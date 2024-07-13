Критические ошибки в обрезке малины

Некоторые дачники считают, что обрезка малины – бесполезное занятие. На самом деле это не так. В зависимости от сорта ягодные кусты придется регулярно резать. Вот только делать это следует по уму.







Прежде чем всерьез браться за обрезку, было бы не лишним освоить соответствующую литературу на этот счет.

1. Высокая плотность посадки

2. Перегрузка куста

3. Обрезка обрезке – рознь

А мы тем временем поговорим про три наиболее распространенные и вместе с тем критические ошибки, которые допускают дачники, взявшись за секатор.Резать нужно регулярно.Количество побегов играет важную роль. Слишком высокая плотность посадки снижает урожайность как для ремонтантных сортов, так и для сортов разового плодоношения. Исключение составляют лишь кусты, выращиваемые промышленным способом, когда осуществляется интенсивная подкормка с помощью специальных кормов рассчитанных в соответствии с агронормами. Для подавляющей массы садоводов такие методы слишком сложны, затратны, а потому не эффективны.В свою очередь конкретное количество побегов на куст зависит от схемы посадки и сорта малины. В среднем для взрослого растения будет достаточно 10-12 побегов на квадратный метр. При этом рекомендуется, чтобы между кустами при посадке было не меньше 0.7-1 метра, а между рядами кустов (если они есть) не менее 2.5 метров.Важно делать все правильно.Злоупотребление двойной обрезкой на протяжении года также вредно, как и пренебрежение обрезкой в принципе. Помните о том, что двойная обрезка приводит к загущению посадки, сильно увеличивая размеры куста в ширину. Как результат, высокая нагрузка на куст приводит к нехватке питания. Из-за этого в свою очередь мельчают ягоды, их количество уменьшается, также плоды становится кислыми. В дальнейшем нехватка питания может стать причиной и других куда более серьезных проблем. А потому обрезка всегда должна быть ситуативной и выполняться только после анализа уже сложившейся ситуации. Стоит отметить, что сам автор двойной обрезки Соболев призывал не злоупотреблять его методом.Пусть урожай будет богатым.Некоторые дачники забывают о том, что ремонтантные сорта и сорта разового плодоношения должны обрезаться по-разному. Первые обрезаются до уровня грунта без оставления пенек. При такой обрезке урожай ягод на будущий год будет получен позднее, но их качество и количество заметно возрастут. В свою очередь кусты разового плодоношения обрезаются сразу после сбора урожая. Обрезка производится примерно на 10 см с оставлением небольшого пенька.Обрезка, обрезке — рознь.