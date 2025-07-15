Катманду – духовная столица мира

Мистический Непал славится как центр духовности в Азии. Это родина Будды. Здесь завораживающая природа. В храмах и монастырях идёт размеренная жизнь. Поэтому те, кто ищут свой путь, едут сюда со всего мира, чтобы медитировать и впитывать уникальную атмосферу этого удивительного места.









Отличный вид на Катманду – столицу Непала.

Катманду — волшебный, мистический и завораживающий гор.Несмотря на множество велорикш, на города соседней Индии Катманду не похож.Площадь Дурбар — одна из главных достопримечательностей.Говядину здесь подают в любом ресторане.Женщины продают туристам кукурузу для кормления голубей. Покормить голубей на площади Дурбар в Катманду — такой же обязательный ритуал для туристов, как бросить монетку в фонтан Треви в Риме.В городе полно странствующих йогов — сатху, с невероятно колоритной внешностью.Так выглядит большинство улочек старого Катманду. Невысокие, но узкие кирпичные дома с железобетонным каркасом, небо затмевают сотни проводов, по земле ездят мотороллеры и совершенно одинаковые автомобили «Сузуки» — крошечные, как наша «Ока», но зато с пятью дверями.Большинство магазинов на первых этажах зданий закрыты, туристов на улицах совсем мало, это все из-за разрушительного землетрясения, которое произошло накануне.Центр Катманду.В городе много обезьян. В основном здесь обитает один вид — макака-резус. У них достаточно агрессивный характер, при близком приближении они кричат и готовятся прыгнуть на лицо.За обезьянами очень интересно наблюдать. Детки передвигаются, прицепившись к брюху родителей.Если посмотреть внимательно, то можно увидеть на берегу реки стаю макак и играющую с ними собак.Смотровая площадка возле храма Сваямбунатх.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)