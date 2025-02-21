О чём рассказал учёным Кадешский договор на стенах храма Рамзеса: Первое мирное соглашение в истории

На стенах Карнакского храма, что близ Луксора в Египте, и в храме фараона Рамзеса II в Фивах есть красноречивые гравюры. На них изображены батальные сцены эпохального сражения египетского фараона с Великим царём Хатти. В руинах Хаттусы — столицы могущественного древнего государства хеттов, учёные обнаружили 10 тысяч глиняных табличек с таинственным клинописным текстом.
Другой взгляд на историю
Кадешский договор, начертанный на внешней стене двора Карнакского храма, Луксор, Египет.
Благодаря Жану-Франсуа Шампольону наука получила возможность переводить древние египетские тексты. Это вызвало новую волну интереса к египтологии. В середине 19 века был идентифицирован Великий царь Хатти. Это был правитель Анатолии, которая была хеттским царством, а сейчас является частью территории современной Турции. Менее, чем десятилетие спустя, немецкий археолог Хьюго Винклер обнаружил и раскопал хеттскую столицу Хаттусу в развалинах укреплений Богазкале в Турции.
Руины Хаттусы.
В руинах самого большого дворца они обнаружили 10 000 глиняных табличек с клинописью. Там были задокументированы практически все дипломатические действия хеттов. Находка также включала три таблички, на которых был начертан текст некого мирного договора. После перевода оказалось, что он полностью соответствует текстам, найденным на стенах египетских храмов. Винклер сразу понял важность открытия. Он считал его настолько значимым, что сказал: «Моим глазам предстала чудесно сохранившаяся табличка. При одном взгляде на неё все сделанные доселе мною открытия померкли. Это было похоже на подарок фей. Вот оно! Рамзес пишет Хаттусили об их совместном договоре!»
Часть глиняной таблички Кадешского договора, около 1269 года до нашей эры.
Этот текст не просто подтвердил истинность существования знаменитого договора, но и позволил узнать, как на это смотрела другая сторона. То, что было выгравировано на стенах Карнакского храма полностью соответствовало обнаруженному документу. Написано это было прекрасной клинописью на превосходнейшем вавилонском. История забыла имя народа Хатти, название места, где это произошло, а теперь всё это стало достоянием человечества.
Рельеф внутри храма Абу-Симбел изображает Рамзеса II, убивающего одного врага и топчущего другого в битве при Кадеше в 1274 году до нашей эры.
Первый мирный договор
Египетско-хеттский мирный договор стал первым документом подобного рода в истории.
Египетско-хеттский мирный договор более всего известен под названием Кадешский договор. Это первый зарегистрированный учёными документ подобного рода в мировой истории. Это также единственный древний ближневосточный трактат, который сохранился в версиях обеих сторон. Есть и более ранний договор. Его обнаружили в Месопотамии, он называется Мессилимским и датируется 2550 годом до нашей эры. Только этот документ больше похож на соглашение о ликвидации.
Кадешская битва.
Кадешское мирное соглашение положило конец давней вражде между Древним Египтом и Хеттской империей. Эти сверхдержавы древности более двух веков боролись за контроль над землями восточного Средиземноморья. Война переросла в эпохальное сражение близ Кадеша. Его ещё назвали битвой тысяч колесниц. Сейчас это территория Сирии. В бою и хетты, и египтяне понесли невероятно тяжёлые потери. Несмотря на все предпринятые действия, силы были абсолютно равны. Никто не мог победить. Обе стороны отказались признать поражение. В результате и те, и другие сочли себя победителями.
Хеттская империя.
Вопреки своему названию, договор не был заключён в Кадеше. Более того, это мирное соглашение было составлено и подписано лишь пятнадцать лет спустя. Монархи при этом даже не встречались друг с другом. Всем занимались посредники. Договор был выгоден всем. На хеттов с востока наступала набирающая мощь Ассирия, а египтян донимали народы Средиземноморья. Ратификация первого мирного соглашения в истории была проведена в 1258 году до нашей эры. Договор действовал вплоть до падения Хеттской империи. Сто лет спустя ассирийцам удалось, наконец, сломить мощь хеттов.
Хетты были могущественным царством.
Содержание эпохального документа
Мирный договор Рамзеса II и Хаттусили III более всего примечателен тем, что науке известен его дословный текст. Как любой документ подобного толка, он разбит по пунктам. Обе стороны заверяют друг друга в дружбе и братстве. Они обязуются оказывать помощь другой стороне, если на неё нападут. Также там содержаться обещания принимать беженцев и всячески помогать.
В договоре это звучало так: «Если чужеземный враг выступит против хеттской страны, и если Хаттусили, царь хеттской страны, пошлёт мне об этом сообщение, и скажет: «Приди мне на помощь против него». Рамзес, май-Амана, великий царь, царь египетской страны, пошлёт свои войска и свои колесницы, чтобы убить этого врага и помочь стране хеттов. Если чужеземец выступит против Египта и если Рамзес, великий царь, царь Египта, брат твой, пошлёт к Хаттусили, царю страны Хеттеев, своему брату, следующее сообщение: «Приди ко мне на помощь против него», то Хаттусили, царь страны хеттов, должен послать свои войска и свои колесницы и убить моего врага».
Окончанием договора служат слова о том, что боги будут контролировать исполнение всех обещаний, указанных в тексте. В случае же неисполнения, боги накажут преступника. На табличках сказано, что в таком случае тысяча богов из земли Хатти и из земли Египетской разрушат его дом, разорят его земли и убьют всех рабов. Тех же, кто соблюдёт написанное в точности, будет щедро вознаграждён. Тысяча богов из земли Хатти и тысяча богов из земли Египетской сохранят ему жизнь, подарят могучее здоровье, благословят их дома, земли и рабов.
Исторические последствия договора
После заключения мирного договора, египетский фараон смог не тратить огромные ресурсы на войны и направил их в мирное русло. Египет в те времена создал множество величайших строительных проектов. Среди них были прекрасные храмы в Абу-Симбеле, которые вырубили в скалах. Кроме всего прочего фараон Рамзес заключил династический брак с дочерью царя хеттов.
После заключения договора Рамзес смог заняться внутренними делами государства.
Когда Кадешский договор был составлен и согласован с обеими сторонами, его высекли на серебряной табличке и доставили в Египет. После того как Рамзес его одобрил, была составлена копия для хеттского царя. Там были использованы фразы оригинала, а внесённые изменения были совсем незначительными. После получения своего экземпляра договора, хеттские писцы изготовили копии на глиняных табличках, чтобы хранить в королевских архивах. Именно эти таблички и были обнаружены немецким археологом при раскопках. Серебряные же, скорее всего, не сохранились. Вероятно, они были похищены и переплавлены.
Музей Древнего Востока в Стамбуле.
Две глиняные таблички сегодня хранятся в Музее Древнего Востока в Стамбуле, а третья выставлена в немецком Государственном музее в Берлине. Копия эпохального исторического документа висит на видном месте на стене в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Египетская версия договора выгравирована на стенах двух храмов фараона Рамзеса II в Фивах: Рамессеума и Карнакского храма.
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