Свиной остров, где побывал Степан Разин: Неразгаданная тайна Каспия, о которой спорят и сегодня

Этот маленький остров в Каспийском море, входящий в состав Бакинского архипелага, расположен в 20 километрах от мыса Бяндован, к югу от Баку. На первый взгляд, ничего примечательного в этом островке нет. Однако на самом деле с ним связано множество исторических загадок и легенд. Одно только название чего стоит: Свиной!
Почему он Свиной?
По поводу происхождения названия острова есть три версии. Согласно первой, когда-то здесь могли водиться дикие кабаны. На двух соседних островах, Пирсагате и Карасу, они встречаются, а значит, если допустить, что много веков назад все эти острова, в том числе и Свиной, были частью материка, кабаны могли раньше водиться и на Свином.
По второй версии, название связано со Степаном Разиным, который, как считают многие историки, в 1669 году стоял с дружиной на этом острове несколько месяцев и именно у его берегов разбил флот персов (которых было не менее 4 тысяч) во главе с Менеды-ханом. Сначала Разин со своим войском выманил вражеские суда на косу и посадил на мель, а затем уничтожил их, а также часть кораблей с персами взял в плен. Некоторые исследователи даже считают, что это было первое в истории крупное сражение русских и иранцев. Ну а хитроумный план Разина в народе называли расхожим словосочетанием «Подложить свинью».
Морской поход Степана Разина глазами художника В. Сурикова.
Кстати, согласно легенде, в числе захваченных казаками невольников оказалась и дочь хана, которую Разин взял в наложницы. Считается, что именно эта история послужила сюжетом для песни «Из-за острова на стрежень».
Так выглядит остров и флот Разина на старинной гравюре, опубликованной в книге «Три путешествия» Яна Стрейса.
Есть и третья гипотеза: мол, название могло произойти от существовавшей в старину практики ссылать на этот остров преступников, то есть в чем-либо повинных. Постепенно выражение «Сослать на остров с виной» или просто «Остров с виной» преобразовалось в «Свиной».
Полупустынный Свиной остров имеет весьма скудную растительность. Фото:faleristika.info
На самом деле у острова есть еще и второе название, более старое – Санги-Муган (Санги-Мугань). И оно тоже таит загадку. Слово «санги» на языке фарси означает «камень», а «муган» – производное от названия ближайшего побережья и существовавшего там когда-то древнего города – Мугань. Однако это же слово переводится и как «маг». Поэтому некоторые ученые считают, что остров могли назвать в честь жрецов зороастризма – религии, которая была популярна в этих краях до появления здесь ислама. Вполне вероятно, что на острове в средние века мог стоять зороастрийский храм, в котором проходили некие культовые обряды.
Согласно одной из гипотез, до появления здесь ислама остров мог быть культовым местом приверженцев зороастризма. /Фото:olaylar.az
Грязевые вулканы
Хотя площадь острова совсем небольшая, на нем есть два грязевых вулкана, которые в любой момент могут проснуться. Один из них около ста лет назад дал о себе знать, и это были очень драматические события.
Так выглядит грязевой вулкан.
В один из апрельских вечеров 1932 года большую часть острова резко окутала мгла – при этом земля затряслась и раздался гул, после которого прогремел взрыв, повлекший за собой огненный вихрь воспламенившегося газа высотой более 150 метров. Увы, не все люди, находившиеся в тот момент на Свином, успели уплыть с острова на лодках и катерах. Стихия сожгла всю растительность, а также погибли все окрестные животные.
Несколько зданий охватило пламя, в том числе расположенный на острове маяк. Данный маяк был очень важным объектом на Каспии, поскольку возле Свиного располагалось множество заброшенных буровых вышек и свай, представлявших опасность для судов. Кстати, он был изготовлен в 1891 году на основе проекта Эйфеля – того самого, который прославился на весь мир как архитектор металлических башен.
Спасти маяк удалось лишь благодаря героизму смотрителя, Ивана Макарова. Хотя сразу после извержения его успели эвакуировать и оказать ему первую помощь (Иван получил ожоги), он вернулся на остров, беспокоясь за вверенный ему объект. Не думая о том, что извержение может повториться, Макаров вместе с двумя другими работниками маяка устранил возгорание, а когда стало темнеть, зажег маяк, чтобы тот мог осветить путь судну «Яков Зевин», перевозившему раненых с острова на большую землю.
Иван Макаров получил звание Героя Советского Союза за отвагу, провяленную при спасении важного объекта. /Фото:olaylar.az
За свой подвиг Макаров (кстати, потерявший во время извержения вулкана всю семью) получил звезду героя Советского Союза.
После этой природной катастрофы, в которой погибли 13 служащих, более четверти частично выжженного Свиного острова оказалось залито выброшенной на поверхность грязью. Здания впоследствии пришлось заменить на каменные, маяк же вскоре был отремонтирован и заработал снова. Он, кстати, до сих пор возвышается на острове, являясь его главной достопримечательностью. Правда, теперь он работает от электричества, а не от керосина, как это было в старые времена.
Легенда Свиного острова
Как утверждают некоторые очевидцы, вот уже не первое десятилетие близ острова появляется страшное на вид существо, напоминающее человека-амфибию. Якобы на руках у этого монстра можно увидеть перепонки, ступни напоминают ласты, а рот его необычайно велик. Еще древние иранцы упоминали об этом мифическом чудовище, называя его Рунан-шах и считая властелином Каспийского моря.
Есть ли в Каспийском море чудище или это просто большая рыба? /Фото:tinypic.com
Есть данные, что несколько лет назад это существо видели рыбаки траулера «Баку», но в их рассказы никто не поверил. Однако вскоре после этого случая аналогичные истории стали рассказывать и рыболовы-иранцы, прочитавшие интервью с капитаном траулера в местной газете: редакция получила множество писем с похожими случаями.
Споры о том, действительно ли это некое человекообразное существо или же просто крупная рыба, принятая впечатлительными людьми за чудище, не утихают до сих пор. Однако почти все исследователи глубин Каспия сходятся во мнении, что это существо (кем бы оно ни было) обитает на больших глубинах, а подниматься на поверхность его заставляют вулканическая активность в этих местах и буровые работы, ведущиеся на шельфе.
Каспий настолько загадочен, что порождает легенды. /Фото:mag-union.ru
Древний морской путь
О Свином острове прекрасно знали античные и средневековые мореплаватели. Так, византийский дипломат и историк Приск Панийский еще в V столетии писал о некоем пути из Скифии в Мидию и при этом упоминал место, один в один похожее на Свиной остров (автор обращал внимание на то, что там «из морского камня исходит огонь»). О нем также писали арабские, римские и греческие путешественники, ходившие через Каспий к устью реки Куры.
Возле Свиного острова до сих пор находят останки кораблей и древние якоря, которые исследователи как раз относят примерно к V веку. Согласно предположениям подводного археолога и историка Виктора Квачидзе, мимо Свиного пролегал путь Русов на Восток.
Артефакты, найденные в окрестных глубинах. /Фото:faleristika.info
Кроме того, напротив острова Санги-Мугань археологи обнаружили городище, датированное примерно IX-XII веками. Скорее всего, это и был город Мугань, о котором можно прочитать во многих документальных источниках. Согласно записям древних мореплавателей, этот город разделяли протоки. По рукаву Кухаи-руд (старой реки) суда шли к Черному морю, в сторону Тмутаракани.
Еще в советские годы близ Свиного находили древние якоря и обломки кораблей, и такие археологические экспедиции будут продолжаться. /Фото:faleristika.info
К сожалению, добыча нефти нанесла урон уникальным полупустынным островам Бакинского архипелага, на которых флора и фауна и без того была скудной. Экологическая обстановка оставляет желать лучшего. Сейчас на Свином острове расположена автоматическая станция по контролю за уровнем загрязненности воды.
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