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Катманду – духовная столица мира

Мистический Непал славится как центр духовности в Азии. Это родина Будды. Здесь завораживающая природа. В храмах и монастырях идёт размеренная жизнь. Поэтому те, кто ищут свой путь, едут сюда со всего мира, чтобы медитировать и впитывать уникальную атмосферу этого удивительного места.

Катманду – духовная столица мира


Отличный вид на Катманду – столицу Непала.



Катманду – духовная столица мира

Катманду — волшебный, мистический и завораживающий гор.

Катманду – духовная столица мира

Несмотря на множество велорикш, на города соседней Индии Катманду не похож.

Катманду – духовная столица мира

Площадь Дурбар — одна из главных достопримечательностей.

Катманду – духовная столица мира

Говядину здесь подают в любом ресторане.

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Женщины продают туристам кукурузу для кормления голубей. Покормить голубей на площади Дурбар в Катманду — такой же обязательный ритуал для туристов, как бросить монетку в фонтан Треви в Риме.

Катманду – духовная столица мира

В городе полно странствующих йогов — сатху, с невероятно колоритной внешностью.

Катманду – духовная столица мира

Так выглядит большинство улочек старого Катманду. Невысокие, но узкие кирпичные дома с железобетонным каркасом, небо затмевают сотни проводов, по земле ездят мотороллеры и совершенно одинаковые автомобили «Сузуки» — крошечные, как наша «Ока», но зато с пятью дверями.

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Большинство магазинов на первых этажах зданий закрыты, туристов на улицах совсем мало, это все из-за разрушительного землетрясения, которое произошло накануне.

Катманду – духовная столица мира

Центр Катманду.

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

Катманду – духовная столица мира

В городе много обезьян. В основном здесь обитает один вид — макака-резус. У них достаточно агрессивный характер, при близком приближении они кричат и готовятся прыгнуть на лицо.

Катманду – духовная столица мира

За обезьянами очень интересно наблюдать. Детки передвигаются, прицепившись к брюху родителей.


Катманду – духовная столица мира

Если посмотреть внимательно, то можно увидеть на берегу реки стаю макак и играющую с ними собак.

Катманду – духовная столица мира

Смотровая площадка возле храма Сваямбунатх.

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автомобиль сузуки
храм имени сваямбунатх
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