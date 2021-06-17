Свиной остров, где побывал Степан Разин: Неразгаданная тайна Каспия, о которой спорят и сегодня

Почему он Свиной?

Морской поход Степана Разина глазами художника В. Сурикова.

Так выглядит остров и флот Разина на старинной гравюре, опубликованной в книге «Три путешествия» Яна Стрейса.

Полупустынный Свиной остров имеет весьма скудную растительность. Фото:faleristika.info

Согласно одной из гипотез, до появления здесь ислама остров мог быть культовым местом приверженцев зороастризма. /Фото:olaylar.az

Грязевые вулканы

Так выглядит грязевой вулкан.

Иван Макаров получил звание Героя Советского Союза за отвагу, провяленную при спасении важного объекта. /Фото:olaylar.az

Легенда Свиного острова

Есть ли в Каспийском море чудище или это просто большая рыба? /Фото:tinypic.com

Каспий настолько загадочен, что порождает легенды. /Фото:mag-union.ru

Древний морской путь

Артефакты, найденные в окрестных глубинах. /Фото:faleristika.info

Еще в советские годы близ Свиного находили древние якоря и обломки кораблей, и такие археологические экспедиции будут продолжаться. /Фото:faleristika.info