
И в XX веке и сегодня Калининград представляет для всех европейских государств огромную стратегическую и экономическую ценность. Незамерзающих портов не так уж много, и обладание одним из них усиливает позиции государства-владельца на Балтийском море. А потому в действительности нет ничего удивительного в том, что Советский союз, воспользовавшись сложившейся политической обстановкой, стремился заполучить данный регион в свои руки.
Немцев из Кенигсберга депортировали в Германию. /Фото: istorik.net.
Что же касается местных этнических немцев, то все они за редким исключением были депортированы в Германию после 1945 года. Сделано это было для того, чтобы в дальнейшем не допустить в Калининграде сепаратистских настроений. Стоит так же напомнить, что депортациями немцев после войны занимался не только Советский Союз, но также Польша, Чехословакия, Югославия, Венгрия. Узаконена депортация была решением уже упомянутой Потсдамской конференцией 1945 года, где данный вопрос обсуждался между СССР, США и Великобританией.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии