Кофе не желаете? Очаровательные рисунки, созданные при помощи кофейных пятен

Кофейные рисунки. Автор: Giulia Bernardelli.
Если вы нечаянно опрокинули чашку с кофе, не огорчайтесь. И прежде чем вытереть стол, подумайте, может быть, блюдце, чайная ложка, печенье, кубик сахара или просто палец как нельзя лучше подойдут для создания маленького, пусть и недолговечного шедевра. Именно так поступает современный художник Джулия Бернарделли (Giulia Bernardelli). Используя вместо холста, красок и кисти любимый многими напиток она создаёт замечательные работы, которые выкладывает в Instagram.
Джулия из тех художников, которые предпочитают «играть» со случайными кофейными пятнами на белой поверхности. Сначала она создаёт небольшой набросок из кофейной краски на листе бумаги, либо на дне чашки, после чего делает кадр вместе с опрокинутой или стоящей рядом чашкой. В итоге получаются очень интересные изображения, похожие на смесь живописи и фотографии. Самое удивительно то, что она избегает использования кисточек и других инструментов, которыми чаще всего пользуются художники. Всё, что ей необходимо – ложки, зубочистки и пальцы.
Кофейные корабли. Автор Giulia Bernardelli.
Портреты. Автор Giulia Bernardelli.
Влюблённые. Автор Giulia Bernardelli.
Кофейные города. Автор Giulia Bernardelli.
Портрет Мэрилин Монро. Автор Giulia Bernardelli.
Кошка. Автор Giulia Bernardelli.
Люди. Автор Giulia Bernardelli.
Хорошее настроение. Автор Giulia Bernardelli.
Мужчина. Автор Giulia Bernardelli.
Креативный завтрак. Автор Giulia Bernardelli.
Голуби. Автор Giulia Bernardelli.
Золушка. Автор Giulia Bernardelli.
Портрет мужчины. Автор Giulia Bernardelli.
Волшебные сказки. Автор Giulia Bernardelli.
Кругосветное путешествие. Автор Giulia Bernardelli.
На речке. Автор Giulia Bernardelli.
Слон. Автор Giulia Bernardelli.
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