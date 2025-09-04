Секретные бункеры и бомбоубежища Швейцарии

Во время Второй мировой войны у Швейцарии была сеть из почти 8 000 секретных бункеров и бомбоубежищ. Далее, во времена «холодной войны» швейцарцы увеличили военные расходы на содержание оставшихся секретных бункеров и постройку новых. Более того, многие жилые дома должны были иметь бомбоубежища на случай ядерной катастрофы.



В последние годы, из-за уменьшения угрозы ядерных войн и высокой стоимости содержания, число секретных бункеров и бомбоубежищ стремительно сокращалось. Часть из них были просто закрыты, другие продали и переоборудовали под гостиницы, музеи и даже сыроварни.







Среднестатистическое швейцарское бомбоубежище — это бункер площадью 2.5×3.5 м, который нередко располагался в подвале обычного жилого дома. Пол, потолок и стены бункера сделаны, как и положено, из массивных железобетонных плит.



Это город Фаулензее, Швейцария, 19 октября 2015. На переднем плане — бывшие артиллерийские крепости швейцарской армии. Никогда и не найдешь их. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Замаскированный пулеметный бункер возле села Реальп в Швейцарии. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Сен-Готард — самый важный горный перевал Швейцарских Альп. Это в ход в еще один секретный бункер. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Тоннель в артиллерийском форте в Фаулензее. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Пушка в этом же артиллерийском форте в Фаулензее, Швейцария. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Заглянем в ствол пушки. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Ствол пушки в артиллерийском форте в Фаулензее, Швейцария. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Коммуна Аттингхаузен в Швейцарии, в кантоне Ури. Здесь находится секретный бункер и командный пункт. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Бывшая швейцарская артиллерийская крепость в скале на перевале Сен-Готард. Даже дуло пушки до сих пор торчит. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Плакат гласит: «Военный объект. Вход и фотографирование запрещены». Крепость Sasso da Pigna на перевале Сен-Готард. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Операционная комната внутри одной артиллерийской крепости. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Закамуфлированный артиллерийский форт в скале, 6 января 2016. Пушка все еще на месте. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







А так вот это выглядит с обратной стороны. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Неподалеку от этого места находится еще один артиллерийский закамуфлированный объект. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Командный пункт в артиллерийском форте возле города Фаулензее. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Бывший артиллерийский форт швейцарской армии в городе Фаулензее, Швейцария, 19 октября 2015. Использовался он в военных целях с 1943 по 1993 гг. Сейчас это музей. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Замаскированный под средневековый дом в городе Duggingen, Швейцария, 19 августа 2015. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Этот бывший бункер швейцарской армии недалеко от города Эрстфельд сейчас используется для выращивания грибов, 29 августа 2015. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







В этом бывшем бункере в городе Гисвиль, Швейцария обосновалась сыроварня, 27 октября 2015. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Отель в бывшем швейцарском армейском бункере на перевале Сен-Готард, Швейцария. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Замаскированные пушки в швейцарских Альпах. Функционировали и поддерживались эти объекты в 1943—1993 гг. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







За проволокой скрывается очередной артиллерийский бункер, построенный в Швейцарии в 1937—1939 гг. Функционировал и поддерживался он до 1988—1989 гг. Сейчас это музей. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







Кажется, что это дом, но на самом деле это бывший военный секретный бункер в городе Duggingen, Швейцария, 19 августа 2015. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):







