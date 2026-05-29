Сало «по-китайски»: как приготовить вкуснейшую закуску




Сало как продукт питания пользуется популярностью не только на отечественных просторах. Едят его в самых разных уголках мира. А потому существует множество рецептов приготовления, некоторые из которых весьма экзотические. Так что, если хочется разнообразить перечень имеющихся в доме закусок, можно взять на заметку рецепт сала «по-китайски».


Готовим сковороду к обжарке. /Фото: youtube.com.

Что понадобится: сахар, вода, свиное сало, пук лука, имбирь, чеснок, бадьян, соус сладкий, соевый соус, рисовый уксус, жгучий перец

Для приготовления вкуснейшей закуски из сала понадобится подготовить большую сковороду. На максимальном огне на ней растворить 2 столовые ложки сахара, которые предварительно смешиваются с несколькими миллилитрами воды. По итогу должна произойти карамелизация. Далее берется 1 килограмм сала (желательно брать бочок) и пучок лука, который крошится на сковороду. Далее на разогретую поверхность выкладываются ломтики чеснока, кусочки перца, бадьян и имбирь с кожурой. Только после этого на сковороду выкладывается сало шкуркой вверх.
Добавляем специи и жарим. /Фото: youtube.com.

Осуществляется нагрев сковороды. Параллельно с этим добавляется стакан воды, сладкий чили, уксус и соевый соус. Сковорода накрывается крышкой, после чего нагрев следует отрегулировать таким образом, чтобы готовящееся блюдо лишь слегка кипело. В таком положении сало оставляет примерно на час, после чего нужно снять крышку, а блюдо перевернуть кожурой вниз. На протяжении всего процесса готовки нужно следить за уровнем воды на сковороде и постоянно восполнять его.

Доливаем воду постоянно и один раз переворачиваем. /Фото: youtube.com.

Когда сало будет пожарено, они снимается и вкладывается на отдельную тарелку, после чего еще на 30-40 минут отправляется в пароварку. Если такого агрегата дома нет, то можно просто потушить сало. Перед употреблением блюду следует дать возможность остыть и отправить на 1-2 часа в холодильник. Там сало застынет, после чего его можно будет подавать к столу. Вкус у сала по-китайски очень специфический, есть можно даже без хлеба.
После обжарки нужно будет потушить, охладить и можно будет кушать. /Фото: youtube.com.

