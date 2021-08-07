Дзинь!: почему американские винтовки М1 «Garand» издают такой странный звук

Наверняка те, кто смотрел американские фильмы про Вторую мировую войну, обращал внимание на то, что заморская винтовка М1 «Garand» в какой-то момент стрельбы издает загадочный, очень специфический звук «дзинь». Сегодня постараемся разобраться откуда и почему он происходит, а также выясним, действительно ли так было задумано конструкторами.
Вот так выглядит магазин. /Фото: goodfon.ru.
На самом деле со звуком «дзинь» в американской винтовке М1 «Garand» все очень просто. Эта особенность оружия была предусмотрена конструкторами специально. Специфический звук раздается в момент полного опустошения пачки патронов, давая стрелку таким образом понять, что нужно перезарядиться. Куда интереснее то, что современная массовая культура породила один весьма интересный миф по поводу характерного «Дзинь».
На самом деле не так уж шумела. /Фото: goodfon.ru.
В интернете очень часто можно наткнуться на легенду о том, что «дзинь» пустого магазина М1 «Garand» стал своего рода похоронным колоколом для американских солдат. Суть популярного мифа сводится к тому, что японские и немецкие солдаты на фронтах Второй мировой войны старались прислушиваться к звучанию американских винтовок и переходили в атаку только после того, как раздавался тот самый «дзинь». Совершенно очевидно, что во всем этом есть логика, ведь боец без патронов некоторое время будет перезаряжаться. Тем не менее, ничего общего с реальностью миф не имеет.
Грозное оружие. /Фото: quentinchaillet.fr.
Разбивается легенда по крайней мере о два обстоятельства. Во-первых, звук «дзинь» намного тише даже самого слабого выстрела. Услышать сигнальный звук винтовки на удалении в 50 метров на открытой местности, даже в безветренную погоду без наличия посторонних шумов будет практически невозможно. Нужно ли говорить, что во время уличных или траншейных боев постороннего шума более, чем достаточно. Во-вторых, даже если бы звук «дзинь» был слышен очень хорошо, то едва ли это бы помогало противнику, ведь в большинстве ситуаций стрелки уходят на перезарядку не одновременно.
Примечание: послушать фирменный «дзинь» можно на видео. Совершенно очевидно, что в голливудских фильмах его намеренно усиливают ради эффектности.
Видео:
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