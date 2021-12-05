Много радости и мало места: лучшие идеи организации вертикального сада

Прекрасная новость для обладателей небольшого приусадебного участка или городской квартиры, которые мечтают выращивать травы, овощи и цветы, но не могут позволить себе это из-за недостатка места. Сегодня это возможно благодаря такой модной тенденции, как вертикальный сад. Мы предлагаем Вашему вниманию 10 крутых идей для организации вертикального сада.

Стильно и дешево: растения в пластиковых бутылках придадут необычный вид стене Вашего дома.

Пирамида для растений станет отличным местом для выращивания ароматных трав и при этом не займет много места на Вашем участке.

Что может быть красивее ярких цветов, растущих в подвесных плетеных корзинах.

Бюджетная и очень простая в исполнении идея – вертикальный сад из ПВХ труб, которые можно использовать для выращивания салата или клубники.

Подключив немного фантазии и используя несколько горшков для растений, Вы можете создать необычное дерево на стене Вашего дома.

Просто скрепите несколько деревянных ящиков между собой, и вы получите удобный вертикальный сад для выращивания овощей.

Еще она гениальная и бюджетная идея организации вертикального сада – использование поддонов для выращивания овощных культур, трав и цветов.

Очень стильно и необычно будет выглядеть вертикальный сад из полимерного войлока.

Просто пришейте к материалу множество кармашков для посадки небольших растений и прикрепите конструкцию к стене.

Вертикальный сад для выращивания ароматных трав можно сделать даже в городской квартире.

Украсить стену в гостиной можно, прикрепив несколько декоративных горшков для растений к стене на прочные крепления.