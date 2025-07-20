Где живут российские знаменитости

Хотите знать, не являетесь ли вы соседом какой-нибудь известной личности? Возможно вы живете в одном доме или даже одном подъезде со знаменитостью. Обычно звезды не афишируют свою личную жизнь и часто оставляют в тайне места своего проживания, но так бывает не всегда.







Это Остоженка в самом центре Москвы. Именно там, в квартире с видом на Кремль, проживает российский телеведущий Андрей Малахов.

Коллега Малахова по цеху Иван Ургант проживает со своей семьей в элитном комплексе «Клубный дом на Смоленском бульваре».В этом доме на 4-й Тверской-Ямской проживает Ксения Собчак.А вот Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным предпочитает квартирам свой собственный дом, даже замок, если можно так выразиться. 6-этажный дворец находится в Подмосковье в деревне с не очень привлекательным названием Грязь.Сегодня стало популярно приобретать квартиры в Крыму.Кристина Орбакайте живет в доме на 1-й Тверской-Ямской. Квартира ей досталась от матери Аллы Пугачевой. Филипп Киркоров владеет квартирой на Филипповском переулке в центре старой Москвы.Певец Григорий Лепс прописан на Большой Якиманке. Правда проживает певец преимущественно в доме на Новой Риге вместе с семьей.Здесь живет певица Алсу (Никитский бульвар). Также певица имеет поместье в Крыму.Рядом с Алсу на Мерзляковском переулке живет Бари Алибасов. А это его апартаменты.В этом доме на Малом Козихинском переулке живет Никита Михалков.Дом на Трехпрудном переулке, где живет Рената Литвинова.Земфира проживает в старом доме на Хамовническом валу.Ирина Хакамада проживает в квартире на Петровском переулке.За пределами Садового Кольца расположен дом где проживает Андрей Григорьев-Апполонов «рыжий Иванушка».А его коллега по группе Кирилл Андреев проживает в квартире на Кутузовском проспекте . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)