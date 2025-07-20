С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Басовская
    Автор- жертва ЕГЭ и заново открыл Америку.Зачем советские п...
  • Сергей Растимешин
    В каком году?На что хватало ср...
  • Grandad
    Посчитайте, сколько бутылок водки тогда можно было купить на зарплату и сколько сейчас. Сейчас больше.На что хватало ср...

Где живут российские знаменитости

Хотите знать, не являетесь ли вы соседом какой-нибудь известной личности? Возможно вы живете в одном доме или даже одном подъезде со знаменитостью. Обычно звезды не афишируют свою личную жизнь и часто оставляют в тайне места своего проживания, но так бывает не всегда.

Где живут российские знаменитости

Это Остоженка в самом центре Москвы. Именно там, в квартире с видом на Кремль, проживает российский телеведущий Андрей Малахов.



Где живут российские знаменитости

Коллега Малахова по цеху Иван Ургант проживает со своей семьей в элитном комплексе «Клубный дом на Смоленском бульваре».

Где живут российские знаменитости

В этом доме на 4-й Тверской-Ямской проживает Ксения Собчак.

Где живут российские знаменитости

А вот Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным предпочитает квартирам свой собственный дом, даже замок, если можно так выразиться. 6-этажный дворец находится в Подмосковье в деревне с не очень привлекательным названием Грязь.

Где живут российские знаменитости

Сегодня стало популярно приобретать квартиры в Крыму.

Где живут российские знаменитости

Кристина Орбакайте живет в доме на 1-й Тверской-Ямской. Квартира ей досталась от матери Аллы Пугачевой.

Где живут российские знаменитости

Филипп Киркоров владеет квартирой на Филипповском переулке в центре старой Москвы.

Где живут российские знаменитости

Певец Григорий Лепс прописан на Большой Якиманке. Правда проживает певец преимущественно в доме на Новой Риге вместе с семьей.

Где живут российские знаменитости

Здесь живет певица Алсу (Никитский бульвар). Также певица имеет поместье в Крыму.

Где живут российские знаменитости

Рядом с Алсу на Мерзляковском переулке живет Бари Алибасов. А это его апартаменты.

Где живут российские знаменитости

В этом доме на Малом Козихинском переулке живет Никита Михалков.

Где живут российские знаменитости

Дом на Трехпрудном переулке, где живет Рената Литвинова.

Где живут российские знаменитости

Земфира проживает в старом доме на Хамовническом валу.

Где живут российские знаменитости

Ирина Хакамада проживает в квартире на Петровском переулке.

Где живут российские знаменитости

За пределами Садового Кольца расположен дом где проживает Андрей Григорьев-Апполонов «рыжий Иванушка».


Где живут российские знаменитости

А его коллега по группе Кирилл Андреев проживает в квартире на Кутузовском проспекте.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Кирилл Андреев
Алла Пугачева
Иван Ургант
Филипп Киркоров
Андрей Малахов
Никита Михалков
ренат литвинов
г. Смоленск
бари алибасов
Григорий Лепс
Московская обл.
Ирина Хакамада
Максим Галкин
андрей григорьев-апполонов
Кристина Орбакайте
респ. Крым
Ксения Собчак
наверх